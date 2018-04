Den D: Za zkušenosti se investice nedává, držte se rodinného byznysu

Prezentace začíná roztomilou dětskou módní přehlídkou, Investorům se líbí a všichni oceňují zejména mistrovské "ukočírování" capartů.

"Před dvěma lety jsme začali vyrábět a šít barevné dětské kalhoty. Firma se nám postupně rozjížděla, přibírali jsme spolupracovníky a v současné době již šijeme kompletní sortiment pro děti od narození do sedmi let. A firma dynamicky roste," uvádí své vystoupení Michal Plecitý, který přišel za svou ženu požádat investory o 280 tisíc korun. "Ona by to asi zvládla líp, ale musela bohužel se synem do nemocnice," dodává.

Michaela Rostocka zajímá za kolik oblečení prodávají. "Tyhle kalhoty můžete koupit za 280 až 300 korun. Cena se liší podle velikosti," odpovídá Michal.

To se však investorovi nezdá. "Úplně stejné kalhoty, alespoň na první pohled jsem schopen koupit on-line za poloviční cenu, buďto v Anglii nebo ve Spojených státech. Proč mám platit o 50 procent více, když si to můžu koupit kdekoliv jinde?" ptá se Michael Rostock.

Věří, že si česká značka své zákazníky najde

Pan Plecitý se brání: "Tato značka je vlastně česká značka, šije se v Čechách, šije se z českých materiálů, tomu odpovídá i ta cena." Zatímco zájem Michaela Rostocka upadá, ke slovu se dostává Petra Rychnovská. "Já myslím, že většina maminek nakupuje oblečení tady v Čechách, určitě maminky chtějí něco trošku neobvyklého a myslím si, že potenciál v tom, že podporujeme český výrobek, tady určitě je," nesouhlasí s Rostockem. Trefila se. Právě na to, že oblečení bude netradiční, jiné než na tržištích a v obchodech, Plecití vsadili.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

"Ten problém objevila moje žena. Když se nám před třemi lety narodil syn, tak jsme na něj sháněli oblečení. To, co bylo po tržnicích, bylo levné a nekvalitní, a to v obchodech zase strašně drahé. A navíc chybělo zboží, které by mělo šmrnc," odpovídá Michal Plecitý na obligátní otázku Johna Vanhary, jak na svůj nápad přišli a jaký problém chtěli vyřešit.

"Žena přišla s tím nápadem, nechala ušít vzorky, otestovali jsme to na kamarádech, těm se to líbilo, tak jsme přišli na to, že bychom to mohli dále prodávat," dodává. Koneckonců jsou v zisku, takže nápad by mohl být funkční a zhruba 30 procent zákazníků se vrací a čeká na nové kolekce.

Petru dál zajímá, jakým způsobem manželé oblečení prodávají. "Máme několik prodejních kanálů. "Hlavní je prodej přes internet, máme vlastní webové stránky," vysvětluje Michal Plecitý a vypočítává další možnosti prodeje, jako je účast na různých dětských akcích, jarmarcích a prezentace na facebooku. Chtěli by jezdit po veletrzích a prodej rozšířit i na velkoobchod. Zatím totiž šijí jen na objednávku, skladové zásoby nemají.

Vy potřebujete peníze, ne investici, shodli se investoři

"Mluvíte o tom, že potřebujete peníze. Na co tedy potřebujete investora?" zajímá Michala Hanuse i ostatní investory, kterým není jasné, proč vlastně Michal do pořadu přišel. "Od investora si slibujeme především to, že nám dá svůj pohled do podnikání a že se dozvíme něco víc o tom podniku," nedá se Michal, jenže ani tím investory nepřesvědčí a dozvídá se, že o podnikání si může přečíst knížku a že za zkušenosti se investice nedává.

Místo investice dostal radu: držte se rodinného byznysu

Než se začali investoři jeden po druhém vyautovávat, dostává se Michalovi přeci jen pár užitečných doporučení. Především ho všichni zrazují před účastí na veletrzích, tam totiž své zákazníky nenajde.

"Myslím si, že byste se měli podívat, jak jste na tom srovnatelně s cenami. Protože, jak říkal Michael, toho oblečení jsou na trhu kvanta. Musíte být něčím výjimeční, já bych zapracovala na designu a cenovém srovnání. Ale ty věci jsou hezké, mají šmrnc, proč ne, ale myslím si, že je to opravdu rodinný byznys, který by vás mohl docela dobře živit," zhodnotila Michalovo vystoupení Margareta.

"Pane Michale, klobouk dolů, myslím si, že jste udělali skvělý kus práce, zůstaňte takoví dále. Já bych doporučovala jít směrem, kterým jste začali, vyselektovat určité obchody v okresních městech, menších lokalitách. Ve velkých obchodních řetězcích je velká bitva, hodně tlačí na ceny, tam byste to neustáli. Takže buďte český, realizujte české nápady, svoji klientelu najdete, může to být velmi slušný byznys pro vaši rodinu," dodává Petra.

I ostatní se shodli na tom, že 280 tisíc není tak závratná částka, kterou by manželé nebyli schopní do podnikání vrazit ze svého. Plecití vlastně žádného investora nepotřebují.

"Jste sympaticky a pracovitý člověk. Vy a vaše paní se evidentně nebojíte nějakým způsobem něco dělat a něco vytvářet. Říkal jste, že hledáte investora se zkušeností. Já tu zkušenost mám a ta zkušenost je negativní, český textilní průmysl je víceméně otevřený hrob, který čeká jenom na to, aby byl zasypaný. Já nechci investovat do další ať už úspěšné nebo neúspěšné firmy, která se tomu hrobu vyhne," hodnotí skepticky podnikání s dětským oblečením Michael Rostock.

Za "pohřbení" nápadu si investor vysluhuje od Petry s Margaretou výtku, kterou vetuje lakonicky: "Na pozitiva jsou tu jiní."