Další reakce na krok ČS: tentokrát hypoteční úvěr od Komerční banky

V souvislosti se snížením úrokové sazby České spořitelny o tři procentní body (podrobnosti zde ) se jakoby roztrhl pytel s novými nabídkami hypotečních bank. Po zlevněných hypotékách GE Capital Bank (viz zde ) a ČMHB (viz zde ), přichází se svou troškou do mlýna i Komerční banka.

Úroková sazba od 6,25%

Hlavním tahákem nabídky nových hypotečních úvěrů je (jako je tomu ostatně i u konkurence) snížení úrokové sazby. Ze současných 7,89% dojde od 11. června ke snížení až na 6,25%. Dobrou zprávou je, že by se tato sazba neměla vztahovat pouze na V.I.P. klienty, ale i na zcela standardní žadatele o úvěr. V reálném vyjádření to znamená, že za úvěr ve výši 1 mil. s 20-letou dobou splatnosti byste platili měsíčně o tisíc korun méně než doposud. Z původních 8 302 Kč byste tak spláceli pouhých 7 309 Kč (bez započtení státní podpory).

Nabídka balíčku doprovodných služeb

Komerční banka je přesvědčena o tom, že snížení úrokové sazby na straně jedné bude kompenzováno nabídkou pojištění od dceřinné Komerční pojišťovny na straně druhé. Tato nabídka se bude vztahovat jak na rizikové nebo kapitálové životní pojištění, tak i na pojištění budovy (pokud bude sloužit jako zástava). Banka by se tak postarala o uzavření těchto pojistek, aniž by klienti museli cokoli vyřizovat zvlášť. Součástí nabídky bude rovněž i otevření účtu Ideal či Expreskonta, ze kterého pak bude probíhat finanční plnění mezi klientem a bankou.

Využití doprovodných služeb však v žádném případě není nutnou podmínkou pro získání úvěru za nejnižší možnou sazbu. Tyto služby pouze představují doplněk k nabídce hypotečního úvěru s cílem ušetřit klientovi čas při vyřizování hypotéky. Banka rovněž nemění výši svých poplatků.

A co srovnání s konkurencí?

Komerční banka je již čtvrtou bankou, která v poslední době snížila své úrokové sazby u hypotečních úvěrů pod 7%. Naposledy tak učinila ČMHB, která nabízí úrokovou sazbu dokonce těsně pod šesti procenty. Nevýhodou u ČMHB však může být, že její sazba, která je úzce spjata s mezibankovní úrokovou sazbou PRIBOR se bude měnit každým rokem, zatímco sazba u KB je fixována na 5 let. Otázkou rovněž zůstává, zda-li i běžní klienti budou u ČMHB spadat do nejbonitnější kategorie pro udělení tak výhodných podmínek.

Ve srovnání s GECB je na tom KB úrokově sice lépe (GECB poskytuje úvěry od 6,9%), na druhé straně však GECB nabízí poskytnout hypotéku již s 15 procenty vlastních prostředků, zatímco ostatní banky nabízejí úvěry až od standardních 30 procent, což je při milionové půjčce nezanedbatelný 150 tisícový rozdíl.

Podmínky u KB se tak velmi blíží k prapůvodci celého zemětřesení na trhu hypoték – České spořitelně, která nabízí v průměru 6,3 procentní úrokovou sazbu (polovina úvěru je úročena 4,8% a druhá polovina 7,8%). Nabídka ČS je tak ve srovnání s KB zřejmě srovnatelná u starších nemovitostí nebo těch, kde se státní podpora nevztahuje na většinu hypotéky. Naopak v případě, že budete chtít koupit novou nemovitost, na jejíž koupi se státní podpora z větší části vztahuje, patřila by přednost KB.

Mají na trhu šanci uspět hypoteční úvěry Komerční banky? Myslíte si, že banky, které doposud nereagovaly na postup ČS přijdou s aktualizovanou nabídkou v nejbližších dnech? Která tak podle vás učiní nejdříve?