Dá se v práci lenošit?

Ironická brožurka Dobrý den, lenosti zahrnuje čtenáře radami, jak se v práci ulít a uniknout dozoru nadřízených. Souhlasit s ní budou nejspíše ti, kteří se těší do práce kvůli rannímu doušku kávy, nerušenému čtení novin, prohlížení internetu a e-mailování s kamarády.



Corinne Maierová, ekonomka jedné z největších francouzských společností Electricité de France, ve svém dílku Dobrý den, lenosti tvrdí, že časům zaměstnanců zapálených pro firmu odzvonilo. Žádná loajalita, žádné cezení krve kvůli zaměstnavateli. Podle Maierové přichází doba lenochů a vychytralců. "Nikdy a pod žádnou záminkou nepřijímejte místo s odpovědností. Museli byste pracovat více, aniž by vám na účet přihodili pár tisíc navíc," varuje například Francouzka. "Nikdy nevycházejte na chodbu bez spisů v podpaží," radí, jak balamutit nadřízené a vytvářet dojem, že jste ustavičně zaneprázdnění.

O běti moderního otroctví?



Autorka neguje a zesměšňuje stokrát opakované rady personalistů pro vyšší a střední manažery. Zaměstnanecký poměr považuje za moderní formu otroctví, z něhož je třeba se vysvobodit. "Podobné publikace je třeba brát s nadsázkou a většinou jsou autorem také tak míněny," myslí si Petr Mutinský z personální agentury Robert Half International.

