Daňová novinka: přiznání k DPH je nutné podat elektronicky

Koho se nová povinnost týká?

Všech plátců DPH, kromě fyzických osob s obratem nižším než šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců po sobě jdoucích. Ti musí nyní nově podávat přiznání, hlášení, přílohy k nim, registraci včetně změn v elektronické podobě.

I těch, kteří překročí limit teď v dubnu?

Pokud je například fyzická osoba čtvrtletním plátcem a k 30. dubnu překročí obrat šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců, tedy za období od 1. května 2013 do 30. dubna 2014, smí ještě přiznání za 2. čtvrtletí, kdy došlo k překročení hranice, podat papírově. Ale za 3. čtvrtletí už musí použít elektronický formulář. Povinnost podávat přiznání elektronicky pak trvá minimálně šest měsíců.

Jak to udělat?

Přiznání lze jednoduše vyplnit nebo nahrát z vlastního softwaru na daňovém portálu provozovaném ministerstvem financí a podat s elektronickým podpisem. Přiznání k DPH je třeba podat ve formátu xml, který generuje jak daňový portál, kde je možné přiznání uložit a následně poslat z datové schránky, tak každý běžně užívaný účetní program. Pdf a ostatní formáty jsou považovány za neplatné.

Co když ale podnikatel elektronický podpis nemá?

V tom případě mu portál po podání nabídne možnost vytisknout eTiskopis, ten plátce vlastnoručně podepíše a doručí do pěti dnů od elektronického podání na finanční úřad.

Lze k elektronickému podání využít i datovou schránku?

Ano. Ze zákona ji musejí mít zřízenou všechny právnické osoby a fyzické, které ji nemají, si ji mohou zřídit bezplatně na každém Czech Pointu. Její používání je jednodušší než u elektronického podpisu. Je vhodná také pro komunikaci i přihlašování na portál české správy sociálního pojištění.

Jak se počítá přesně obrat pro nutnou registraci k DPH?

I letos zůstává hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH na jednom milionu korun za dvanáct uplynulých měsíců. Mnozí podnikatelé chybují v tom, že svůj obrat mylně počítají za kalendářní rok a ne za dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

Do obratu se přitom nepočítají plnění osvobozená od DPH, jako jsou zdravotní služby a pojišťovací služby, nebo příležitostný prodej majetku a další.

A od příštího roku to bude jinak?

Od 1. ledna 2015 se limit jeden milion sníží na 750 tisíc korun. Ale protože nejsou přechodná ustanovení, která by to řešila jinak, tak se obrat k poslednímu lednu 2015 spočte za dvanáct předchozích měsíců, tedy za období od 1. února 2014 do 31. ledna 2015. Pokud ještě nedojde ke změně legislativy, může být tedy v lednu příštího roku dost podnikatelů nepříjemně překvapeno. Nelogické ustanovení tak vlastně postihne i současné neplátce DPH.

Co musí podnikatel udělat, když zjistí, že překročil hranici obratu?

Po překročení dané hranice dvanáctiměsíčního obratu má podnikatel povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém obrat překročil.

Týká se to také podnikatele, který obchoduje se zahraničím?

Registrovat se musí v případě, že pořídí zboží z Evropské unie za více než 326 tisíc korun ročně. A také, když přijme nějakou službu ze zahraničí, nebo poskytne službu do zemí EU. Registraci je třeba provést ke dni, kdy došlo k přijetí nebo poskytnutí služby nebo překročení limitu dovozu z EU.

V tomto případě si může podnikatel vybrat, jestli se bude registrovat jako plátce (se všemi povinnostmi), nebo jen jako osoba identifikovaná k dani. Registrace jako osoba identifikovaná k dani je samozřejmě možná, pouze pokud podnikateli z jiného důvodu (například překročení obratu) nevznikla povinnost se registrovat jako plátce.

Kdo je to osoba identifikovaná k dani?

Není to plátce DPH a nemá povinnost odvádět DPH z uskutečněných zdanitelných plnění. To znamená, že při uskutečňování tuzemských plnění se chová jako neplátce, čili fakturuje bez DPH. Má však povinnost odvést DPH z přijatých zdanitelných plnění ze zahraničí a na rozdíl od plátce u nich nemá nárok na odpočet (tu DPH fakticky finančnímu úřadu zaplatí). Má povinnost v přiznání uvést poskytnuté služby do EU a podat také souhrnné hlášení obdobně jako plátci DPH. Na rozdíl od plátců však nepodává přiznání k DPH, pokud k přijetí či poskytnutí služby nedošlo (nepodává nulové přiznání).