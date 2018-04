Další krach obchodníka s cennými papíry

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) v úterý oznámil, že klienti společnosti Americas International Brokers se mohou obracet na GFOCP v souvislosti s přihlášením svých nároků na náhradu svého majetku ve společnosti AIB. Fond před týdnem obdržel od Komise pro cenné papíry oznámení, podle kterého obchodník AIB "není z důvodu své finanční situace schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku".

"Tím je splněna zákonná podmínka pro poskytnutí náhrad z Fondu těm zákazníkům obchodníka, u kterých tak stanoví zákon, a kteří své nároky vůči Fondu uplatní v souladu s tímto oznámením", uvedl Garanční fond na své internetové stránce.

Komise pro cenné papíry se podle vlastních vyjádření zabývala zmiňovanou společností již v minulém roce, kdy obchodníkovi uložila pokutu a „řadu nápravných opatření“. Dne 26. května 2005 komise zavedla na společnost nucenou správu z důvodu neplnění řady zákonných povinností, vykazování závažných nedostatků v hospodaření společnosti a za účelem ochránění zájmů zákazníků a jejich majetku. Společnost podle KCP hrubě porušovala pravidla jednání se zákazníky, neplnila ukazatele kapitálové přiměřenosti, nevedla dostatečnou evidenci majetku apod.

14. června 2005 pak Komise podala na policii trestní oznámení na některé členy statutárních orgánů a zaměstnance společnosti. Dne 26.10. nucený správce Zdeněk Švancara podal návrh na prohlášení konkurzu na majetek společnosti. „Zároveň jsem se připojil k podnětu Komise učiněném orgánům činným v trestním řízení, zda jednáním členů statutárního orgánu nebyl spáchán trestný čin. Mohlo by jít konkrétně například o trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo zpronevěru“, uvedl Švancara.

Fond zároveň vyzval zákazníky společnosti, aby se o své závazky přihlásili do pěti měsíců. Těm, kteří se přihlásí, by tak fond mohl začít vyplácet náhrady nejdříve za rok. Ze zákona by tak mohli zpět získat maximálně 90 % svých vkladů, maximálně však 400 000 Kč. Investoři tak určitě přijdou o část svých vkladů. Jestli se klienti o své náhrady nepřihlásí ani za pět let, jejich právo bude promlčeno.

Co společnost AIB nabízela?

Na první pohled společnost AIB vystupovala (a na svých internetových stránkách se tak stále prezentuje) jako seriózní obchodník s cennými papíry. Nabídka se týkala zejména obchodování s cennými papíry v USA a v Evropě. Na stránce AIB.cz na prví pohled upoutají nápisy jako „AIB Garantované produkty – 0% riziko, rating AAA, bezpečné zhodnocení vašich aktiv“.

Chcete vědět, jak vydělat na "bezpečných" akciích? Čtěte ZDE

Každého nezkušeného investora zaujmou také „mezinárodní zkušenosti zaměstnanců společnosti“, kterými se společnost nezapomene pochlubit při každé příležitosti. A zejména pak „nižší poplatky“ a „nadstandardní zhodnocení, ale především ochrana Vašich aktiv“ vyvolávají pocit, že se jedná o skutečně seriózní firmu, která de stará o potřeby svých zákazníků s maximální profesionalitou, efektivně a hlavně levně a bez rizika. A zejména poslední dva zmiňované body přinutí zpozornět každého alespoň trochu zkušeného investora, který má s podobnými nabídkami buď vlastní zkušenost, nebo se v lepším případě o podobných „zaručených“ (ale nakonec zkrachovaných) nabídkách dočetl.

Problémem je, že klient se toho o moc víc nedozví (na telefonním čísle určeném pro informace nám to nikdo nezvedal). Opsané výtažky z materiálů Komise pro cenné papíry (případně z odborné literatury) na webu společnosti na serióznosti nepřidají, stejně jako určení minimálního vkladu ve výši 200 000 Kč a tvrzení, že zahraniční akcie se dlouhodobě zhodnocují celými 15 % ročně. Detaily o investičních seminářích, které prý společnost pořádá, se nedozvíme a jaké garantované produkty to vlastně společnost nabízí, to také není podstatné, hlavně, že mají rating tři A.

