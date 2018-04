Co znamená daňový bonus a kdy jej dostanete

Živím děti

Příklad 1:

radek doležal, daňový poradce, říká "Pokud jste zaměstnanci, a daně za vás řeší mzdová účtárna, daňový bonus na děti vám automaticky vyplatí v březnové výplatě.



Ti, kdo si přiznání podávají sami, o bonus musí požádat, udělají to na straně 4 daňového formuláře.



Nezaměstnaným, kteří si vydělali víc než 48 000 korun, se vyplatí, aby sami podali daňové přiznání a o výplatu bonusu požádali."

Příklad 2:

Mám více slev, nemám děti

Příklad 3:

Příklad 4:

Vypočítali jste si minusovou daň? Co to znamená a kdy dostanete peníze od státu zpět?Kromě slevy na každého, kdo platí daně, si může jeden z rodičů odečíst ještě další slevu za každé vyživované dítě. Obecně se považuje za vyživované dítě do 18 let, když však studuje dál, můžete si na ně odečíst slevu až do jeho 26 let. Pokud díky tomuto daňovému zvýhodnění v celkovém výpočtu překročíte nulu, dostanete částku, takzvaný bonus, od státu vyplacenou zpět. Podmínkou je, že jste si vydělali víc než 48 000 korun.Tomu, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný a celý rok neměl žádné příjmy, daňový bonus nenáleží, i kdyby měl dětí pět. Výše bonusu navíc není neomezená, minimálně dostanete 100 korun a maximálně 52 200 korun za rok.Muž s ročním příjmem 360 000 korun, 30 000 hrubého měsíčně. Jeho manželka je na rodičovské s dvouletou dcerou, ve společné domácnosti s nimi žijí ještě další tři děti.Jeho daň je 72 900 korun. Od ní pak odečítá tyto slevy: Za sebe 24 840 korun, za manželku bez příjmů 24 840 korun, za čtyři děti 42 720 korun. Po odečtení všech slev se dostane do minusu o 19 500 korun. Daně platit nebude a jako bonus mu stát vyplatí 19 500 korun.Muž má roční příjem 280 800, což je 23 400 korun hrubého měsíčně. Má desetiletého syna a pětiletá dvojčata.Po vypočtení mu vychází daň 56 850 korun, na sebe si odečte slevu 24 840 korun a za tři děti dalších 32 040 korun. Na řádku 91 mu pak vychází – 30 korun. Nebude platit žádnou daň, a protože se dostal do minusu díky daňovému zvýhodnění na děti, měl by získat 30 korun. Nic však nedostane, protože stát vyplácí daňový bonus až od stokoruny výše.Pokud jste si od vypočítané daně odečetli slevy na dani a dostali se do záporných čísel, a přitom nemáte děti, znamená to pouze, že nebudete platit žádnou daň z příjmu. Částku, o kterou jste překročili nulu, zpět nedostanete.Muž má roční hrubou mzdu 276 000 korun, odpovídá to měsíčnímu platu 23 000 korun. Jeho žena je v domácnosti, je invalidní a vlastní průkaz ZTP/P, neměla za minulý rok vlastní příjmy vyšší než 68 000 korun.Muž si z vypočtené daně 55 890 korun odečítá slevu na sebe ve výši 24 840 korun a dalších 49 680 korun na vyživovanou invalidní manželku. Celková daň mu vychází – 18 630 korun. Žádné peníze zpět nedostane, jen nebude platit žádnou daň.Student 25 let si vydělává. Jeho roční příjem je 132 000 korun, 11 000 měsíčně.Vypočtená daň mu vychází 26 730 korun. Po odečtení slevy na sebe 24 840 korun a slevy na studenta 4 020 korun mu v poslední kolonce vyjde – 2 130 korun. Zpět nedostane nic, ale nebude platit žádnou daň.