Co zastaví propad na burze?

V poslední době prochází vývoj pražské burzy sprškou negativních zpráv, které se na české akcie sypou jak ze všech koutů světa tak i z domova. Jistá je pouze jediná věc – nikdo si netroufne odhadnout, zdali už jsme na samotném dně.

Utiš se má Argentino

Situace na burze začala nabírat prudký směr dolů již před deseti dny, kdy se výrazně zhoršila situace v Argentině. Investoři vystupňovali své obavy z toho, že argentinská vláda nebude vzhledem k velmi silné zadluženosti země schopna splácet své dluhy a začali houfně opouštět většinu nově se rozvíjejících trhů (emerging markets) včetně středoevropského regionu. Tento odliv nepoznamenal pouze akciové trhy, ale také měny jednotlivých zemí, na což nejvíce doplatilo Polsko a Maďarsko, kde způsobily přibližně desetiprocentní oslabení tamějších měn. Česká republika se výraznému oslabení vyhnula především proto, že v porovnání s těmito zeměmi nemá tak vysokou zadluženost a kurs koruny nebyl narozdíl od těchto zemí v poslední době uměle udržován a nadhodnocen.

Odliv zahraničních institucionálních investorů z regionu je markantní. Zatímco ještě počátkem roku se na pražské burze objemy obchodů pohybovali na úrovni 12-15 mil. USD denně, v posledních měsících je to pouze kolem 4 mil. USD. (Maďarsko, které v nedávné dosahovalo stejných objemů propadlo dokonce pod 1 mil. USD). Tento nedostatek likvidity byl ještě podtržen varováním Komise pro cenné papíry, která ve svém oficiálním stanovisku zahraničním investorům nedoporučovala investovat na zdejším trhu, a to právě vzhledem k jeho nízké likviditě. K tomu lze přičíst i krachy či potíže některých obchodníků s cennými papíry (Private Investors, Komerio, Bradley, Rosenblatt & Company) z dob nedávno minulých a negativní sentiment je na světě.

Graf vývoje indexu PX-D od jeho zavedení v roce 1999



Zdroj: BCPP

KB, Rádio a ČEZ – hlavní protagonisté

Od vyhlášení vítěze tendru na Komerční banku se tyto akcie v pádu ještě nezastavily. Během posledních dvou týdnů ztratily přes 23 procent své hodnoty (vzpomínáte na inzeráty, které ještě před necelým měsícem pěly oslavné ódy na kurs akcií KB?). Propad nezastavili ani analytici ING Barings, kteří vydaly doporučení „strong buy – rozhodně koupit“ při cílové ceně 1551 Kč za akcii. Za současným propadem hledejme především americké investory, kteří právě vzhledem k argentinské krizi prodávají akcie KB (naše republika patří do zóny emerging markets) a raději nakupují akcie mateřské Société Générale. Ani čeští obchodníci v tom nejsou bez viny. Velká většina z nich však v souvislosti s ukončením privatizace spekulovala na růst akcií a zaujala dlouhé pozice. Zahraniční investoři však otočili trh a donutili tak domácí subjekty k uzavření těchto pozic, což samozřejmě přispělo k dalšímu pádu až na současnou úroveň 830 korun.

V akcie Českých radiokomunikací ztratili důvěru snad už téměř všichni. Poté, co dala vláda v minulých dnech velmi zřetelně najevo, že pokud nedostane (od TeleDanmarku) uspokojivou částku, ponechá si tyto akcie a ČRa se privatizovat nebudou, ztratili trpělivost i skalní optimisté a kurs padá střemhlav do propasti umocněný negativním vývojem na telekomunikačním trhu (jímž byl postižen i Český telecom). Od začátku července akcie ztratily téměř 30 procent a jsou velikým adeptem na titul „propadák roku“.

Jako blesk z čistého nebe přišla výzva našeho západního souseda, aby ČEZ zastavil výstavbu Temelína. Panika zachvátila především dlouhodobé zahraniční investory, kteří svými výprodeji posunuli včera tuto akcii posunuli o celých 20%! Všem je totiž jasné, že bez Temelína se hodnota akcií ČEZu bude mílovými kroky přibližovat nějaké velmi symbolické hodnotě. Zde bude záležet na postoji české vlády, neboť v tomto případě se jedná pouze o čistě politické rozhodnutí. Dnes je však také zřejmé, že za kampaní proti dostavbě Temelína nelze ani tak hledat ekologické aktivisty, ale především výrobce energie v Rakousku a Německu, kteří se obávají dovozu levné energie.

Co říci závěrem? Tolik negativních zpráv a událostí by nenechalo v klidu téměř žádný akciový trh, natož tak český. I přesto, že ceny jsou nejnižší za více než dvouleté období, existuje zde poměrně značný prostor pro další propad. Zejména v souvislostí s rozšiřující se nedůvěrou v nové trhy obecně. Zahraniční investoři zcela jistě neřekli poslední slovo, a proto dnes platí více než kdy jindy, že co se zdá být nyní levné, může být za pár dnů ještě mnohem levnější.

Kdy si myslíte, že se zastaví propad na pražské burze? Nastává již podle vás čas k nákupu nebo byste ještě doporučovali vyčkat? Těšíme se na vaše názory.