Cože? To radši peníze spláchnu do záchodu, slyšel vynálezce ve Dni D

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.