Čtěte podmínky, vyhnete se chybám při splácení úvěru

Společnost Home Credit si udělala interní průzkum a zjistila, že mezi nejčastější chyby, které dělají klienti při splácení spotřebitelského úvěru, patří chybějící nebo nesprávně vyplněný variabilní symbol, záměna data úhrady s datem splatnosti, nebo zaplacení mimořádné splátky bez toho, aby o tom úvěrovou společnost informovali.

A takto chybující lidé nejsou jen klienty Home Creditu. "Mezi nejčastější pochybení, patří chyby ve variabilním symbolu, nenahlášení nových skutečností jako například uvedení nové adresy při změně bydliště. Pochybení nastávají také tehdy, kdy si klient v případě nákupu na splátky chybně spočítá počet splátek a omylem tak dojde k tomu, že poslední splátku neuhradí," odpovídá mluvčí společnosti Cetelem Nikola Vopršalová.

Trochu jiné je to u Providentu. Tam si totiž chodí pro splátku v hotovosti každý týden obchodní zástupci přímo ke klientům domů, takže vlastně k podobným chybám dojít nemůže. "Pokud zákazník změní bydliště a zapomene to ohlásit, zástupce to zjistí okamžitě a domluví se s ním telefonicky na dalším postupu," vysvětluje Tomáš Fiala ze společnosti Provident Financial a dodává. "Na rozdíl od jiných finančních institucí, které znají zákazníka jako adresu a variabilní symbol, Provident zná zákazníka jako paní Novákovou, která bydlí ve 3. patře, má psa, vnučku a minulou středu byla u holiče."

Nepřehlédněte Klient si půjčuje peníze, ve splátkách je vrací.

Od smlouvy může odstoupit do 14 dnů po podpisu.

Při splácení je nutné uvést variabilní symbol.

Nejspolehlivější platba je trvalým příkazem.

Splátku doporučujeme poslat nejlépe 3-5 dnů před datem splatnosti.

Před uhrazením mimořádné splátky nebo předčasným splacením je nutné společnost informovat.

Změnu bydliště nebo rodinného stavu je potřeba věřiteli nahlásit.

Pokud bylo ke smlouvě sjednáno pojištění, pojistnou událost je nutné včas nahlásit.

Při nesplácení hrozí klientovi sankce a oznámení informace o nesplácení do úvěrového registru.

Zesplatnění je výzva k uhrazení celého dluhu, kterou může věřitel klientovi poslat, když dlouhodobě nesplácí. Zdroj: Home Credit

Co způsobí nepozornost a zapomnětlivost

Pokud totiž pošlete splátku bez variabilního symbolu, není úvěrová společnost schopná přiřadit platbu ke konkrétní smlouvě a složitě ji v systému dohledává. "To je nepříjemné a časově náročné zejména pro klienta, který s námi musí nesrovnalost řešit, vzpomínat, kdy splátku posílal, nebo jak ji platil," upozorňuje ředitel klientského centra Home Creditu Miroslav Zborovský.

Pochybení často nastávají i při úhradě mimořádné splátky. Když se třeba rozhodnete poslat vyšší platbu, než máte sjednáno ve smlouvě, měli byste to společnosti ohlásit předem, aby ji systém přijal, přepočítal splátkový kalendář a snížilo se tak vaše úrokové zatížení. Jestli to neuděláte, pouze si předplatíte následující splátky, ale úroky se vám nesníží.

Za chyby se platí

Pokud nějakou chybu uděláte a jste na příjmu, ještě nemusí být zle. "Úplně první upomínku za dobu trvání smlouvy sice klientovi pošleme, ale poplatek za ni mu odpustíme. Nechceme pokutovat ty, kteří třeba léta řádně splácí a jednou se opozdí," vysvětluje Jan Machaň, ředitel správy pohledávek Home Creditu. Jinak za první upomínku zaplatíte 150 korun, za opakovanou už 360 korun a pokud nereagujete, sankce dále narůstají.

Za to, že spletete číslo variabilního symbolu vás napoprvé nepostihne ani společnost Cetelem. Ale opět platí, nedělat mrtvého brouka a komunikovat.

"Když nedostaneme splátku, tak klienta informujeme. Pokud nás ale obratem kontaktuje a vše dá do pořádku, postih není žádný. Pokud však nereaguje, dostane od nás upomínku a v takovém případě postupujeme podle sazebníku," vysvětluje postup společnosti Nikola Vopršalová. Poplatek za přiřazení neidentifikovatelné platby k úvěrovému účtu je podle sazebníku v prvních dvou případech zdarma, každá další je za 100 korun.

"Pokud se nám vrátí korespondence, třeba proto, že jste se přestěhovali, kontaktujeme vás telefonicky. Pokud nejste k zastižení, pošleme vám SMS zprávu," uvádí Nikola Vopršalová. Platí samozřejmě v případě, že společnost zná číslo vašeho mobilního telefonu.

Chybám se dá vyhnout, když o nich klient předem ví

Cestou prevence se vydává společnost Home Credit. Upravila úvěrové podmínky tak, aby se klienti o těchto nedopatřeních dověděli ihned při podpisu smlouvy a měli možnost se jim při splácení vyhnout.

"Už na první straně úvěrových podmínek shrnujeme ve čtrnácti bodech to nejdůležitější. Aby si je klienti opravdu přečetli, aby všemu porozuměli, a aby je pak během splácení nic nepřekvapilo," upozorňuje generální ředitel Home Creditu David Bystrzycki.