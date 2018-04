Další pohroma v prodejích fondů

Světové trhy na začátku týdne pokračovaly v růstových náladách z předchozího týdne, čemuž přispěla stabilní cena ropy i uklidňující se bezpečnostní situace ve světě. Pokles nastal až ve středu, když po oznámeném zhoršení ziskového cíle společnosti Coca Cola nastala na trhu nejistota kolem vývoje hospodářských výsledků firem za tento kvartál.

Výraznějšímu pádu trhu ale zabránila makroekonomická data a data ze zaměstnaneckého sektoru. Z mikrosféry pomohly trhu zejména společnosti Oracle a Ford a ani růst ceny ropy se už neodráží na cenách akcií tak, jako tomu bylo v předchozích obdobích.

Na domácím trhu pokračovaly v růstu zejména akcie ČEZu, který stoupal i přes nepovedený tendr Slovenských elektráren a opět dosáhl na svá historická maxima. Zajímavý růst zaznamenal také Philip Morris, který se opět přehoupl přes hranici 15 000 Kč, nezaostávala ani Erste Bank, Komerční banka a na dlouhodobém vrcholu se ocitl také Unipetrol. Není tedy divu, že hlavní indexy se dostaly na svá desetiletá maxima.

Fondům se uplynulý týden výkonnostně dařilo, podle statistik Unie investičních společností (UNIS) si zápornou výkonnost připsalo jen 5 fondů, z toho tři fondy smíšené - ČSOB Kvanto Kombinovaný (-0,16 %), ČSOB Fond obchodu (-0,12 %) a Živnobanka dynamický (-0,01 %). Naopak nejvyšší výkonnost mezi smíšenými fondy zaznamenaly fondy IKS Balancovaný (+1,40 %) a J&T OPPORTUNITY CZK (+1,06 %).

Více než jedno procento si připsal také akciový fond ČPI nové ekonomiky (+1,97 %), dobře dopadly také další dva akciové fondy ze společnosti ČP Invest: ČPI globálních značek (+0,91 %) a ČPI Fond farmacie a biotechnologie (+0,79 %). Na opačné straně výkonnostní tabulky se u akciových fondů nachází fond ČSOB Akciový Mix s výkonností - 0,21 %.

ISČS-Trendbond

IKS Peněžní trh

ČPI Peněžní

Dobře si vedly fondy dluhopisové. Nejlépe z nich dopadly fondy(+0,39 %) a ISČS-ČS korporátní dluhopisový (+0,36 %). Z fondů peněžního trhu si nejlepší týdenní výkonnost připsaly fondy(+0,09 %),(+0,05 %) a ČSOB výnosový (+0,04 %).

Mnohem horší situace je na poli čistých prodejů. Jen za uplynulý týden se z nich ztratily prostředky v celkové výši 1,36 mld. Kč. Byl to jeden z nejhorších týdnů v tomto roce vůbec. Největší podíl na tomto špatném výsledku mají smíšené fondy (-1,31 mld. Kč) a z nich pak konkrétně fondy ČSOB bohatství (-950,5 mil. Kč) a IKS Global konzervativní (-269,9 mil. Kč).

