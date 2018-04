Další bankovní gigant v problémech, měď slibuje zisky

Minulý týden oznámila švýcarská banka UBS rekordní ztrátu. Toto úterý ji následovala její kolegyně Credit Suisse Group, když oznámila odpisy ve výši 2,85 miliard amerických dolarů. Důvodem byly ztrátové investiční obchody v průběhu probíhající finanční krize, které se týkaly cenných papírů navázaných na rizikové hypotéky, tzv. CDO a MBS. Tato zpráva opět zvýšila obavy, že banky ještě zdaleka nejsou z nejhoršího venku.

Ekonomové se přou o to, zdali už je či není americká ekonomika v recesi

Ať tak či onak, zpomalování či oslabování je patrné. Za celý loňský rok rostla ekonomika USA o 2,2 %, což je nejslabší růst za posledních pět let. Kromě krize na finančních a úvěrových trzích hrozí americké ekonomice také zvýšené riziko inflace, která v lednu dosáhla meziroční úrovně 4,3 %, což je více, než se čekalo.



Inflaci táhne nahoru také slabý americký dolar, neboť se prodražují americké importy. Ve střednědobém horizontu by mohla inflace ohrozit spotřebitelské výdaje, které tvoří více než dvě třetiny americké ekonomiky.

Jak na tuto situaci reaguje nejmocnější ekonom na světě, guvernér americké centrální banky (Fed) Ben Bernake? Jeho situace není jistě záviděníhodná. Na jedné straně riziko ekonomické recese, na druhé straně riziko nebezpečné inflace.



Ben Bernanke dává, na rozdíl od Evropské centrální banky, přednost ekonomické stimulaci čili snižování úrokových sazeb. Další zasedání Fedu je naplánováno na 18. března a ekonomové očekávají další razantní snížení úroků, tentokrát o půl procentního bodu.

Akciové trhy zareagovaly na situaci velice chladně. Po mírně pozitivním vývoji v minulém týdnu nejeví tento týden známky jasného trendu. Akciové indexy přešlapují na místě, což je způsobeno zejména neochotou investorů k větším obchodům. Stále se čeká a čeká na další ekonomická data, a to zejména z USA. Podobný vývoj můžeme očekávat i v následujících týdnech.

Euro i koruna si od dalšího posilování odpočinou

Významné posilování eura vůči dolaru z minulého týdne se tento týden zastavilo zejména z důvodu překvapivě špatných zpráv z evropského bankovního sektoru.



Ve středu euro podpořil šéf francouzské centrální banky a člen rady guvernérů Evropské centrální banky Christian Noyer, který zdůraznil, že pro Evropskou centrální banku neexistuje žádná jiná priorita než bojovat s inflací, čímž částečně otupil spekulace na agresivnější snižování úrokových sazeb.

Česká koruna v tomto týdnu zastavila své posilování. Zatím se zdá, že hranice 25 korun za euro a 17 korun za dolar jsou těžko překonatelné. Spíše se očekává, že by koruna mohla část svých zisků z minulého týdne odevzdat a poněkud oslabit.



Na kurz koruny vůči dolaru by patrně mohlo mít významnější vliv čtvrteční oznámení celkového počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Tento ukazatel by mohl více napovědět o perspektivě slábnoucího amerického pracovního trhu a potažmo celé ekonomiky USA. Ve středu večer činil kurz koruny vůči euru 25,19 EUR/CZK a vůči dolaru 17,11 USD/CZK.

Růst ropy letos klesne, naopak měď má šanci dále růst

Americká lehká ropa, která se obchoduje v New Yorku, se v tomto týdnu opět dostala nad úroveň 100 dolarů za barel.



Severomořská ropa Brent také zaznamenala strmý nárůst, a to zejména v úterý, kdy posílila o téměř čtyři dolary. V průběhu středy se Brent dostal těsně pod hranici 100 dolarů, když se obchodoval za 99,17 dolarů za barel. Důvodem je zejména nestabilita ve Venezuele a Nigérii, což jsou velice důležití exportéři ropy.



Podle některých se na trh opět vrátilo velké množství spekulativního kapitálu, což může naznačovat, že by mohla ropa ještě dále růst.

Analytici očekávají, že letošní růst poptávky po ropě by se měl pohybovat kolem 1 %, přičemž loni to bylo 1,4 %. Aktuální denní světová spotřeba ropy činí 86 milionů barelů.

Nejdůležitější průmyslový kov, měď, po poklidném minulém týdnu začal toto pondělí a úterý prudce posilovat, když se v úterý dostal až na úroveň 8 235 dolarů za tunu. Ve středu se cena stabilizovala a uzavírací cena činila 8 164 dolarů za tunu.

Přestože se v Číně začíná po problémech s dodávkami elektřiny produkce tohoto kovu znovu rozjíždět a největší čínský producent mědi jede na 85 % své kapacity, cena tohoto kovu pravděpodobně nadále poroste.



Důvodem jsou další problémy, které postihují těžařský průmysl, jako nedostatek pracovní síly, spojené se stávkami v některých zemích a také občasné útoky na doly průmyslových kovů v jihovýchodní Asii.