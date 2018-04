Další příležitost jak zdolat inflaci

Porazit alespoň inflaci – to je jistě cíl většiny těch, kteří řeší otázku kam uložit své volné peněžní prostředky. I tento základní cíl však může být pro lidi bez zájmu o svět investic nelehký a právě ti uvítají aktuální příležitost, jak svými výnosy současnou inflaci předčít.

Řeč je o hypotečních zástavních listech. Ty jsou známé tím, že při průměrné míře rizika nabízejí vyšší než průměrné zhodnocení vložených prostředků. Hypoteční zástavní listy lze pořídit buďto při jejich emisi od banky, nebo později na sekundárním trhu (ve své podstatě se totiž jedná o obchodovatelné dluhopisy). Právě v těchto dnech nabízí zájemcům své hypoteční zástavní listy Raiffeisenbank a tak se naskýtá otázka, zda investovat či nikoli.

Konkrétně se jedná o emisi druhé tranše schválené první emise hypotečních zástavních listů (první byla emitována v prvním pololetí letošního roku). Z celkového objemu emise ve výši dvou miliard korun nyní nabízí stejně jako v první tranši banka hypoteční zástavní listy v hodnotě 500 miliónů Kč. Jeden kus má nominální hodnotu 10 tisíc korun a splatnost listů je stanovena na rok 2006. Roční kupónový výnos činí 7,5 %, což znamená při současném emisním kurzu (necelých 11 200 Kč) výnos do doby splatnosti cca 5,4 %. Tento výnos by měl tedy postačit při příznivém vývoji české ekonomiky alespoň na pokrytí inflace a možná připsat ještě něco navíc.

Pokud byste však chtěli tyto listy nakoupit, nevyplatí se otálet. Většina druhé tranše (konkrétně listy za 400 miliónů Kč) byla totiž umístěna mezi institucionální investory a na pobočkách Raiffeisenbank tak čekají na umístění mezi zájemce z řad běžných občanů již jen listy v hodnotě 100 milionů korun.

Hypoteční zástavní listy od Raiffeisenbank ovšem nejsou jedinou příležitostí k investici tohoto typu na českém trhu. Nejzkušenějším hráčem na trhu je v této oblasti Českomoravská hypoteční banka. Ta totiž umístila na trh již sedm emisí v celkové hodnotě necelých 12 miliard korun. V současnosti lze pořídit hypoteční zástavní listy od ČMHB na vybraných pobočkách Československé obchodní banky. Nesou roční výnos 6,85 procenta a jejich nominální hodnota je 10 000 Kč.

Jelikož ovšem nejsou hypoteční zástavní listy příliš známým instrumentem, vyplatí se říci si o nich trochu více. Jako každá investice totiž mají kromě svých pro také nějaká proti která by měl člověk znát dříve, než do hypotečních zástavních listů investuje.

Co je hypoteční zástavní list?

Podle právních norem České republiky je hypoteční zástavní list dluhopis, který nese jmenovité označení Hypoteční zástavní list a jehož celá jmenovitá hodnota je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Hypoteční zástavní listy tedy slouží bankám k získání finančních prostředků pro poskytování hypotečních úvěrů. Již z podstaty hypotečního zástavního listu vyplývá, že banka stojí vůči jeho majiteli v pozici dlužníka a vyplácí mu pravidelně v předem stanovených intervalech kupónové platby (zjednodušeně řečeno úroky). V době splatnosti pak banka vyplatí spolu s posledním kupónem také celou nominální hodnotu hypotečního zástavního listu.

Převažuje výnosnost či riziko?

Jak již bylo řečeno výše, výnosy z hypotečních zástavních listů (HZL) mají podobu pravidelných kupónových plateb. Jejich výše je předem přesně stanovena procentem z nominální ceny hypotečního zástavního listu. Jeho výhodou je tedy jistota výnosu – například v porovnání s akciemi, kde předem vyplácení dividend nikdo neslíbí. Pokud bychom chtěli srovnávat hypoteční zástavní listy s termínovaným vkladem, i zde najdeme výhody hovořící ve prospěch zástavních listů.

První rozdíl spočívá v samotné úrokové sazbě. Zatímco u termínovaných vkladů (řekněme u částky 100 tisíc Kč a splatnosti 5 let) se pohybuje úroková sazba kolem čtyř procent, u hypotečních zástavních listů se výnos do doby splatnosti při současných podmínkách na trhu pohybuje mezi pěti až šesti procenty. Druhý rozdíl spočívá ve zdanění výnosů. Zatímco výnosy z hypotečních zástavních listů jsou od daní osvobozeny, úroky z termínovaných vkladů jsou zdaněny srážkovou daní 15 procent (u námi uvažované sazby 4 % p.a. by nám po zdanění vyšla čistá roční úroková sazba 3,4 %). Třetí rozdíl by zde spočíval v likviditě. Hypoteční zástavní listy jsou totiž obchodovatelné a navíc je můžete odprodat zpět také bance.

Investice do hypotečních zástavních listů je na první pohled velmi bezpečná. Mohou je totiž emitovat pouze banky s povolením České národní banky a emisi musí navíc schválit Ministerstvo financí. Ochranu jejich majitele navíc zvyšuje fakt, že jsou při bankrotu bankovního ústavu vyňaty pohledávky z hypotečních zástavních listů z konkurzní podstaty a banka musí tyto pohledávky uspokojit přednostně. Proto jsou poměrně jisté výplaty úroků i nominální hodnoty.

Určité riziko ovšem spočívá v růstu inflace a tím i tržních úrokových sazeb. Přímé ztrátě z poklesu ceny hypotečního zástavního listu při růstu úrokových sazeb se sice můžeme vyhnout tím, že si je ponecháme až do doby splatnosti, ovšem ke ztrátám může dojít stejně. Hypoteční zástavní listy jsou totiž cenné papíry s pevně stanoveným výnosem, který nereaguje na aktuální vývoj na trhu. Při růstu úrokových sazeb se tak objevují i lepší investiční příležitosti než právě držený zástavní list a držitel tak může utrpět ztráty díky tomu, že nemohl využít lepší investiční příležitost.

Vlastníte nějaké hypoteční zástavní listy? Jsou podle Vás dobrou investicí, nebo máte ve svém portfoliu nějaký lepší instrument? Poraďte ostatním občanům, jak bojovat proti nepříjemnému růstu cenové hladiny.