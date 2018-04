Cukroví: Na zakázku o sto procent dražší než doma dělané

Nejlevnější je stoupnout si ve volném čase k plotně a začít míchat těsto, vykrajovat tvary a pustit se i do dalších prací. Potřebné suroviny, jako je cukr, mouka, máslo či vajíčka, jsou stejně drahé, nebo dokonce levnější než loni. „Cena cukru je už tři roky stejná,“ potvrzuje Radka Vostrá z cukrovaru Dobrovice. Není tedy důvod, aby doma dělané cukroví podražilo. „Je to tak, spočítala jsem, že kilo cukroví včetně spotřebované energie vyjde zhruba na 97 korun,“ vypočítává Soňa Dostálová. „Mohlo by být ještě levnější, kdybych nahradila máslo třeba umělým tukem, ale to nám nechutná,“ dodává.

Druhou možností je objednání vánočního cukroví na zakázku v cukrárnách nebo u soukromníků, kteří je pečou doma. Přijde dráž než doma pečené, ale ani jeho ceny oproti loňsku příliš neposkočily. „My vánoční cukroví nevyrábíme, jen prodáváme, ceny jsou přibližně stejné jako loni,“ uvádí Josef Špacír, spolumajitel cukrárny Roškota-Špacír.

Kilo máslového pečiva přijde na 180 až 250 korun, čajové je levnější, kilo zhruba za 150 až 180 korun. Podobně drahé je cukroví, které ve svých prodejnách nabízejí pekárny. Ani diabetici nejsou odsouzeni k asketickým Vánocům, řada výrobců myslí i na ně. „Nabízíme devět druhů diacukroví. Stojí stejně nebo jen o málo víc než nediabetické,“ říká Iva Janulková z Šenova, která nabízí domácí cukroví na internetu.

Týden před Vánocemi by mohlo být pozdě

Prodejny pečiva, supermarkety a hypermarkety budou nabízet cukroví do poslední chvíle, s objednávkou na zakázku je třeba pospíchat. „My jsme přijímali zakázky jen do konce listopadu, protože některé druhy se musí nechat odležet a také abychom všechno stihli vyexpedovat,“ vysvětluje Iva Janulková, která se společnicí přijala objednávky na 1000 kilogramů cukroví pro zájemce z Havířova i vzdáleného okolí. Těm pečivo po zaplacení celkové částky posílají poštou. Zákazníci, kteří si vyzvednou cukroví osobně, platí zálohu ve výši sto korun za kilo cukroví.

„U nás si lidé objednávat dopředu nic nemusí, cukroví pečeme průběžně,“ říká František Záruba z cukrárny U Veletrhu v Praze.

Přesto by se nemělo objednání cukroví nechat na poslední chvíli „My sice objednávku na vánoční cukroví vezmeme ještě týden před Vánoci, ale nemělo to být třeba 30 kilo, to bychom asi nezvládli,“ upozorňuje pracovnice pekárny z Kutné Hory. Za kilo máslového pečiva počítají stejnou cenu jako loni, tedy 182 korun za kilogram.