Čtyři nejčastější chyby u bankomatu, kterých se stále dopouštíme

Nejčastější chybou, které se při výběru peněz z bankomatu dopouštíme, je odkrytá klávesnice při zadávání PINu.

Pamatujte vždy na to, že PIN nesmíte zadávat ledabyle jednou rukou, aniž byste druhou rukou klávesnici shora clonili. Člověk stojící za vámi tak může snadno odpozorovat, jaká čísla vyťukáváte. Nebo může zadávaná čísla zaznamenat kamerka nelegálně umístěná na bankomatu. To v případě, že je přístroj napadený takzvaným skimmingem – sledovacím zařízením, které snímá údaje o kartách. Takových případů se sice neobjevuje moc, ale riziko existuje (čtěte zde).

Při výběru z bankomatu si dávejte pozor, abyste blízko sebe neměli nikoho, kdo by mohl odkoukat zadávaný PIN kód nebo viděl, jakou transakci provádíte, třeba zobrazení zůstatku na displeji. Pokud někdo stojí blízko vás, požádejte ho, ať odstoupí. Když neuposlechne, raději jděte jinam. To platí i v případě kamaráda, kolegy či příbuzného. Výběr peněz je soukromá záležitost a proč by měl zrovna váš kolega z práce vědět, že máte na účtu zůstatek v řádech statisíců korun?

Při výběru peněz nebo jakékoliv jiné transakci u bankomatu se ničím nerozptylujte. Nebavte se s kamarádkou či kamarády, netelefonujte. Můžete tak snadno udělat chybu – ať už v zadávání PIN kódu nebo v částce, kterou chcete vybrat. Horší variantou je, když vás hovor zaměstná natolik, že si zapomenete odebrat peníze nebo tam necháte i kartu (čtěte více zde). Některé bankomaty vydávají zvukové signály, které vás na neodebranou hotovost či zasunutou kartu upozorní, některé to však nedělají.

Jestliže si z bankomatu necháváte vyjet potvrzení o výběru, nezapomeňte ho ve zdířce, jinak zbytečně riskujete. Člověk za vámi z něj snadno zjistí, že od bankomatu odcházíte třeba s pěkně tučnou sumou peněz. Z bločku také vyčte, kolik korun máte na svém kontě a může toho využít.