Ukažte mi fakturu a já vám ušetřím. Podepsala a zaplatila ještě víc

Zpočátku to vypadalo nevinně. Prodejce nešel hned po ceně a aktuální spotřebě její domácnosti, ale nabídl jí „pouhé“ sjednocení vyúčtování plynu a elektřiny na „jeden papír“. Prý zůstane u stejného dodavatele jako dosud a ještě ušetří. Jak? Nabídl jí nižší cenu plynu. Zatímco dříve platila 1,60 Kč za kWh, nově bude platit jen 1,30 Kč. Paní Marie uvěřila a podepsala.

Na co si dát pozor Aktivační nebo registrační poplatek

Výpovědní lhůta

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů neplatí vždy

Poplatek za předčasné vypovězení smlouvy

Poplatky za každou písemnou upomínku



Jenže neušetřila. Zaplatila sice méně za spotřebovaný plyn, ale prodejce jí už neprozradil, že na ni čeká vyšší fixní poplatek za přistavenou kapacitu. Tedy poplatek, který se musí platit i v případě, že nemá spotřebu žádnou. Teprve z faktury se vlastně dozvěděla, že místo původních 55 korun měsíčně nově platila 90 korun. A protože její domácnost neměla spotřebu zrovna velikou, místo toho, aby ušetřila, zaplatila ve výsledku více. A aby nebylo překvapením konec, na faktuře byl uveden úplně jiný dodavatel, než jakého měla původně.

„Máme signály, že různí prostředníci nenabízejí zákazníkům vždy nejvýhodnější ceny, ale často upřednostňují dodavatele, od kterých mají nejvyšší provizi pro sebe,“ říká ředitel společnosti Energie2 Praha Dávid Vlnka a dodává, že k získání lepší ceny zprostředkovatelé potřební nejsou. Naopak při přímém jednání s dodavateli si můžou zákazníci dojednat lepší podmínky.

„Při uvažování o změně dodavatele je dobré především ověřit dobu trvání nabízených slev a nepodlehnout lákavé nabídce, která se nakonec ukáže jako dlouhodobě neudržitelná,“ radí Dávid Vlnka. Trh s plynem i elektřinou je plně liberalizován již několik let, a zákazníci tak můžou špatnou volbou dodavatele vydělat nebo prodělat tisíce korun ročně.

Co všechno podomní prodejci zkoušejí

Že jsou podomní prodejci čím dál vynalézavější, dokazují i další případy z loňského roku. „Podomní prodej energií je velmi palčivou záležitostí. Stále se na nás obrací velký počet klientů, kteří podepsali nevýhodnou smlouvu mezi dveřmi. A nejde zdaleka jen o starší osoby, ale i o mladší ročníky,“ potvrzuje Jana Poncarová z projektu EnergetickaPoradna.cz. Ostatně to potvrdil i průzkum agentury Ipsos pro společnost E.ON, podle kterého se někdy setkalo s podomním prodejem 72 procent lidí.

1. trik Jdu zkontrolovat fakturu nebo měřidlo

Nejčastějším zdůvodněním návštěvy podomního prodejce je kontrola faktur, elektroměru, nastavení tarifu, distribuční sazby nebo slevy. Důvod je jednoduchý. Jakmile poskytnete podomnímu prodejci své poslední vyúčtování elektřiny nebo plynu, on si začne opisovat údaje potřebné do nové smlouvy. Pak jen stačí nechat formulář podepsat a je zaděláno na změnu dodavatele. Když se zeptáte, co vlastně podepisujete, prodejce často argumentuje tím, že bylo nutné změnit fakturační adresu.

Co je pravda: Žádné kontroly faktur, tarifů nebo sazeb dodavatelé energií neprovádějí. Odečet měřidla provádějí výhradně pracovníci distribuční společnosti a je dopředu ohlášen.

Rada: Faktury nebo stávající smlouvy nedávejte z ruky. Občas si je podomní prodejci rádi odnášejí s sebou a už je nevracejí.

2. trik Jsem zaměstnanec ERÚ

Podomní prodejci se také velmi rádi vydávají za někoho jiného. Často se představují jako zástupci dominantní energetické společnosti, která v místě působí. Neostýchají se vydávat se ani za pracovníka distribuční společnosti, nebo dokonce za představitele Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Problém evidujeme u nejrůznějších dealerů s energiemi, kdy se někteří vydávají za pracovníky ERÚ nebo Státní energetické inspekce. V tomto případě náš úřad podává trestní oznámení, i když je většinou obtížné podvodníka ex post chytit,“ říká mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Co je pravda: Zástupci ERÚ nebo Státní energetické inspekce české domácnosti neobcházejí. Pracovníci distribuce provádějí pouze odečty měřidel.

Rada: Zaměstnanci provádějící odečet elektroměrů a plynoměrů se vám musejí prokázat služebním průkazem. Jejich totožnost si můžete ověřit telefonickým dotazem u místně příslušné distribuční společnosti.

3. trik Skončila vám smlouva

Šíření strachu a lží. I tak by se dal nazvat další trik, který podomní prodejci velmi rádi používají. Zazvoní na vaše dveře a argumentují tím, že vám končí smlouva. Ale taková situace nastat nemůže. Buď máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou s automatickým prodloužením.

Dalším podobným trikem je tvrzení, že váš dodavatel ukončil činnost. „To je samozřejmě nesmysl. Na energetickém trhu se stalo pouze jednou, že dodavatel zkrachoval. V takovém případě přebírá zákazníky dodavatele poslední instance, která má povinnost zajistit dodávky elektřiny nebo plynu,“ uvádí mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

Co je pravda: Pokud by váš dodavatel zkrachoval, byli byste o tom informováni. Dodávky by převzal váš místně příslušný distributor elektřiny a vy byste měli dost času vybrat si nového dodavatele podle svého uvážení.

Rada: Věřte pouze oficiální písemné komunikaci od svého dodavatele.

4. trik Dostanete dárek zdarma

V létě minulého roku vybavily některé společnosti své dealery úspornými žárovkami, které při návštěvách domácností rozdávali jako „dárek zdarma“, a to výměnou za podpis smlouvy na dodávky energie. „Spotřebitelé ale fakticky podepsali nejen změnu dodavatele, ale i kupní smlouvu na žárovky, ačkoli je stály symbolickou korunu. Pokud se rozhodli od smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu odstoupit, museli zároveň odstoupit i od kupní smlouvy na LED osvětlení a také ho nepoškozené vrátit, jinak jim hrozila pokuta dva tisíce korun,“ upozorňuje Jana Poncarová.

Co je pravda: Většina dodavatelů přímo u podpisu smlouvy žádné věcné dary nebo hotovost nedává.

Rada: Vždy se vyptávejte a než něco podepíšete, materiály si pročtěte. Věnujte se i ustanovením napsaným drobným písmem. Právě v nich se skrývají největší rizika.

Podepsali jste a nevíte, co dál

Pokud už jste nevýhodnou smlouvu podepsali, není ještě nic ztraceno. „Jako spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba můžete od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do pěti dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty,“ vysvětluje Jiří Chvojka.