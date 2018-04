Co změní reforma pro živnostníky a firmy

Superhrubá mzda není pro živnostníky

Jedna z největších změn pro zaměstnance – výpočet daně z příjmů ze superhrubé mzdy – se živnostníků netýká. Novou, patnáctiprocentní daň z příjmů budou platit z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými náklady.

Nově však do nákladů nelze počítat sociální a zdravotní pojištění, což úsporu na daních naopak snižuje. Stejné se týká i používání výdajů "paušálem".

Mění se daně, mění se dávky

Demontáž pokladen i minimálních daní

Registrační pokladny mají pohnutý osud. Po ročním odkladu měly být povinné od ledna 2008, reformní batoh je ruší. Kdo je zatím nemá, nemusí kupovat. Další nápad, který měl podle předchozí vlády omezit daňové úniky, minimální základ daně, skončí od příštího roku také.

Strop u pojištění stoupá vzhůru

Změna, která potěší výkonné zaměstnance, ziskové živnostníky potrápí. Strop pro vyměření sociálního a zdravotního pojištění, tedy z jakého výdělku se ještě platí, bude stejný jako ten u zaměstnanců. V ročním vyjádření je to 48násobek průměrné mzdy, odhadem tedy (po odečtení nákladů) 960 tisíc. To je téměř dvojnásobek proti současnosti.

Nemocenská se odkládá, nižší sociální taky

Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění, který částečně na firmy přenášel vyplácení marodů, se odkládá na 1. leden 2009. Zároveň se však s tím o rok odkládá snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení. Až v roce 2009 má klesnout o procento (z 26 na 25), o rok později o devět desetin.

Menší účetnictví pro větší podnikatele

Pro některé podnikatele-fyzické osoby bude zřejmě příjemné zvýšení hranice pro povinné vedení „podvojného“ účetnictví na pětadvacet milionů ročního obratu.

Nové rady na berňáku po deseti tisících

Nově si budou moci dojít podnikatelé na finanční úřad pro závaznou radu ve čtyřech ožehavých případech. Zjednodušeně: Co je oprava majetku a co jeho zhodnocení? Je to výdaj na výzkum? Pronajímám nemovitost a zároveň v ní bydlím. Co s tím? Mám příjmy, z kterých částečně nemusím platit daně. Co s náklady? Úředník závazně poradí za desetitisícový kolek.

Sto podniků, jedno počítání DPH

Jedna ze změn, která může přinést méně papírování úředníkům i podnikům, je takzvaná skupinová registrace k DPH. Skupina spřízněných podniků (finančně, organizačně) se může domluvit a vůči finančnímu úřadu vystupovat ohledně DPH jako jedna firma. Výsledkem je jedno přiznání, ale i jediné účtování daně.

Firemní Rolls-Royce? Klidně do daní a na leasing

Do podnikových automobilových flotil se mohou vrátit drahé značky. Limit 1,5 milionu pro daňové odpisování osobních automobilů od příštího roku padne. Stejné omezení zmizí příští rok i pro auta pořizovaná na finanční leasing.

Jinak čekají leasing těžší časy

Leasingové společnosti čeká rušný konec roku. Finanční leasing totiž ztrácí od příštího roku řadu výhod. Například minimální doba pronájmu bude muset respektovat klasické odpisy – to znamená v praxi prodloužení doby nájmu (třeba u nemovitostí z 8 na 30 let) a půjčení peněz státu. Platí to na majetek pořizovaný od 1. ledna 2009.