Dal jsem výpověď a jsem za zrádce

Zkuste si ještě se svým zaměstnavatelem sednout a vše probrat, případně mu nabídnout, že zkusíte za sebe někoho kvalitního sehnat. Člověk může jít jen za svými zájmy, více se mu však i do budoucnosti vyplatí, když je schopen respektovat (a nepoškozovat) i zájmy ostatních.

Co se týká zášti vašeho šéfa, záleží také na tom, jak dlouhou dobu před svým rozhodnutím odejít jste s ním celou situaci probral. Pokud jen krátce, mohl jste mu vytvořit svým náhlým rozhodnutím problémy s pokrytím nějaké důležité oblasti, pro kterou jste byl třeba i jediným vhodným člověkem. Najít stejně kvalitního pracovníka nebývá snadné a chce to, aby o tom zaměstnavatel věděl delší dobu, aby to případně neohrozilo fungování firmy.

Nedivím se, že se váš odchod zaměstnavateli příliš nelíbí. Na druhou stranu chápu, že zejména mladý člověk nechce zůstat celý život v jedné firmě. Měl byste však vzít v úvahu, že jste v ní získal specifické poznatky a informace. To nejde jen tak ze dne na den a nemusela to být pouze vaše zásluha. Firma do vás něco investovala, a nyní ji to dokonce může poškodit. Tím vás nechci obvinit, že tak učiníte záměrně, třeba proto, že vás chování stávajícího zaměstnavatele naštvalo (i když i to se dost běžně stává). Ale budete působit ve stejné branži a případně i jednat se stejnými klienty. Nechci vás odrazovat, jenže ani ve velké firmě nemusíte mít záruku, že s vámi budou zacházet tak, abyste se naučil víc než dosud. Naopak. Právě v malé firmě člověk často vykonává více činností s větší odpovědností, i když v menším rozsahu, zatímco ve velké se stává spíše dílčím článkem nějakého procesu s omezenými možnostmi rozhodovat a ovlivňovat situaci.