Cyklistika bývá už v základní pojistce, potápěči si připlatí

Bude-li klient provozovat třeba kopanou, odbíjenou, plavání, stolní tenis, badminton, bowling, tenis či golf, stačí mu pouze sjednat léčebné výlohy v zahraničí, kde jsou tyto sporty automaticky zahrnuty.

A s čím můžou počítat zájemci o cyklistiku? "Ta je v rámci standardního pojištění také kryta. K tomu je ale možné si připlatit za pojištění cyklistického vybavení a odpovědnosti při provozování tohoto sportu," doporučuje Linda Paclová z Evropské cestovní pojišťovny.

Adrenalinové sporty za desítky i stovky korun denně

Ceny připojištění pro adrenalinové sporty oscilují mezi několika desítkami korun až po čtyři stovky za den pobytu. Například Uniqa by pojistila paraglidistu jedoucího létat na pět dní do Rakouska za 390 korun, Evropská cestovní zkasíruje toho samého člověka o 1 860 korun. Obě by mu v případě úrazu hradily léčebné výlohy v minimální výši 2 miliony korun.

Rozdíly ve výši pojistného jsou veliké, může za ně tarifní politika jednotlivých ústavů, odlišný bývá také seznam výluk z pojištění v jednotlivých smlouvách. Někde se cena připojištění váže na další služby. Například klienti Pojišťovny VZP můžou počítat s lepšími cenami, pokud vlastní kartičku zdravotního pojištěnce mateřské společnosti – Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Horolezci a raftaři platí víc

Pro potenciálně nebezpečné aktivity, jako je surfing nebo vysokohorská turistika, je nutné připojištění pro extrémní sporty. Co lze považovat za vysokohorskou turistiku? "Je to pohyb od dvou tisíc do pěti tisíc metrů nad mořem," upřesňuje Lucie Vojtíšková z Pojišťovny VZP s tím, že připojištění pro extrémní sporty zahrnuje také paragliding, rafting či potápění za pomoci dýchacího přístroje.

Právě pojišťovna VZP letos začala na milovníky adrenalinu vyloženě sázet. Odstartovala kampaň se sloganem Riskujte jen zážitky. Nabízí pojištění především těm, kteří cestují na vlastní pěst a vyhledávají dobrodružství.

Jak postupovat při úrazu či nemoci Bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční službu, která pomůže zajistit ošetření, případně vyhledejte lékaře.

Při náročnějším ošetření (nad 150 eur), hospitalizaci nebo převozu je třeba vždy kontaktovat asistenční službu.

U běžných ambulantních ošetření požaduje většina lékařů platbu v hotovosti, jen výjimečně (většinou státní zdravotnická zařízení) je možné uhradit vzniklé náklady fakturou.

Na adresu asistenční služby pojišťovny zašlete doklady:

- vyplněný formulář "Oznámení pojistné události",

- kopii pojistky,

- lékařskou zprávu s diagnózou,

- doklady, účty a faktury za léčení a léky. Zdroj: Česká pojišťovna

Zvláštní pojistku je nutné vždy sjednat, pokud v zahraničí míníte závodit (jakýkoli sport).

Horská služba bývá v ceně

Návštěvníkům hor občas pomůže z nouze Horská služba. Její zásah ale může turistu přijít na astronomické částky, to když zasahuje i vrtulník.

Obecně platí, že má-li klient sjednáno doplňkové pojištění pro aktivní sporty, má také automaticky zahrnuto i pojištění nákladů na zásah horské záchranné služby ve všech státech světa.

Jenže i tento případ má u některých pojišťoven své limity. "Pokud jde o pátrací akce, tak je u nás zásah Horské služby například na Slovensku hrazen z takzvaného pojištění zachraňovacích nákladů do výše 500 tisíc korun, které jsou zahrnuty ve všech nabízených tarifech. Pokud jde o úraz, náklady jsou hrazeny z pojištění léčebných výloh do výše sedmi milionů korun," upřesnila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqua.