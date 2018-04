Czech POINT zkracuje cestu na úřad, ušetříte však hlavně čas

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál neboli Czech POINT je projekt, který žadateli umožní na jediném místě, během několika minut, zařídit to, co by jinak trvalo i několik hodin.

Evidenci a rozličné registry totiž zajišťují různé úřady a ty vždy nesídlí na stejném místě. O některé výpisy ale můžete požádat dokonce i z domova, prostřednictvím internetu. Stačí využít e-shopu.

Výpisy, ověření podpisu i ohlášení živnosti za pár minut

Czech POINT ovšem toho umí mnohem víc. Na kontaktních místech získáte především výpisy z veřejných, ale i neveřejných evidencí. Stejně dobře tu ovšem vyřešíte i ověření kopií dokumentů či pravosti podpisu. Na speciální úřad tak nemusíte chodit pro výpis z: katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního či živnostenského rejstříku, registru bodového hodnocení řidiče či seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Kontaktní místa rovněž převádějí písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, ale také přijímají i tzv. podání podle živnostenského zákona. Pod tímto názvem se skrývá ohlášení živnosti, ohlášení údajů a změn údajů vedených v živnostenském rejstříku a žádost o udělení koncese či změnu rozhodnutí o udělení koncese.

czech point v praze 5 na vlastní kůži Poměrně nové je kontaktní místo Czech POINTu, který otevřela městská část Praha 5 v prostoru pěší zóny Anděl. Tam jsme usměvavou pracovnici požádali o výpis z katastru nemovitostí a výpis z rejstříku trestů. Vyhledání údajů, vytištění požadovaných výstupů, kontrola správnosti a úhrada poplatku 200 korun, nezabralo více než 10 minut času, který v tu chvíli patřil pouze nám. Při požadavku o výpis z katastru nemovitostí jsme uvedli číslo listu vlastnictví. Příjemná úřednice nás ale ujistila, že k vyhledání správného výpisu by stačilo znát třeba jen katastrální území a číslo popisné. Před samotným tiskem nás upozornila na to, že výpis má dvě strany a tudíž nás přijde na 150 korun. Pro výpis z rejstříku trestů jsme předložili průkaz totožnosti. Následoval tisk a potvrzení správnosti údajů uvedených v žádosti o výpis. Teprve po podepsání je vyhotoven samotný výpis. Za ten jsme zaplatili 50 korun. Máte podobně dobré nebo naopak docela jiné dojmy z některého z kontaktních míst Czech POINTu? Podělte se s námi o své zkušenosti na adrese finance@idnes.cz.

Komu se nechce na úřad či ani na jedno z více než 4 tisíc kontaktních míst, může využít e-shop Czech POINTu. V něm jsou však možnosti žadatele prozatím omezené. Elektronickou cestou si lze totiž vyžádat pouze výpisy z veřejné evidence katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku a také ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Ceny stanoví vyhláška i vnitřní ceníky poskytovatelů

Za většinu výpisů z různých centrálních evidencí je vyhláškou stanovena jednotná výše poplatků, a to maximálně 100 korun za první stránku. Za každou další si připlatíte do 50 korun.

Zvolíte-li cestu nejpohodlnější a objednáte si výpis v e-shopu na webových stránkách Czech POINTu, budete muset sáhnout do kapsy ještě trochu hlouběji. Ušetříte sice za druhou a každou další stránku výpisu 10 korun, ale za poštovné a balné zaplatíte dalších 70 korun.

Ceny se přesto mohou podle poskytovatele lišit. Pokud žádáte o výpis Českou poštu, Hospodářskou komoru či notáře, řídí se poplatky jejich vnitřními ceníky. Kupříkladu u České pošty tak přijde první strana výpisu z bodového hodnocení řidiče na 69 korun, každá další na 40 korun. Za výpis z rejstříku trestů však zaplatíte stejně jako na úřadu, a to 50 korun (tj. za žádost o vydání výpisu).

projekt czech point v číslech Počet pracovišť v celé republice: 4 316

Počet vydaných výstupů: 2 374 168 Nejvíce lidé žádají o: výpis z rejstříku trestů (52 %), výpis z katastru nemovitostí (24 %) a výpis z obchodního rejstříku (16,76 %) Zdroj: www.czechpoint.cz, údaje k 23.11.2009

Výpisy z Czech POINTu v zahraničí nevyužijete

Nevýhodou výpisů získaných na tzv. kontaktních místech Czech POINTu je skutečnost, že jsou určeny výhradně k užití v České republice. Tady mají stejnou právní sílu jako dokumenty získané přímo na úřadu, který se této agendě věnuje.

Situace je ale jiná v okamžiku, kdy potřebujete předložit některé výpisy (např. z rejstříku trestů) v zahraničí. Především budete-li požadovat tzv. superlegalizaci (ověření veřejné listiny za účelem použití v zahraničí; provádí ministerstvo zahraničních věcí) či apostilizaci (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem použití v zahraničí). Pověstnému kolečku po úřadech se proto nevyhnete.