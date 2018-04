V pojišťovně platila hotovostí, přirazili jí za to poplatek 14 korun

"Šla jsem na pobočku České pojišťovny uzavřít cestovní pojištění, pojistka vyšla na 243 korun. Když jsem na pokladně řekla, že zaplatím hotově, naúčtovali mi poplatek za hotovostní platbu ve výši 14 korun. Strašně mě to rozzlobilo. Když si půjdeme koupit třeba rohlíky, to za chvíli taky budeme platit poplatky za manipulaci s penězi? Vždyť je to nesmysl," sdělila paní Věra z Prahy redakci iDNES.cz. Jak to vidí Česká pojišťovna?

Moderní jsou bezhotovostní platby

"S platností od 2. ledna 2013 jsou skutečně hotovostní platby na pobočkách České pojišťovny zpoplatněny částkou 14 korun. Klienty jsme o tomto kroku samozřejmě v dostatečném předstihu informovali, a to jak na našem webu, tak na samotných pobočkách," říká Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny.

Podle mluvčího pojišťovna podporuje moderní, rychlé a zejména bezpečné způsoby placení. "Platební kartu má dnes již prakticky každý a lze s ní platit bez jakéhokoliv poplatku, pojistné lze samozřejmě zaplatit i bezhotovostním převodem z účtu, na terminálech Sazky, prostřednictvím SIPA, po internetu na webu pojišťovny či třeba jednorázovým příkazem na bankomatech České pojišťovny," vyjmenovává Tomáš Zavoral.

A co na poplatek za hotovostní platbu říká poplatkový expert Patrik Nacher? "Je to absurdní na druhou. Když už člověk sjednává pojištění na pobočce, kde zároveň uhradí pojistné, pak je takový poplatek postaven na hlavu. Tato absurdnost bije do očí zvláště v poměru k celkem drobným částkám, které se na pokladně hradí. Nejbližší je u bank k této situaci poplatek za vklad na vlastní účet, který byl před několika lety tím nejabsurdnějším. Na druhé straně by klienti, v momentě, kdy se o poplatku dozvědí, měli platbu přerušit a uskutečnit ji elektronicky."

V dalších pojišťovnách mají jasno

Česká pojišťovna vyrukovala s takovým poplatkem zatím jako jediná a nejspíš to tak zůstane. Dalších devět námi oslovených pojišťoven má na hotovostní platby jasný názor. "Žádné poplatky za hotovostní platbu neúčtujeme," říká Václav Bálek, mluvčí Allianz. Stejně tak je tomu v pojišťovnách Uniqa, Kooperativa a v ČSOB Pojišťovně a dalších. "Takový poplatek nemusí klienti platit ani v bance," poznamenává Jiří Cívka z Generali.

"Osobně se neztotožňuji s postupem vybírání poplatků za hotovostní platby, pokud pojišťovny umožňují na pobočkách platbu v hotovosti, neměla by být zpoplatněna," říká Olga Herko z pojišťovny Maxima a stejného názoru je i Eva Daňková z pojišťovny Slavia. "V ceně pojištění si klient hradí nejen ochranu před samotným rizikem, ale také poměrně široký klientský servis. Není tudíž důvod vybírat zvláštní poplatek a znevýhodňovat klienty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou využít pohodlnější on-line platby," dodává za Axa pojišťovnu Petr Pařízek.

Podle Vlastimila Divokého z ERV Evropské pojišťovny jsou lidé zvyklí platit při uzavření pojistky na pobočce hotovostí. "Tyto platby u nás při osobních prodejích v klientském centru stále tvoří zhruba 40procentní podíl všech plateb. Rozhodně neplánujeme něco podobného zavést."

Platby hotovostí mají smysl

I když žijeme v internetové době a peníze nabývají stále častěji virtuální podobu čísel zasílaných z účtu na účet, podle odborníků může být velmi ošidné začít platit jen bezhotovostně.

"Člověk pak úplně ztrácí vztah k penězům, nemůže si ně sáhnout, to šustění bankovek má psychologický efekt a v lidech vzbuzuje přirozenou spořivost a neochotu k utrácení, která logicky u virtuálních peněz chybí. Všechno má svůj limit, nic se nemá přehánět, ani honba za zničením hotovosti," míní poplatkový odborník Patrik Nacher.

Hotovost podle něj mnohem méně než platební karty vybízí k utrácení. "Na druhé straně, když člověk ztratí hotovost, půjde o definitivní ztrátu, na rozdíl od ztráty platební karty. Ideální je kombinace obou. Jsem proti jednostranným, někdy až extrémistickým názorům proti hotovosti," uzavírá Nacher.

