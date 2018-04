Další odpovědi od George Formandla, ředitele Online Investor

Ano, výpisy byly rozeslány v úterý, 29.května. Pokud některý z uživatelů Online Investor neobdrží výpis do středy, 6.června, kontaktujte mě prosím na gformandl@hotmail.com Nezapomeňte uvést rodné číslo a poštovní adresu, na kterou by měl být výpis dodatečně doručen.

2. Proč nebyly pokyny na RM-S zrušeny již v pondělí, 21. května, kdy Private Investors vyhlasili úpadek?

Tady bohužel nemohu dát jinou než jednoduchou a neuspokojující odpověď…nikdo z nás si to v té časově náročné situaci prostě neuvědomil. Ale i kdyby ano, tak nevím jak by bývalo bylo možné zrušení pokynů provést. Počítačový systém Online Investor jsme odpojili v neděli večer, 20.května a jediní, kdo měli oprávnění k rušení pokynů neelektronickou cestou bylo vedení Private Investors, které už v pondělí ráno bylo na KCP.

3. Jaký je momentální stav účtu Private Investors v U.S.A. pro uživatele Online Investor?

Na třech existujících účtech Private Investors v U.S.A. je zůstatek něco málo přes 2 miliony USD. Do pátku, 18.května, byly všechny akcie vlastněné uživateli Online Investor na účtu u A.B.Watley. Co však nikdo kromě vedení Private Investors nevěděl bylo to, že si mateřská firma vypůjčila peníze v protihodnotě těchto akcií. Jsem přesvědčen, že uživatelé Online Investor mají prioritní právo na zůstatek na těchto účtech, protože jejich opravněné vlastnictví těchto akcií je možno prokázat. Pokud bude prioritní právo prosazeno, pak by měli uživatelé Online Investor získat většinu svých investic nazpět.

4. Jaká je role A.B.Watley v tomto zmatku?

A.B.Watley má s Private Investors uzavřenu v zásadě standardní klientskou smlouvu, která obsahuje dodatek o margin trading. A.B.Watley jen elektronicky přijímal a prováděl pokyny k obchodování. V žádném případě se nemůže na amerického obchodníka klást zodpovědnost za selhání Private Investors vůči svým klientům.

5. Kdy jsem poprvé mluvil s KCP?

Můj první kontakt s KCP byl ve středu, 23.května. Od té doby jsem se s komisí setkal ještě jednou, ale v této fázi je pro ni mnohem důležitější stěžejní oblast problému, což jsou konta asset managementu Private Investors. Komisi jsem pochopitelně k dispozici podle její potřeby.

6. Budu spolupracovat s Asociací poškozených PI/OI věřitelů?

Ano. S vedením Asociace jsem se už setkal a poskytl jim podrobné informace, které mám co se týče stavu účtů v U.S.A. a dalších otázek. Opět chci zdůraznit, že jsem a budu Asociaci nápomocen a k dispozici.

7. Co se bude dále dít s Online Investor Slovakia?

V momentální fázi je na tuto otázku těžké konkrétně odpovědět. Online Investor Slovakia existuje na Slovensku jako nezávislý licencovaný obchodník s cennými papíry, což v dané situaci skýtá několik možností. V každém případě brzo obnoví aktivitu s novým obchodním partnerem; jednání s několika potenciálně vhodnými partnery již byla zahájena.