Čtenáři rozhodli: Živnostníci jsou na tom hůř než zaměstnanci

Z pohledu redakce iDNES.cz lze duel považovat za nerozhodný, obě zúčastněné strany svůj postoj dokázaly obhájit. Čtenáři to však viděli jinak, v anketní otázce se 56 procent z těch, kteří hlasovali, přiklonilo k odpovědi, že stát odírá víc živnostníky.

Navíc nastolené téma a argumenty odborářů i zástupců živnostníků mnohé čtenáře vyprovokovaly k příspěvku v nebývale plodné diskusi pod článkem.

Živnostníkovi nemoc nikdo nezaplatí

V diskusi se mnoho příspěvků opět točí kolem zásadního rozdílu mezi zaměstnanci a živnostníky, který mnozí samostatně podnikající považují za nespravedlnost. Tedy, že živnostník nemá nárok na placenou dovolenou, na přestávky v práci, na stravenky a nedostává náhradu mzdy ani v nemoci od 4. do 21.dne.

Ovšem někteří diskutující na to mají jiný názor: "Pokud živnostník nechápe, že je sám sobě zaměstnavatelem a od toho se odvíjí 'proplácení' nemoci, dovolené atd., pak je veškerá debata marná a zbytečná."

"A jinak živnostníkům připomínám, že zaměstnanec si musí na svou dovolenou vydělat, takže tvrzení živnostníků je uplakaná demagogie!"

Každý má to, co mu vyhovuje, je to svobodná volba

Mezi diskutujícími jsou i tací, kteří argumentují, že je každého věc, jestli podniká, či se nechá zaměstnat. Každý má možnost se svobodně rozhodnout a pracovat tak, jak mu to vyhovuje.

"Já jsem zaměstnanec," píše jeden z diskutujících, "a vyhovuje mi to, protože se nechci obtěžovat s daněmi a papírováním, nechce se mi počítat hodiny a vystavovat faktury. Jsem rád za svůj paušální plat a určitou jistotu zaměstnání. Kolega je rád živnostník. Potřebuje si pořádně vydělat na dům, tak mu vyhovuje, že může pracovat, kolik potřebuje a ne nějakých ubohých osm hodin. Navíc mu sedí, že může dynamicky měnit odběratele a pracovat nejen pro naši firmu, ale i pro jinou. Pokud ale onemocní, nikdo mu nic nezaplatí a nikdo jiný rodinu neuživí, takže i v nemoci musí pracovat ty dlouhé hodiny. Všechno má svá pro a proti."

Další čtenářka se přidává se svým názorem: "Jsem zaměstnanec, nikdy jsem nepracovala jako OSVČ. Oceňuji odvahu všech, kdo v dnešní době podnikají. Mám kamaráda - živnostníka. Maká od rána do večera, většinou i o víkendech. Pracuje, i když je nemocný.... dokud opravdu nepadá na pusu. Jeho zákazníky nezajímá, zda je zdravý, nebo nemocný. Chtějí, aby dodržel termíny. Pokud onemocní zaměstnanec, vždy se najdou nějací kolegové, kteří mohou jeho práci udělat za něj. Plus k tomu pro zaměstnance placená dovolená (ve většině firem pět týdnů), placené návštěvy lékaře, příspěvek na stravování apod."

Zkuste si pracovat z domova

Někteří diskutující z řad živnostníků upozorňují, že práce z domova má i další negativa: "Ono dělat doma je fajn, ale svým způsobem to dost leze do peněz. Pracujeme doma oba, já i manžel, a máme v domě zdaleka největší účet za topení (to hlavně), za elektřinu i za vodu.

Ostatní lidi ráno odejdou do práce, vypnou radiátory a zapnou je až někdy pozdě odpoledne. Zní to směšně, ale ono, jestli za deset hodin desetkrát spláchnete záchod doma, nebo v zaměstnání, není totéž. Nasčítá se to, stejně jako je rozdíl, kde pětkrát za den zapnete rychlovarku, opláchnete si zeleninu ke svačině apod."

Švarcsystém se typickým českým zaměstnancům nevyplatí

Mezi příspěvky diskutujících se našly i takové, které upozorňují na tzv. švarcsystém, zaměstnávání lidí na základě živnostenského listu.

"Švarcsystém je největší okradač státu," tvrdí jeden ze čtenářů a pokračuje: "Živnostníci zaplatí na daních, zdravotním a sociálním mnohonásobně méně než zaměstnanec. Je to výhodné též pro zaměstnavatele, protože neodvádí daň ze superhrubé mzdy."

Další diskutující přidává svůj pohled: "Švarcsystém funguje pořád, jen se o tom nemluví. Spousta živnostníků je zcela závislá na jednom nebo dvou klíčových zákaznících. Švarcsystém je výhodný pro zaměstnavatele, protože mu ušetří náklady a velmi zjednoduší najímání a propouštění 'zaměstnanců'."

Podle čtenáře však švarcsystém pro najaté 'zaměstnance' už to tak výhodný není: "Přijdou o všechny zaměstnanecké výhody, najednou jsou placení jen za odvedenou práci, žádná dovolená, žádná nemocenská, všechno si musí zaplatit. Takže pro typické české zaměstnance se švarcsystém nevyplatí, no a gastarbajtři na něj jedou už dávno."