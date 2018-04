Další dolar už spolu nevyděláme

„ Bylo mi jasné, že jsem v minusu o milióny, ale nevěděl jsem přesně o kolik. Měl jsem příliš velký strach, abych se to pokoušel zjistit. Čísla mě k smrti děsila. Vypnul jsem obrazovku s Reuters. Zelené číslice přestaly blikat a odumřely náhlou tichou smrtí. Jsou to jen čísla, se skutečnými penězi to nemá nic společného. Zrekapituloval jsem si celý den. Bylo to doslova peklo. Skoupil jsem celý, hroutící se trh.“ Těmito slovy začíná upoutávka knihy „Podvodník“ napsané bývalým britským makléřem Nickem Leesonem ze singapurského vězení. Možná, že stejně bude začínat, avšak v tuzemském zařízení vznikat, obdobně situovaný román. Pouze britskou banku Barings zde nahradí český broker Private Investors a futures Nikkei se zamění za americké technologické akcie.

Dnes, několik dnů po ohlášeném úpadku „prajvitů“, klienti pláčou a seriózní brokeři skřípou zuby. Vědí totiž, že vzniklé ztráty se z velké části projeví na jejich nákladech v budoucích několika letech. Prvotním problémem společnosti Private Investors byl samotný obchodní model. Úzký a velmi rizikový tržní segment, kterým tato společnost kráčela ruku v ruce, spolu s téměř nulovou diversifikací vlastních obchodních aktivit. Stejná vlna (rostoucí NASDAQ), která je vyvezla v roce 1999 nahoru, je od března loňského roku táhla pod hladinu. Většina jejich „prodavačů“ s vizitkami brokerů nebo traderů asi nikdy neslyšela přísloví o stromech nerostoucích do nebe. Podporováni reklamní kampaní masírovali další klienty a vtahovali je do této hazardní hry. Určitě jim však nenalistovali ve stejnojmenné knize od George Drasnara stranu 82, kde se mimo jiné praví: „Pokud nepočítáte s tím, že můžete být okraden, dezinformován, že váš příkaz brokerovi může být vykonán naprosto neadekvátně, nebo že se v kritickém okamžiku svého brokera nedovoláte, protože nezvedá telefon, pokud nepočítáte s tím, že ceny mohou být manipulovány, nejste připraveni k obchodování s cennými papíry.“

Hlavní vina však jistě není na straně zákazníků, ale na straně jejich obchodníků. Petr Kukla, známá tvář této společnosti, má nyní šanci pro návrat na televizní obrazovku snad jen jako komparsista v dalším Svěrákově válečném filmu. Jeho stálá, spíše však zbožná přání o brzkém návratu akciového technologického indexu NASDAQ na úroveň 5000 bodů, vyvolávala v řadách skutečných odborníků úsměvy již delší dobu. Člověk má totiž téměř neomezenou kapacitu pro sebeklam. Přiznat si, že jste se mýlili, je velmi těžké. Fanatismus, demagogie, intolerance a neschopnost posoudit skutečný stav vás může dovést daleko v politice, ne však v investicích. Ve finančním světě je obchodní jméno tím nejdůležitějším co máte a ten, kdo ztratí důvěru, již prakticky víc ztratit nemůže.

Tuto skutečnost si naštěstí i v České republice uvědomuje stále dostatek seriózních společností a osob pohybujících se v této branži. Bohužel si odpovědní pánové ze společnosti Private Investors nevzali k srdci staré čínské přísloví, které praví: „Dobré svědomí je lepší, než tisíc svědků.“