Tyto dva fondy měly nejhorší bilanci čistých prodejů také v měsíci srpnu (čisté prodeje fondu ČSOB bohatství za poslední tři měsíce dokonce dosáhly hodnoty -3,08 mld. Kč) a jejich výsledky mají největší podíl na tom, že majetek podílových fondů členských společností UNISu klesl v měsíci srpnu ze 108,7 mld. Kč na 107,8 mld. Kč. Přestože fondy v srpnu dosáhly pozitivního zhodnocení, čisté prodeje všech fondů byly záporné - ve výši -1,1 mld. Kč a tudíž celkový majetek klesl téměř o miliardu Kč.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI nové ekonomiky 1,97% ČSOB Akciový Mix -0,21% ČPI globál.značek 0,91% IKS Světových indexů 0,04% ČPI farmacie a biotech. 0,79% ISČS-EUROTREND 0,21% Dluhopisové ISČS-TRENDBOND 0,39% ČSOB Kvanto kor. dluhop. 0,02% ISČS-ČS korp. dluhopis. 0,36% ISČS-BONDINVEST 0,03% ČPI korp. dluhopisů 0,21% ČPI stát. dluhopisů 0,07% Fondy fondů IKS Fond fondů 0,08% ISČS-GLOBALTREND -0,82% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,09% ISČS-SPOROINVEST 0,03% ČPI Peněžní 0,05% Živnobanka-Sporokonto 0,01% ČSOB výnosový 0,04% Smíšené IKS Balancovaný 1,40% ČSOB KVANTO Kombin. -0,16% J&T Opportunity CZK 1,06% ČSOB Fond obchodu -0,12% IKS Global konzervat. 0,58% Živnobanka dynamický -0,01% Čisté prodeje mil. Kč ISČS-SPOROINVEST 166,1 ČSOB bohatství -950,5 MAX svět. garantovaný 87,5 IKS Global konzervativní -269,9 ISČS-SPOROTREND 23,3 ČSOB Fond obchodu -87,5

Zdroj: UNIS

Nové zajištěné růstové fondy HSBC

Společnost HSBC uvedla dne 16. září na trh dva nové zajištěné růstové fondy - Evropský bonusový fond a Americký růstový fond. Oba fondy mají investiční horizont pět let a nevyžadují žádné vstupní poplatky. Podobně jako předcházející zajištěné fondy této společnosti se prodávají současně ve 42 zemích světa. Nabídka fondů bude trvat do 2. listopadu, ale podobně, jako se to stalo už i v minulosti, může být ukončena dříve, pokud bude plně upsána. Zajištěné růstové fondy HSBC jsou typem "zastřešující" společnosti kolektivního investování založené v Irsku a podléhající dozoru irského úřadu pro dohled nad finančním trhem. V České republice jsou tyto fondy nabízeny na základě jednotné evropské licence.

Evropský bonusový fond nabízí možnost podílet se na oživení pěti evropských ekonomik prostřednictvím pěti akciových indexů: DAX 30 (Německo), FTSE 100 (Velká

Británie), CAC 40 (Francie), SMI (Švýcarsko) a AEX (Holandsko). Minimální investice do fondu je 5 000 eur, amerických dolarů, nebo britských liber. Maximální výnos fondu není omezen, minimální výnos je zajištěn ve výši 8,3 % v americkém dolaru, 10,5 % v britské libře a 7 % v euru. Roční výnos je vypočítáván tzv. uzamykáním. Jestliže nebude v některém z prvních čtyř let nejslabší měsíční výkonnost záporná, bude uzamčen minimálně celý roční bonus, což je vlastně minimální zajištěný celkový výnos. Pokud bude nejnižší měsíční výnos záporný, o tolik bude snížen i roční bonus, ten ovšem nemůže být nižší než nula.

Americký růstový fond bude odvozovat svoje výnosy od vývoje amerického akciového indexu S&P 500. Minimální investice do tohoto fondu je 5 000 amerických dolarů. Investoři mohou při investici do tohoto fondu zhodnotit své prostředky minimálně o 10 % a maximálně o 66 %. Výnosy se uzamykají čtvrtletně (max. 3,3 %) a na konci trvání fondu bude výnos odpovídat nejvyšší hodnotě součtu růstů a poklesů v investičním období.

Kromě dvou zajištěných fondů společnost HSBC také začne nabízet zhodnocení peněžních prostředků ve dvou fondech zaměřených na asijské trhy a dosahují dlouhodobě kvalitní výkonnosti. Prvním je Indian Equity, růstově orientovaný fond zaměřený na indické akcie orientované na lokálních trzích, druhým je Chinese Equity, fond investující do společností, které působí zejména v kontinentální Číně.

