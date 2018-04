Čtyřprocentní podpora hypoték. Spadne nám znovu do klína?

S velkým očekáváním sledují vládní nařízení všichni ti, kteří si chtějí vzít hypotéku a čerpat státní příspěvek. V současné době totiž činí státní podpora hypotečních úvěrů pouze dvě procenta, avšak ministerstvo pro místní rozvoj podalo návrh na jeho opětovné zvýšení. Datum, kdy vláda definitivně rozhodne o ponechání či opětovnému zvýšení státní podpory, však zdaleka není určeno.

Loňský rok byl pro hypoteční banky skutečně výjimečným. Za skutečně mimořádným nárůstem počtu i celkového objemu hypoték stále kombinace nízkých úrokových sazeb z hypotečních úvěrů a maximální, tedy čtyřprocentní státní podpora. Vše vypadalo, že skvělý trend bude pokračovat i v roce letošním, avšak hned několik okolností tato očekávání zastavila.

Výše státního příspěvku se odvíjí od průměrné úrokové sazby v předcházejícím roce

Někteří lidé se domnívali, že čtyřprocentní státní příspěvek je pevně zakotven a nemůže se změnit. To je ovšem omyl a skutečnost je jiná. Státní podporou hypoték se podrobně zabývá vládní nařízení 244/1995, které stanoví výši státního příspěvku následovně. Státní podpora závisí na průměrné úrokové sazbě z hypotečních úvěrů v minulém roce. Mnohem lepší přehled o principech státní podpory hypoték však dává následující tabulka.

Výše státní podpory v závislosti na úrokové sazbě



Průměrná úroková sazba z hypoték v předcházejícím roce Výše státní podpory Nad 10 procent 4 procenta 9 až 10 procent 3 procenta 8 až 9 procent 2 procenta 7 až 8 procent 1 procento Pod 7 procent není vůbec poskytována

Z logiky zákona tedy vyplývá, že pro státní podporu je určující průměrná výše sazeb z hypotečních úvěrů v předcházejícím roce. Nyní si tedy každý z nás položí otázku, kolik činila průměrná úroková sazba z hypoték v předcházejícím roce. Odpověď přináší následující tabulka.

1998 1999 2000 Výše průměrné úrokové sazby 13,6 procenta 10,2 procenta 8,8 procenta

Z tabulky je patrné, jak příznivý byl pro zájemce o hypotéky rok 2000. Průměrná sazba z hypoték v předcházejícím ročním období (1999) přesáhla 10 procent, což dle zmiňovaného vládního nařízení zaručilo maximální státní příspěvek pro úvěry uzavřené v roce 2000. V roce 2001 již byla situace méně příznivá, neboť průměrná sazba z hypoték klesla pod devět procent, což znamená pouze dvouprocentní státní podporu. Na tu skutečně dnes mají žadatelé o úvěr nárok, nicméně ve hře je opětovné zvýšení státního příspěvku na čtyři procenta.

Návrh na zvýšení státní podpory je zatím v připomínkovém řízení

Žadatelé o hypotéky se nyní velmi často ptají, kdy bude definitivně rozhodnuto o výši státního příspěvku. Jinými slovy řečeno, zda zůstane podpora hypoték dvouprocentní nebo zda dojde k opětovnému návratu její hodnoty na pro nás obvyklá čtyři procenta.

V současné době prochází návrh takzvaným připomínkovým řízením. To je proces, v němž se mohou jednotlivá ministerstva k návrhu vyjádřit a požádat o případné změny. Po ukončení připomínkového řízení se teprve stanoví datum, kdy vláda o návrhu rozhodne. Pro žadatele o hypotéky tato informace příliš jasného světla nepřináší, neboť odhadnout termín vlastního schvalování tohoto návrhu a s tím spojené definitivní rozhodnutí je skutečně velmi obtížné.

To však rozhodně neznamená, že by zájemci o hypotéku měli čekat na vládní rozhodnutí a teprve potom podávat žádost o hypoteční úvěr. Proces poskytování hypotéky a zejména shromažďování všech potřebných dokumentů může trvat i několik týdnů a současný, řekněme váhavý postoj vlády by je neměl od vlastního vyřizování hypotéky odradit. Výše státního příspěvku ke konkrétnímu úvěru se totiž váže na okamžik čerpání a nikoli přidělení hypotéky. Díky tomu si tedy můžete vyřídit úvěr a máte-li zájem počkat s jejím čerpáním až do definitivního rozhodnutí vlády. To ovšem samozřejmě závisí na tom, jak dlouho můžete odkládat zaplacení vámi vyhlédnuté nemovitosti.

