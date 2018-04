Věříte svému projektu? Oslovte zákazníky pomocí crowdfundigu

„V podstatě si u nás člověk na 45 dní otevře e-shop. Ta výloha, kterou nabízí, musí být zajímavá, pestrá a především musí být schopný dostát svým slibům a závazkům,“ tvrdí Pavel Eichler, spoluzakladatel nejznámějšího českého crowdfundingového webu Hithit.cz.

Co je crowdfunding Crowdfunding je systém financování, při kterém lidé za svůj příspěvek na vznik projektu dostanou nějakou odměnu.

Pokud projekt nenasbírá za určitou dobu (na Hithit za 45 dnů, Startovač za 15, 30 nebo 60 dnů) alespoň 100 procent stanovené částky, peníze se dárcům vracejí. Například Hithit má stanovený dolní limit 50 tisíc korun.

Kam se podívat:

Hithit.cz,

Startovac.cz, Katalyzator.cz, Kreativcisobe.cz, Kickstarter.com, GoFundMe.com, Indiegogo.com, YouCaring.com

Projekt se společníky odstartovali před více než dvěma lety poté, co se na ně obraceli přátelé s dotazy, zda neví o sponzorech, kteří by jim přispěli třeba na natočení alba. „Dlouho jsme je s kamarádem a společníkem Alešem Burgerem museli odmítat, i když bychom jim pomohli rádi. Měli jsme ale dost práce s organizováním koncertů a festivalů,“ vzpomíná Eichler, bývalý redaktor iDNES.cz a MF DNES.

Spojili se s programátory, kteří měli projekt na hromadné financování už připravený podle amerického webu Kickstarter. „Důkladně jsme zkoumali jeho principy, pravidla crowdfundingu a řekli jsme si, že to má smysl a mohlo by to fungovat i v Česku. Věděli jsme, že je tu velká poptávka po alternativních a komunitních věcech a zároveň ubývá tok peněz shora,“ říká Eichler.

Mezi prvními úspěšnými projekty bylo natočení alba písničkáře Xaviera Baumaxy, nová deska Vladimíra 518 nebo letní kino klubu Meetfactory. A pak už se to rozjelo a lidé se se svými projekty začali sami hlásit.

Od listopadu 2012 se prostřednictvím Hithitu podařilo úspěšně dovést do konce skoro 200 projektů a mezi kreativce, umělce, sportovce, ale i lidi činné ve veřejném prostoru se rozdělilo kolem 20 milionů korun. „Jsou to lidé, kteří mají dobré nápady, ale nejsou třeba tak dobří obchodníci,“ uvádí spoluzakladatel portálu.

Všechno, nebo nic

Princip crowdfundingu je jednoduchý. Lidé přijdou se zajímavým projektem a částkou, kterou na jeho realizaci potřebují. Na webu projekt představí, nahrají motivační video a vymyslí odměny, jež dostanou lidé, kteří na vznik díla přispějí.

„Největší zájem je o produkty, které crowdfundingem vzniknou. Takže třeba o finální CD nebo knihu, ale můžou to být i služby. Třeba Meetfactory měla jako jednu z odměn pro lidi, kteří přispějí na vznik letního kina, hodinový jogging s Davidem Kollerem,“ popisuje Eichler.

Vystavením projektu ovšem práce nekončí. Jeho autoři se naopak musí začít snažit, aby potřebné peníze sehnali. Pokud se jim to v dané době nepodaří, nedostanou ani korunu a všechny peníze se vrátí zpět na účty dárců. Společnosti zprostředkovávající crowdfunding si berou provizi (7 – 9 procent) taktéž jen v případě úspěšných projektů.

Důležitá je personalizace odměny a komunikace

Úspěšnost projektů se pohybuje kolem 45 procent. „Projekty, které neuspějí, jsou většinou ty, jejichž autoři podcení prezentaci a komunikaci s potenciálními dárci. Musí se za svůj produkt postavit a říct jim: buďte součást příběhu. Ne každý to zvládne, i když si to na začátku může myslet,“ říká spoluzakladatel portálu Startovač.cz Slávek Rejthar.

