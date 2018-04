Další soutěžící vyhrála svou čistou mzdu na JobDNES.cz

Projekt MůjPlat.cz je součástí celosvětového projektu WageIndicator, který na stejném principu funguje v mnoha zemích na všech kontinentech světa. Cílem je přispět k lepší transparentnosti na trhu práce právě zapojením veřejnosti a anonymním sběrem údajů, které jsou poté bezplatně poskytovány veřejnosti formou nástrojů, jako je PlatoMetr. Podobné platové kalkulačky existují momentálně ve 20 zemích a s přibývajícím počtem respondentů budou spuštěny i v dalších zemích.

Slečna Věra Přeučilová je druhou výherkyní svého měsíčního čistého platu. Pokud se do soutěže chcete zapojit i vy, stačí vyplnit dotazník o vašem platu a pracovních podmínkách.Ve hře jsou stále velmi zajímavé ceny – hlavní výhrou je zájezd do Afriky. Více o soutěži se dočtete zde.

Výherkyni jsme položili několik otázek.

Co Vás na stránky www.mujplat.cz přivedlo? Poutání soutěže v médiích nebo jste si chtěla opravdu zjistit údaje o Vašemu platu?

O stránkách jsem se dozvěděla na iDNES.cz. Napoprvé jsem stránky prohlížela skutečně jen kvůli soutěži, později jsem se na ně vrátila a pročetla si je podrobněji. Zaujal mě odkaz platy VIP osobností, protože mě vždycky zajímalo, jaký má plat třeba Madonna.



Zkoušela jste si třeba poměřit plat i na jiných konkurenčních nástrojích? Jaký je celkově Váš názor na kalkulačky?

Ano, asi rok nazpátek jsem zkusila porovnání na jednom konkurenčním serveru (jméno už si ale nepamatuju). Vzhledem k choulostivosti tohoto tématu mi přijde možnost porovnat si anonymně plat skvělá. Pokud bych chtěla změnit zaměstnání, určitě bych takové porovnání použila jako vodítko. Celkově interaktivní kalkulačky vítám, bohužel někdy jejich spolehlivost není vysoká, protože nezohledňují aktuální změny.



Věřila jste v první chvíli, že jste opravdu vyhrála?

Popravdě, nejprve jsem byla trochu na pochybách. V dnešní době existuje spousta "podnikavců", kteří se snaží obohatit na účet důvěřivců a to ve velké míře také e-mailem. Ale když mě kontaktovali z JobDNES.cz po telefonu, moje důvěra posílila. Nicméně úplně první reakce byla spontánní radost, že jsem vyhrála.

Soutěžíte ráda a často?

Ráda soutěžím, ale vybírám si soutěže, kdy cena za účast nepřevýší případnou výhru. Tím chci říct, že nepodporuji soutěže typu "pošlete 1 SMS za 29 korun a když jich pošlete 100 a budete první, tak vyhrajete automobil."

Věříte na nějaké talismany pro štěstí?

Jsem trochu pověrčivá, ale myslím, že nejlepší talisman je dobrá nálada a příjemné vystupování. Snažím se být k lidem milá a věřím, že mi to přinese štěstí, že se tak budou ostatní chovat i ke mně.



Fantazírujete občas co by jste dělala třeba s výhrou 10 milionů?

Jasně, fantazíruju, co bych udělala s výhrou 10 milionů A můžu poctivě říct, že už mám rozmyšleno, za co je utratit. Jen je tak ještě vyhrát...



Co budete s vaší výhrou dělat?

Napadlo mě několik způsobů, jak s výhrou naložit. Ještě nejsem rozhodnutá, ale výhra je skvělá a teď před koncem roku dvojnásob. Jistě vím jen to, že si zajdeme s přítelem na dobrou večeři a oslavíme to.