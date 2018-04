Co znamená v praxi smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českem a Německem

Nová smlouva mezi ČR a SNR přináší změny také do sociálního zabezpečení souvisícího se zaměstnáním. Díky ní bude v sociální oblasti zabezpečeno rovné nakládání s příslušníky obou smluvních států, sčítání pojistných dob pro stanovení nároků, výplata dávek do ciziny, a především uplatňování jediného zákonodárství. Nemělo by docházet k situacím, kdy budou osoby vyloučeny ze sociálního pojištění v obou zemích, nebo naopak pojištěné v obou státech.