Další asociace – ochrání naše peníze?

Kromě státu, který novými zákony a novelami stále více reguluje tržní prostředí (tak, že od „pravěkých“ počátků takřka bez pravidel se dnes dostáváme do stadia, kdy je finanční trh spíše přeregulovaný), se snaží zvýšit transparentnost a důvěru občanů ve finanční trh i řada dalších organizací a sdružení. Jejich cílem bývá posílení důvěry investorů v subjekty, které zastupují, kontakt a vyjednávání s orgány státní správy a dozoru, zvyšování kvalifikace apod. Ačkoli jedním z cílů takovýchto sdružení je zvýšit goodwill společností a osob prestižním členstvím ve sdružení, asociaci či komoře, ne vždy je kýženého výsledku dosaženo. V současné době vzniká další sdružení, které by mělo „podporovat rozvoj investování na finančním trhu a zvyšovat ochranu investorů“.

Již jsme vás informovali, jaké změny přinesla poslední novela zákona o cenných papírech a jaké nové požadavky musejí splňovat poskytovatelé investičních služeb, tedy finanční poradci a zprostředkovatelé investičních služeb. Více naleznete v článku: Začneme věřit finančním poradcům? Právě proto, že se budou muset tito poradci povinně registrovat (podle § 45a zákona o cenných papírech) u Komise pro cenné papíry, zakládají někteří z nich sdružení s názvem Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů České republiky, zkráceně ARIZ. Členství by mělo zajišťovat pro jejich klienty kvalitu poskytovaného poradenství a služeb. A zároveň by měla ARIZ vystupovat za zprostředkovatele navenek, prosazovat jejich zájmy, stanoviska a názory na události, připravované zákony, vyhlášky apod.

V této oblasti se snaží navázat na úspěch již zavedených sdružení, jakými jsou Unie investičních společností České republiky (UNIS), či Asociace pro kapitálový trh (AKAT). UNIS byla založena v roce 1996, a i když zpočátku neměla takový dosah, dnes je jednou z institucí, která výrazně ovlivňuje investiční prostředí v České republice. UNIS zajišťuje informovanost investorů o vývoji podílových fondů a v současné době se podílí (mimo jiné) na přípravě nového zákona o kolektivním investování. Přítomnost UNISu při přípravě zákona umírňuje regulační snahy státních orgánů, v tomto případě Komise pro cenné papíry, a i když odráží především zájmy investičních společností, tak zajišťuje plný odraz evropských směrnic v našem zákoně. Obdobnou funkci plní AKAT, jenž sdružuje především obchodníky s cennými papíry, z nich většina jsou ještě pobočky zahraničních společností či bank.

Tím však seznam úspěšných, a pro investory prospěšných, sdružení na finančním trhu pomalu končí. Pokud se podíváme na jednotlivá další sdružení, zjistíme, že příliš velký užitek nepřinášejí.

KFP – Komora finančních poradců: Název komora je však v tomto případě značně matoucí, neboť se nejedná o žádné oficiální sdružení, jako např. v případě komory auditorů či daňových poradců. KFP sdružuje, jak již název napovídá, finanční zprostředkovatele a poradce. Členství v KFP by mělo poradce „odlišit od tisíců ostatních řadových prodejců,…“, neboť je podmíněno složením certifikační zkoušky. Ač stránky KFP mluví o tom, že členem se můžete stát, pokud se vám „podaří“ složit tuto zkoušku, letmý pohled na vzorový test ukáže, že členem se může stát průměrný středoškolák, který alespoň občas rozevře noviny či se podívá na zprávy. To, že po odchodu do starobního důchodu pravděpodobně poklesne můj příjem, nebo to, že výše státní podpory u stavebního spoření je závislá na naspořené částce v daném roce, odpoví správně bez zaváhání. To však nejsou nejnáročnější otázky. Test „přitvrzuje“ u otázky, zda banka musí být akciovou společností a maximální složitosti dosahuje, když máte poznat definici složeného úročení. V konečném důsledku by nemělo být problémem testem projít, tudíž test ani není zárukou opravdu odborných znalostí a členství je tak pouze závislé na tom, zda logo KFP oceňujete na více jak 4 500 Kč, na kolik vás vyjde zkouška a roční poplatek.

