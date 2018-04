ČSOB doplatí fondům První investiční stovky miliónů

Na základě včerejšího rozhodnutí Komise pro cenné papíry musí ČSOB jako nástupce IPB zaplatit pěti fondům První investiční do jednoho měsíce 366 miliónů korun. Jedná se o vyvrcholení kauzy staré pět let – IPB v roce 1996 odkoupila akcie Moravskoslezských tepláren od fondů První investiční a obratem je se ziskem prodala třetí osobě. Tím dala IPB přednost obchodu na vlastní účet před obchodem na účet klienta a tím porušila zákon.

Samotná újma fondů byla vyčíslena na 230 miliónů korun. Rozhodnutí komise se nejvíce dotkne fondu Výnosový, do kterého by se mělo vrátit 112,2 mil, Kč, o zbylou část se podělí fondy Křišťálový (9,2 mil. Kč), Rentiérský (29,4 mil. Kč), IF bohatství (7,2 mil. Kč) a Restituční otevřený fond (71,9 mil. Kč). Navíc do fondů připlyne částka 136 mil. Kč, představující ušlé úroky. Dopad na čisté obchodní jmění shrnuje následující tabulka:

mil. Kč pokuta ušlé úroky celkem ČOJ fondu celkem očekávaný růst ČOJ/PL Křišťálový IF 9.2 5.4 14.6 1137.0 1.3% Rentiérský IF 29.4 17.4 46.8 2470.1 1.9% Investiční fond bohatství 7.2 4.3 11.5 2305.3 0.5% Restituční OPF 71.9 42.5 114.4 12167.5 0.9% Výnosový OPF 112.2 66.4 178.6 1405.2 12.7%

Je zřejmé, že stávající podílníci Výnosového fondu se mají proč radovat – měsíční výnos více jak 12 procent je velice slušný. Ti, kteří si do včerejšího dne nestačili koupit podílové listry tohoto fondu, nemohou spekulovat či spíše arbitrovat na růst hodnoty podílového listu, neboť od dnešního dne je pozastaven nákup a prodej podílových listů tohoto fondu do té doby, než se pokuta ČSOB započte do majetku fondu. Jiná situace je u ostatních čtyř fondů, které jsou obchodovány bez omezení. možnost výdělku je ale u těchto fondů ve srovnání s Výnosovým zanedbatelná.

