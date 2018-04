Další pokuta pro ty, kdo neplatí povinné ručení

Do fondu až dosud přispívaly pouze pojišťovny, ale od Nového roku do něj budou muset posílat peníze i ti, kdo neplatí povinné ručení. Kromě stávající pokuty je tak čeká navíc sankce za každý den, kdy vozidlo nebude pojištěno. Česká kancelář pojistitelů hříšníky dohledá porovnáním údajů z registru vozidel se seznamy z pojišťoven.

Za motorku dvacet, za auto padesát korun

Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 korun denně. Nejlevnější za motorku, nejdražší za velký náklaďák. Osobních aut se týká částka 50 nebo 70 korun (podle objemu motoru) za každý nepojištěný den.



Například majitel Škodovky 105 zaplatí už v únoru za 30 dnů, kdy nebyl pojištěn, 1 500 korun. To je skoro stejné jako roční pojistné s maximálním bonusem. Až 12 tisíc korun dá jako příspěvek kanceláři majitel dvoulitrového passatu, na který přijdou po půlročním neplacení.





Bez ručení zaplatíte příspěvky do garančního fondu ČKP Typ vozidla Denní sazba Motocykl (do 350 cm3) 20 korun Motocykl (nad 350 cm3) 30 korun Přípojné vozidlo (do 3,5 t) 30 korun Osobní automobil (do 1 850 cm3) 50 korun Osobní automobil (nad 1 850 cm3) 70 korun Autobus 160 korun Nákladní vozidlo (do 12 t) 130 korun Přípojné vozidlo (nad 3,5 t do 10 t) 130 korun Tahač, nákladní vozidlo (nad 12 t) 300 korun

Napsali vám? Reagujte

Pokud dostanete od ČKP dopis, že musíte zaplatit příspěvek, udělejte to co nejdříve. I když máte třeba pocit, že se stal omyl a vy máte vozidlo pojištěné nebo ho už vůbec nevlastníte, ozvěte se. Pokud doložíte doklad o zaplacení či o vyřazení auta z registru, nebudete muset pokutu platit. Když upomínku z kanceláře pojistitelů zahodíte, může u vás zanedlouho zazvonit exekutor. Pak budete muset uhradit nejen příspěvek, ale i náklady spojené s vymáháním a původně několikastovková pokuta se rozroste na tisíce.

Nejezdím. Musím platit?

Máte už léta auto ve stodole, v němž si hoví jen slepice? Nebo si třeba hýčkáte veterána, se kterým vyrazíte jen na pár výletů ročně? Pokud vozidlo není odhlášené a má poznávací značku, i za ně platit musíte.

Podle zákona každé vozidlo zapsané v registru vozidel musí mít uzavřeno povinné ručení. Povinnost se vztahuje jak na vozidla aktivně používaná, tak na vozidla nepoužívaná.

Jak vyřadit auto z registru

Auto můžete vyřadit z registru buď dočasně, nebo trvale. Pokud nechcete mít auto z jakéhokoli důvodu pojištěné jen po určitou dobu, musíte udělat dvě věci. Odstavit je z veřejně přístupné komunikace – to znamená, že nesmí stát ani před domem na ulici, ale musí být například za plotem. A zároveň vůz musíte nechat dočasně vyřadit z registru vozidel. Tím se zbavíte povinnosti platit povinné ručení i úhrady příspěvku do garančního fondu.

Stačí zajít na registr vozidel, který vedou obecní úřady s rozšířenou působností. Informace získáte na www.portal.gov.cz. Na úřadě odevzdáte registrační značku (SPZ), osvědčení o registraci vozidla a úředníci vám do technického průkazu zapíší, že je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu. Za to zaplatíte správní poplatek 100 korun.





Pokuta za přestupek Přestupek Pokuta Nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (platí řidič) 1 500 až 3 000

korun Neodevzdání registrační značky (platí vlastník) 2 500 až 20 000 korun Provozování vozidla bez pojištění 5 000 až 40 000 korun

Když budete chtít zase s vozidlem vyjet, můžete dočasné vyřazení ukončit. Na registru pak předložíte doklady o tom, že vůz splňuje podmínky pro provoz, doklad o technické prohlídce, dostanete zpět svou značku a můžete vyrazit na silnici. Samozřejmě pak musíte opět zaplatit povinné ručení. Pokud už auto není schopné jezdit, je třeba ho odhlásit trvale. Při trvalém vyřazení přestává vozidlo existovat i formálně v registru vozidel a režim trvalého vyřazení z registru nelze ukončit, jako je tomu u dočasného vyřazení.

Pojistěte se

Příspěvek do garančního fondu v žádném případě nenahrazuje povinné ručení. Pokud byste svým nepojištěným vozidlem způsobili nehodu, veškeré škody jak na majetku, tak na zdraví zaplatíte stejně. A tady už to nejsou jen tisíce, ale statisíce a leckdy i miliony.

Představte si třeba banální situaci, kdy nestihnete dobrzdit na červenou na náledí a narazíte do auta před vámi a to pak "bouchne" ještě do vozu třetího. Mezi účastníky nehody nemusí být zrovna porsche, na půlmilionovou škodu stačí bohatě peugeot, octavia a mazda, a to se nikomu z řidičů nic nestane. Tyto náklady pak bude muset nepojištěný viník nehody uhradit ze svého.

Kde hledat pomoc

Na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů www.bezpojisteni.cz se dozvíte, jak si ověřit, zda se vás náhodou netýká povinnost zaplatit příspěvek do garančního fondu. Najdete zde odkaz na stránku, kde se pouhým vyplněním SPZ auta dozvíte, zda a u které pojišťovny je pojištěno a co dělat, když chcete vozidlo dočasně či trvale vyřadit z provozu.

V sekci otázky a odpovědi najdete také návod, na co všechno je potřeba si dát pozor při koupi a prodeji vozidla, a další užitečné rady. Využít můžete i služeb call centra na telefonu 221 772 773.





informace pro ty, kteří si třeba neuvědomují, že vlastní nepojištěný vůz - Povinné ručení nestačí platit pouze za pojízdný vůz, ale i za vozidlo, které je třeba už rozebrané na součástky, ale nebylo trvale odhlášené z registru.



- Platíte i za přívěsný vozík či karavan. Platit musíte i za auto, které jste získali dědictvím, pokud s ním chcete jezdit.



- Kdo auto prodal nebo mu ho ukradli, musí to registru ohlásit.



- Podle ministerstva dopravy lze neexistující (rozebrané, zlikvidované) a od 1. 5. 2004 nepojištěné vozidlo z registru vozidel trvale vyřadit bez předložení jakýchkoliv dokladů. Stačí pouze čestné prohlášení, že vozidlo zaniklo před 1. 5. 2004. Ale pospěšte si, to je možné jen do konce roku 2008. U aut, která byla po 1. 5. 2004 pojištěna, musíte předložit doklad o ekologické likvidaci.

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů