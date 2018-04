Dálniční známky

Dvoudílný kupon je cenina, která prokazuje zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic. Údaje o státní poznávací značce motorového vozidla vyplňuje řidič na obou částech kuponu. Kupony se evidují podle dvoupísmenných sérií označených velkými písmeny a šestimístnými pořadovými čísly. Odděleně se evidují podle hmotnostních kategorií vozidel, podle doby jejich platnosti nebo podle přijatých, vydaných, prodaných a vrácených kuponů. Zvlášť se evidují kupony poškozené, vyměněné nebo kupony s chybným vyznačením doby platnosti. Z toho plyne, že kupony jsou skutečně evidovány a to, co se stávalo v minulosti, jako například odlepování kuponů z vysazených skel aut nebo rozbíjení předních skel vozidel, by se již nemělo opakovat.