Co zaměstnavatelé očekávají od absolventů?

Podle údajů Českého statistického úřadu se koncem tohoto roku podílejí na celkové nezaměstnanosti v České republice zhruba třinácti procenty. Praxe dokazuje, že firmy ani tak nehledají jedničkáře, ale absolventy, kteří se chtějí v práci něčemu novému učit.

"Zjednodušeně lze říci, že zaměstnavatelé upřednostňují spíše širší profesní dovednosti před hlubokými a úzkými dovednostmi. Vesměs zdůrazňují význam toho, aby jejich zaměstnanci byli ochotni se stále učit a byli schopni nést zodpovědnost," potvrzuje náměstkyně ředitele Národního ústavu odborného vzdělávání Helena Úlovcová.



Oceňuje se flexibilita



Významnou roli hraje podle ní také schopnost pracovat v týmu, být adaptabilní a flexibilní. "Mezi nároky, které klademe na nově přijímané pracovníky, patří kromě teoretických znalostí také schopnost samostatné práce, komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu a flexibilita.

Samozřejmostí je jazyková vybavenost a počítačová gramotnost," potvrzuje generální ředitel společnosti Shell Pavel Šenych. Kromě stupně a oboru dosaženého vzdělání absolventa požadují zaměstnavatelé další dovednosti a schopnosti, které označují souhrnně jako tzv. klíčové kompetence. Jedná se o šest oblastí dovedností, jejichž osvojení by mělo být zárukou pro celoživotní úspěšné uplatnění na trhu práce (viz tabulka).



Nároky se různí podle vzdělání



Nejnižší nároky v otázce klíčových kompetencí kladou zaměstnavatelé na absolventy středních odborných učilišť. O nich očekávají především schopnost dodržovat přesně pracovní instrukce, ochotu nést odpovědnost a schopnost práce v týmu. S pracovníky s úplným středoškolským vzděláním zaměstnavatelé pojí vesměs ochotu učit se, zacházení s informacemi včetně práce s IT. Nejvyšší nároky kladou zaměstnavatelé na vysokoškoláky.

Očekávají, že se tito pracovníci budou dále vzdělávat, že umějí nést odpovědnost a řešit samostatně problém. U absolventů vyšších odborných škol se pak nároky zaměstnavatelů částečně protínají s nároky na vysokoškolsky vzdělané zaměstnance. Přestože znalosti cizích jazyků nepatří přední příčka v prestiži požadovaných schopností, ve vývoji příštích let jí zaměstnavatelé vesměs přiřazují vzrůstající důležitost.