Čtyři kroky k úspěchu v podnikání na volné noze

Americký vynálezce Thomas Edison jednou řekl, že mnoho životních neúspěchů lze připsat lidem, kterým nedošlo, jak blízko byli úspěchu, když to vzdali. Podnikatelé jako on vždy dobře chápali klíčový význam vytrvalosti. Uspět totiž často znamená především vytrvat.

Představa úspěchu je laťka, kterou si nastavujeme sami

V podnikatelském poradenství mám mnoho příležitostí vidět, s jakými představami lidé do podnikání na volné noze vstupují. Většinou mívají vysoká očekávaní, ale po střetu s tržní realitou přichází vystřízlivění, deprese a otázníky: "Bude to někdy lepší než teď? Kdy? A mám na to vůbec?"

Společným jmenovatelem těchto obav bývá vysoce nasazená laťka úspěchu. Podnikání je ale jako skok do výšky. Začnete-li s laťkou dostatečně nízko a naučíte se techniku, za dva tři roky budete mít podnikatelskou abecedu v malíčku a můžete si laťku zvyšovat třeba do nebes.

Proto je skromná představa úspěchu do začátku důležitá. Z mého pohledu je velmi úspěšný ten profesionál, který to během prvních dvou let nezabalí, položí základy svého dobrého jména, nezadluží se a zároveň zvládne základní podnikatelské postupy, čímž mimo jiné stabilizuje svůj příjem.

Připadá vám to málo? Že míříte mnohem výš? Možná. Přesto však ani tyto čtyři kroky drtivá většina prvopodnikatelů nezvládne. Podívejme se na ně podrobněji:

1. Vydržet aspoň dva roky

K největším nevýhodám podnikání patří koncentrovaná rizika prvních let. Ustát je znamená zdolat náročnou překážkovou dráhu a rozlousknout desítky různorodých problémů. Kdo tohle zvládne se ctí, přestává být zelenáč a objevuje náhle nové obzory.

2. Položit základy dobrého jména

Je pravda, že dobré jméno vzniká dlouhé roky. Ale rodí se právě tady a teď. Dopředu nikdy nemůžete vědět, která zakázka pro vás bude zásadní. I ta malá může vést k velkému kšeftu, stačí jedno doporučení na správném místě. Vedle kvality je ovšem důležitá i spolehlivost.

3. Nezadlužit se

V podnikání na volné noze je kapitál převážně nepeněžní a nehmotný. Nepodlehněte iluzi, že se nejdříve musíte zadlužit, abyste mohli uspět. Drtivá většina úspěšných nezávislých profesionálů začíná jen s tím, co má. A to hlavní mají v hlavě, ne na bankovním kontě.

4. Zvládnout podnikatelskou abecedu

Při rozjezdu podnikání je obvykle dost času na vytvoření správných a hospodárných návyků, ať už pro nakládání s časem, penězi, kontakty, nebo vlastním zdravím. Co v této fázi dobře zvládnete v malém, se vám později stokrát vrátí. S rostoucí sebedůvěrou se pak stabilizuje i váš příjem.

Začněte skromně s tím, co máte. Naučte se, co je potřeba. A teprve poté miřte výš. Skepse k receptům na rychlý a zaručený úspěch, jak nám je předkládají mnohé bestsellery, je na místě. Podle mých zkušeností mají právě lidé, kteří se jimi slepě řídí, v podnikání největší problémy. Chtějí být rychle bohatí a každý to na nich hned pozná. Na podnikání je přitom krásné mimo jiné to, že předem nevíte, co na vás čeká. A úspěch, ten má na volné noze mnoho nečekaných podob.