Výběr úspěšných projektů Výběr úspěšných projektů

(v závorce požadovaná částka) United Islands 2014 1,7 mil. Kč (1,6 mil. Kč)

Xavierovo Dawntempo 303 tis. Kč (200 tis. Kč)

Piana na ulici 203 tis. Kč (180 tis. Kč)

Zachraňte herečky z filmu Bella Mia! 191 tis. Kč (180 tis. Kč)

Dominika na cestě 298 tis. Kč (60 tis. Kč)

Vybudování Indian studia 2.0 110 tis. Kč (20 tis. Kč)

Mňága a Žďorp: Made in China 581 tis. Kč (500 tis. Kč)

Maraton a jiné pošetilosti 135 tis. (50 tis. Kč)

Vydání gay pohádky Princ a princ 158 tis. Kč (88 tis. Kč)

Období, po které má projekt šanci sbírat peníze, je pro jeho autory mimořádně náročné. „Člověk musí být připravený věnovat se tomu denně. Nejde projekt jen vytvořit a čekat. Je potřeba aktivně oslovovat co nejširší skupinu lidí, nespoléhat jen na Facebook a hlavně je potřeba perfektně se připravit,“ popisuje Tereza Mácová, která společně s přáteli vybrala prostřednictvím Hithitu dostatek peněz pro uspořádání festivalu polského filmu, hudby a delikates Bardzo fajný festival.

Odměny je podle ní potřeba pořádně promyslet a představit kupujícím. „Důležitá je personalizace odměny. Ukážete fotografii odměny a představíte člověka, se kterým je spojená. To vše musíte mít kvalitně nafocené a být neustále připraveni fotografiemi na Facebooku kampaň oživovat,“ radí dalším zájemcům.

Pokud se člověk propagaci věnuje, má podle Eichlera velkou šanci na úspěch. „Pokud se projekt dostane nad 30 procent, tak se v 90 procentech případů dokončí úspěšně. A pokud přesáhne 70 procent, má to téměř jisté. Lidé, kteří si ho už jakoby předplatili, o tom začnou kolem sebe více mluvit, protože chtějí, aby dopadl dobře, nechtějí svoje peníze zpátky,“ vysvětluje.

Slávek Rejthar ze Startovače ovšem podotýká, že lidé musí při tvorbě projektu používat selský rozum a správně odhadnout potřebnou částku. „Není to navíc o ‚financování života’, musí vzniknout něco konkrétního,“ upozorňuje.

Mezinárodní přesah? Zkuste to ve světě

U některých produktů se navíc vyplatí neomezovat se na crowdfundingové servery v Česku a vydat se rovnou na některou z mezinárodních platforem, jako jsou třeba nejznámější Kickstarter.com a Indiegogo.com. Pokud mají projekt dobře odprezentovaný, mají šanci na úspěch. „Začíná se ale říkat, že horečka komunitního financování pomalu opadá. Řada projektů totiž loni se snahou o výběr peněz neuspěla. Mezi nejúspěšnější výjimky roku 2014 však patří česká středověká hra Kingdom Come (více zde). Během jednoho měsíce totiž na Kickstarteru vybrala okolo 36 milionů korun,“ říká redaktor Bonusweb.cz Andrej Brabec.

Jak dodává, díky českému serveru Startovač pro změnu vznikla mobilní verze klasické hry Brány Skeldalu. „Ta se pokoušela získat 180 tisíc korun a úspěch zajistil až mecenáš, který na poslední chvíli přispěl 98 tisíc,“ přibližuje Andrej Brabec.

Oblast, na kterou lze shánět peníze prostřednictvím crowdfundingu, je prakticky neomezená. Například na Nakopni.me se nebála ústecká firma prezentovat svůj „internetově nepříliš sexy“ projekt nabízející úsporu při ohřevu vody. A v době vydání článku měla na kontě více než 90 procent požadované částky.