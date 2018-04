ČSOB Optimal Profit: životní pojistka pro nikoho

Princip programu je v podstatě obdobný jako u konkurenčního produktu Vital nabízeného Komerční bankou (více naleznete ZDE). Banka garantuje každoroční výnos 2,5 % z rezervy pojištění po dobu pěti let. Po uplynutí této lhůty lze naspořenou částku vybrat nebo pokračovat v dalším spoření s nově vyhlášeným garantovaným výnosem. Narozdíl od Vitalu je minimální vklad do spořícího produktu ČSOB nastaven ve výši 100 000 Kč, což může řadu zájemců odradit, neboť tento produkt není primárně určen k čerpání daňových úlev životního pojištění. Na účet je možné se souhlasem pojišťovny vkládat další finanční prostředky, nejméně však 10 000 Kč. Za každý takový vklad si banka řekne o 2 % z vložené částky, tj. minimálně 200 Kč.

Banka, resp. ČSOB pojišťovna, slibuje u tohoto produktu roční výnos 2,5 % z rezervy pojištění. Stejně jako u Vitalu nelze tuto úrokovou míru zaměňovat s bankovním úrokem. Důvodem je skutečnost, že se nezhodnocuje celý vklad jako je tomu například u termínovaných vkladů či penzijního připojištění, ale pouze jeho část po odečtení poplatků. Celkový výnos je rovněž zdaňován při výplatě prostředků srážkovou daní z příjmu ve výši 15 %. Narozdíl od Vitalu se lze bez jakýchkoli srážek dostat k úsporám v případě plné invalidity či vážné nemoci. V případě úmrtí obdrží určená osoba ve smlouvě či dědic veškeré prostředky na účtě bez srážkové a dědické daně.

V případě finanční potřeby je umožněn přístup k vloženým prostředkům i v průběhu trvání programu. Nejnižší částka výplaty hodnoty pojištění je 4 800 Kč. Je třeba se však připravit na to, že banka si naúčtuje nemalé poplatky. Například v prvním roce trvání pojištění stojí každý výběr 5 % z požadované sumy. Zůstatek na účtě však musí činit alespoň 10.000 Kč.

Narozdíl od Komerční banky vyznává ČSOB otevřenou poplatkovou politiku. Žádné poplatky neskrývá a při sjednání na pobočce banky má k dispozici bankéř i kompletní sazebník. Zájemce o tento program si tak může ověřit, že náklady nejsou u tohoto i jiných obdobných programů zrovna nejnižší.

Operace Poplatek Alokační poplatek (podle výše jednorázového vkladu v Kč) 100 000 - 499 999,- 4% z vkladu 500 000 - 1 999 999,- 3% z vkladu nad 2 000 000,- 2% z vkladu Mimořádný vklad 2% z vkladu Částečný výběr hodnoty pojištění nebo ukončení pojištění První výběr a každý další výběr v prvním roce trvání pojištění 5% z hodnoty výběru nebo pojištění První výběr a každý další výběr v druhém roce trvání pojištění 4% z hodnoty výběru nebo pojištění První výběr a každý další výběr v třetím roce trvání pojištění 3% z hodnoty výběru nebo pojištění První výběr a každý další výběr v čtvrtém roce trvání pojištění 2% z hodnoty výběru nebo pojištění První výběr a každý další výběr v pátém roce trvání pojištění 1% z hodnoty výběru nebo pojištění Zkrácení lhůty pro výplatu Zdarma Ostatní poplatky Správa pojištění 240,-/ročně Inkasní poplatek při platbě v hotovosti/složenkou 20,- Inkasní poplatek při platbě trvalým příkazem 10,-

Za správu smlouvy životního pojištění si banka každoročně srazí z účtu 240 Kč a za každou platbu trvalým příkazem inkasní poplatek ve výši 10 Kč. Kromě toho má banka v sazebníku i tzv. alokační poplatek, který vychází z výše jednorázového vkladu. Pro částky od do půl milionu činí tento poplatek 4 % z vkladu - tedy nejméně 4 000 Kč. Při vložené částce 100 000 Kč, tak budou celkové roční poplatky činit 4 250 Kč za předpokladu bezhotovostní platby vkladu. Zbývající hodnota vkladu bude zhodnocena minimálně o 2,5 % p.a. Pokud dosáhne pojišťovna vyššího zhodnocení, bude připsán na účet klienta i podíl na zisku. Pojišťovna si však může za správu aktiv jednou ročně v závislosti na výši skutečného zhodnocení a souvisejících nákladů odečíst až 2 % z hodnoty účtu, což je vzhledem k předpokládané výši nemalých finančních prostředků na účtu (minimální vklad je 100.000 Kč) trochu příliš. Vzhledem k tomu nelze příliš předpokládat, že se skutečné zhodnocení rezervy tohoto pojištění bude pohybovat výrazně nad technickou úrokovou mírou.

P říklad

Klient ČSOB vložil jednorázovou částku 100 000 Kč do produktu Optimal Profit. Na základě výpočtů pojišťovny mu bude ve smlouvě na 5 let zaručena částka ve výši 107 322 Kč. Při 2,5% garanci jde o efektivní zhodnocení zhruba ve výši 1,4 % p.a. (bez uvažování zdanění). I na termínovaném účtu na 5 let lze v současnosti získat sazbu až 2,6 % p.a. Bez čerpání daňových úlev tedy není tento program vhodným spořícím nástrojem.



Doba programu v letech Garantované plnění v hrubé výši Optimal Profit Vital 1 93 246 Kč 93 467 Kč 2 96 347 Kč 96 812 Kč 3 99 546 Kč 100 266 Kč 4 102 846 Kč 103 832 Kč 5 107 322 Kč 108 607 Kč

Z hlediska nákladovosti je tento produkt na obdobné úrovni jako Vital od Komerční banky. Vyšší požadovaný vklad než je u Vitalu, bohužel nebyl poplatkově nijak zvýhodněn. Tento produkt tak nelze doporučit, v nabídkách soukromých pojišťoven lze najít výhodnější. A pokud klient chce sjednat pojištění v ČSOB, měl by zvolit raději tzv. ČSOB Životní pojištění (Optimal 60) určené k čerpání daňových výhod, které je poplatkově výhodnější a poráží i Vital od Komerční pojišťovny. Samozřejmě velice záleží i na tom, jakého výnosu ta která pojišťovna dosáhne a jakou část tohoto výnosu si nechá pro sebe.

Máte zkušenost se sjednáním pojištění na přepážkách banky? Zodpověděl vám bankéř veškeré vámi požadované informace včetně výše poplatků? Těšíme se na názory.