AOCP – Asociace obchodníků s cennými papíry: sdružuje necelou desítku malých obchodníků s cennými papíry. Informací se značnou vypovídací hodnotou by mohlo být to, že členy sdružení byly i společnosti Private Investors, Finnex i KTP Quantum, a to až do jejich „hořkého konce“. Sdružení již nemá prakticky žádný význam a ani už nevykazuje aktivní činnost, obdobně jako další Sdružení makléřů. (Dokonce již nelze nalézt AOCP v seznamu registrovaných sdružení, který vede Ministerstvo vnitra.)

Sdružení makléřů: složit makléřskou zkoušku již není tak snadné, neboť tu upravuje vyhláška ministerstva financí a nad jejím průběhem „bdí“ Komise pro cenné papíry. Sdružení makléřů, jako přidružený člen AOCP, však opět nevykazuje žádnou činnost a ani neuvádí, kolik má členů (z necelých 1 600 makléřů jich však mohlo být členem necelá čtvrtina) a v žádném případě se toto sdružení nepodobá protějškům u lékařů či auditorů a advokátů. Je to dáno také tím, že toto profesní sdružení nemá žádnou funkci ze zákona.

CAIP – Czech Association of Investment Professionals: je členem mezinárodní neziskové organizace Association for Investment Management and Research (AIMR), která sdružuje finanční analytiky, portfolio manažery a další investiční profesionály celého světa a uděluje jim (od roku 1959) titul „Chartered Financial Analyst“ (CFA) „certifikovaný (oprávněný) finanční analytik“. Sdružení u nás funguje teprve od konce minulého roku, avšak lze předpokládat, že jeho význam pro širokou veřejnost bude okrajový. Titul CFA tak bude mít význam např. pro uchazeče o místo v nějaké finanční instituci, neboť k jeho získání je opravdu zapotřebí ovládat problematiku finančních trhů.

Nakolik jsou investorům prospěšná sdružení na kap. trhu -100 -50 -10 0? +30 +70 +90 AOCP Sdružení makléřů KFP ARIZ CAIP AKAT UNIS

Zdroj: Fincentrum

ARIZ - Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů: vracíme se k asociaci, která bude sdružovat ty poradce, kteří budou moci nabízet investice do podílových fondů či akcií. Zda bude něčím prospěšná ukáže až čas, nicméně nutno říci, že jestli bude následovat příkladu AOCP či KFP, tohoto cíle nedosáhne. V současnosti je podle § 45a registrováno 55 subjektů, většinou právnických osob a několik osob fyzických. Od 12. července, kdy skončí přechodné období, bude muset mít registraci Komise navíc několik tisíc fyzických osob, které zatím nabízejí investiční služby pod hlavičkou firmy, pro kterou pracují. Členem předsednictva ARIZ je i Tomáš Ježek, který byl dříve v prezidiu Komise pro cenné papíry a ve Fondu národního majetku. Záležet bude také na tom, jak přísná bude ARIZ sama ke svým členům. Odbornou přípravu, kterou musí registrované osoby projít, bude sama zajišťovat a bude záležet jen na ní samotné, zda se uspokojí pouze s tím, aby ji Komise uznala jako dostatečnou, nebo zda bude od svých členů vyžadovat odbornost větší.

Jsou sdružení na kapitálovém trhu užitečná?

Ptáte se, k čemu jsou nám sdružení, asociace a komory? U nás, zatím, slouží spíše pro prosazování zájmů členů, i „pseudoprofesní“ sdružení má totiž přístup k přípravám nových zákonů, k informacím a může lobovat za zájmy členů. Dobu, kdy sdružení budou opravdu „profesními“ sdruženími, kdy členství bude znamenat kvalitu a odbornost, máme však ještě před sebou. Pro investory je důležitý následující závěr: nerozhodujte se podle hezkého loga asociace či sdružení, ani s ujištěním, že zaručuje kvalitu svých členů. Neplatí, že ten, kdo v asociaci je, nutně nabízí kvalitní rady, zároveň ten, kdo do ní nepatří může poskytovat poradenství a služby na nejvyšší úrovni.

Jaký je váš názor na různá „profesní“ sdružení na našem finančním trhu? Věříte, že punc asociace zajišťuje kvalitu služeb? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.