Obchodníci neschopní plnit své závazky Americas International Brokers Bradley, Rosenblat & Comp Finnex Praha FORTE Invest Komerio KTP Quantum Private Investors Profin CB Sati, a.s. Zdroj: Garanční fond

Bohužel, všechny tyto zkušenosti nakonec nemusí znamenat, že jde o špatnou společnost. Minimum informací, které se klient dozví, jej akorát mohou přinutit zavolat na informační linku, nebo prostě hledat informace jinde.

Přeci jen však by si měli investoři v momentu, kdy narazí na podobnou společnost, dát pozor na několik detailů. V každém případě musí společnost, která vás buď oslovila, nebo jste se k ní dostal jakýmkoli jiným způsobem, mít licenci od Komise pro cenné papíry a jejich seznam najdete na této adrese (nachází se tam také společnost AIB). Je dobré se dále podívat na stránky s nelicencovanými subjekty, jestli právě „vaše“ společnost mezi ně nepatří.

Na co si dát pozor

Jestli vás někdo kontaktuje telefonicky, nebo nevyžádanou poštou a snaží se vám vnutit jakékoli cenné papíry bez toho, aby se s vámi sešel, jděte od toho a rázně dejte dotyčnému najevo, že o jeho služby nemáte zájem. Takové společnosti sází na to, že vás po několika pokusech přemluví k tomu, aby jste jim poslali peníze na účet, které však nakonec, po podpisu smlouvy (kterou nakonec podepisujete s úplně jinou, zahraniční společností sídlící v některém z daňových rájů; je napsána v cizím jazyce a pro klienta velmi nevýhodná) buď vůbec k obchodům nepoužijí, nebo si za všechny úkony (a těch je v jejich zájmu skutečně hodně) účtují přemrštěné poplatky.

V kauze Helvag o své vkladyvíce než 2000 českých klientů.

Více v aktuálním tématu ZDE.

Je také možné, že peníze jsou vedeny na sběrném účtu a společnost dodatečně přiřadí obchody k jednotlivým podúčtům. Samozřejmě, že ty ztrátové jdou na podúčet klientů a ziskové na podúčet firmy. Některé firmy, které po určitém čase, když narůstá počet nespokojených klientů a nepovedených obchodů, jednoduše založí novou společnost s novým názvem, starou „zlikvidují“ a pokračují dál pod jiným jménem v té samé činnosti. Znám je případ společnosti Monterey Capital, jež po likvidaci pokračovala v činnosti pod názvem Odium (které byla v březnu 2003 pozastavena činnost a Komise pro cenné papíry podala trestní oznámení na několik osob, jejichž prostřednictvím společnost jednala).

V každém případě by se měl každý, kdo se rozhodne zhodnotit své prostředky prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, zjistit o vybrané společnosti co nejvíce informací. Jakou má pověst, výši účtovaných poplatků, množství a kvalitu nabízených služeb, pokud je to možné, zjistit majetkovou strukturu a historii společnosti. Je také dobré mít o společnosti kladné reference od někoho, komu můžeme důvěřovat.

Je dobré si také uvědomit, že vysokých zisků nemůžeme dosahovat, bez toho, abychom podstoupily určité riziko. Každý klient si tedy musí ujasnit, jak velké riziko je schopen unést a kolik může případně ztratit bez toho, aby ho to neodradilo od dalšího investování.

Samozřejmě nelze házet všechny obchodníky s cennými papíry do jednoho pytle. Na českém trhu v současnosti působí také řada kvalitních společností s tradicí, zázemím a dobrým jménem, které zaručují svým klientům dobrý servis, profesionální a odborný přístup, zkrátka kvalitní služby. Zmiňované špatné zkušenosti by tak neměly sloužit k odstrašení současných, nebo potenciálních investorů, ale spíše jako cenná zkušenost do budoucna a dobrý příklad toho, že opatrnosti při výběru brokera není nikdy dost.

Už se vám někdy stalo, že jste naletěli podvodníkům a svěřili jim nějakou částku peněz? Co je podle vás nejlepší prevence proti takovým případům? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.