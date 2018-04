ČSOB sází na balíčkovou strategii

ČSOB své nové produktové balíčky rozlišila ne podle vašich konkrétních potřeb, ale především podle vaší bonity. V nabídce této banky tak nyní naleznete za prvé Osobní konto Plus, které má oslovit běžnou klientelu, a potom dva balíčky, které nesou název Aktivní konto a Aktivní konto Plus. Tyto dva balíčky jsou cíleny na bonitnější zájemce o bankovní služby.

Osobní konto Plus je v podstatě vylepšenou formou Osobního konta, které jste si mohli v ČSOB ještě v říjnu běžně založit. V původní variantě (stála 30 korun měsíčně) tak bylo možné kromě běžného účtu získat zdarma ještě elektronickou platební kartu, telefonní a pasivní internetové bankovnictví (tento typ internetbankingu umožňuje sledovat stav a historii účtu, ale ne operovat s účtem). K osobnímu kontu jste pak měli možnost získat ještě například kontokorent nebo třeba další kanál přímého bankovnictví (internetové bankovnictví, GSM bankovnictví, homebanking).

V balíčku Osobní konto Plus nyní získáte navíc v rámci jednoho poplatku (50 korun měsíčně) ještě kontokorent zdarma (pokud vás banka vyhodnotí jako dostatečně bonitní pro získání tohoto produktu) a zdarma také možnost zřizovat a provádět změny v rámci trvalých příkazů a inkasa.

Mnohem zajímavější je ovšem šíře služeb, které spadají pod Aktivní konto. V rámci jednoho poplatku, který vás v tomto případě vyjde na 170 Kč měsíčně, získáte:

- běžný účet

- 5 jednorázových elektronických příkazů v rámci banky a 5 takových

příkazů do jiné banky měsíčně zdarma

- opět trvalé příkazy a inkasa zdarma

- zdarma také telefonní a tentokrát i aktivní internetové bankovnictví

- zdarma debetní kartu VISA Classic, která je embosovaná

- pokud vás banka uzná dostatečně bonitním, pak také charge kartu

zdarma

- kontokorent zdarma

- komisionářskou smlouvu o investicích do podílových fondů

a termínovaných depozit v rámci balíčku

- a nakonec lepší úročení zůstatků na běžném účtu



Posledním balíčkem služeb, jehož měsíční vedení stojí ještě o něco více – 390 korun měsíčně, je Aktivní konto Plus. Oproti předchozímu balíčku se liší tím, že v rámci poplatku získáte měsíčně zdarma dvojnásobek obou druhů jednorázových elektronických příkazů, namísto Standard charge karty můžete obdržet prestižnější Gold charge kartu a máte nárok také na automatické zasílání zpráv pro investory.



Pokud vás zajímá, jak si stojí Aktivní konto ČSOB v porovnání s konkurenčními produkty, pak vám pro snadné porovnání nabízíme následující tabulku:

ČSOB: Aktivní konto KB: A-konto Raiffeisenbank: Kompletkonto HVB Bank: Konto Komfort Měs. poplatek 170 Kč 200 Kč 140 Kč 199 Kč Běžný účet ano ano ano ano Embosovaná debetní karta ano ano ano ano Telefonní bankovnictví ano ano ano ano Internetové bankovnictví ano ano ano ano Kreditní karta zdarma ano NE NE ano Kontokorent ano ano ano ano Spořící účet ano ano ano ano Investice do podílových fondů ano ano NE ano Zřízení trvalého příkazu zdarma ano ano ano ano Tuzemské elektronické transakce zdarma 5+5* NE NE standardní všechny

Pozn.: *5 transakcí zdarma v rámci banky a 5 zdarma do jiné banky každý měsíc

Zdroj: Banky

Pokud bychom se zaměřili na Osobní konto Plus, pak první, co je třeba zkritizovat, je internetové bankovnictví, které se na balíček váže. Je totiž opravdu škoda, že je pouze pasivní. Kdyby bylo aktivní, atraktivita Osobního konta Plus by se jistě zvýšila. Příjemné je zrušení poplatků za trvalé příkazy a inkaso. Ne příliš významným se jeví odstranění poplatku za získání kontokorentu, za který jinak zaplatíte 200 korun. Tento balíček je určitě zajímavý pro nenáročného klienta, který upřednostňuje nízkou cenu za správu svých financí a který upřednostňuje ovládání svého účtu pomocí telefonu. Zrušení poplatků za trvalé příkazy a inkaso, které je potřeba čas od času provést, jej určitě potěší.

Více o běžných účtech se dozvíte v TÉTO SEKCI.

Aktivní konto se jeví jako mnohem zajímavější, protože nabízí opravdu širokou paletu služeb za ne příliš vysoký paušální poplatek. Konto je určeno nejen pro bonitní klienty (na ty je zaměřeno především rozšířené konto Plus), ale především pro ty, kdo jsou zvyklí banky využívat naplno. Embosovaná karta zdarma, charge karta zdarma, pár transakcí bez poplatků a k tomu všemu možnost investování do podílových fondů - to vše pod jednou střechou si určitě zájemce z řad aktivních klientů najde. Pokud ovšem toto konto porovnáme s konkurenčními produkty, pak si nemůžeme nevšimnout toho, že ještě zajímavěji se jeví balíček HVB Bank, který nese název Konto Komfort. Je sice dražší, ale jeho velkým plus je fakt, že nabízí ne jen pět nebo deset elektronických transakcí zdarma, ale všechny (výjimkou jsou pouze expresní transakce). Pokud používáte účet opravdu aktivně, pak poznáte sami, že cenový rozdíl mezi porovnávanými balíčky, který činí jen 29 korun, je zanedbatelný.

Ale nefixujme se pouze na nové produktové balíčky. Příjemné je určitě i to, že ČSOB zaměřila svou pozornost také na poradenství a individuální osobní přístup. Dokladem jsou nové poradenské zóny, které vznikají na pobočkách a osobní bankéři, kteří se budou specializovat na náročnější požadavky klientů. Ostatně jinak to nejde, konkurenční boj je stále tvrdší a proto je nutné nabídnout klientům maximum. S podobným přístupem se můžeme setkat nově například u Komerční banky. Ta rozjela individuální přístup tím, že bude nyní mít každý klient jednoho specializovaného poradce.

Osobní konto Plus PRO + kontokorent bez poplatku za zřízení + zdarma trvalé příkazy a inkaso PROTI - internetbanking pouze pasivní - malé množství výhod v rámci poplatku

Aktivní konto PRO + zajímavá šíře produktů v rámci jednoho poplatku PROTI - ne příliš zajímavá cena balíčku; již v základní verzi Aktivního konta by klient mohl získat více elektronických transakcí zdarma



Zaujaly vás nové balíčky služeb ČSOB? Myslíte si, že přinášejí klientům něco skutečně zajímavého? Těšíme se na vaše názory!