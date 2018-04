Další společnosti zvyšují poplatky

1.IN zavádí vstupní poplatek

Komise pro cenné papíry schválila změnu statutu 1.IN - Fondu peněžního trhu. Nejvýraznější změnou statutu, platného 22.1.2003, je možnost zavést vstupní poplatek ve výši maximálně 0,1 % z aktuální hodnoty podílového listu. Podílové listy fondu budou ještě do konce ledna 2003 prodávány bez vstupní přirážky, počínaje 1. únorem 2003 však již bude přirážka účtována v plné výši. K ISČS Sporoinvestu, který zavedl vstupní přirážku v průběhu listopadu loňského roku, se nyní přidává i další společnost. U fondů peněžního trhu může hrát vstupní poplatek důležitou roli, protože ovlivňuje výraznou měrou výkonnost fondů. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka ve čtvrtek opět snížila klíčové úrokové sazby (repo sazba nyní 2,5%), vliv poplatku opět narostl. Zůstává tedy otázkou, zda zavedení poplatku nebude mít kontraproduktivní efekt v důsledku nižších čistých prodejů podílových listů.

Dočká se 1.IN otevření fondů?

Dosud neotevřeny, resp. nepřeměněny na otevřené podílové fondy zůstávají tři investiční fondy, obhospodařované První investiční společností, a.s.: IF bohatství, IF obchodu a Křišťálový IF. U každého z nich byla přeměna fondu schválena valnou hromadou. Následně zpracovaný detailní projekt přeměny fondu byl pak schválen Komisí pro cenné papíry. Důvod zdržení přeměny je u všech fondů stejný: nedokončené soudní spory s minoritním akcionářem.

První investiční odhaduje, že spory by mohly být pravomocně ukončeny do poloviny roku 2003 a máme všechny důvody předpokládat, že soudy potvrdí platnost přeměn. Takové rozhodnutí umožní rejstříkovému soudu zapsat výmaz investičních fondů ve 3. nebo nejpozději ve 4. čtvrtletí 2003. Po otevření budou případné odkupy z fondu zatíženy odkupní srážkou. Výše srážky bude v prvním měsíci 6 % z odkupované hodnoty podílových listů a každý další měsíc o jeden procentní bod nižší.

Fond měsíce února

Začíná nový měsíc, a proto ING vyhlásila v rámci své akce „Fond měsíce“ nový fond, do kterého lze investovat po celý únor bez vstupního poplatku. Tentokrát se jedná o ING Emerging Markets. Při minimální výši investice klient v únoru ušetří 3,5% na vstupním poplatku, kterým je fond jinak zatížen (v případě nákupu u ING, u ostatních distributorů se jeho výše může lišit). Jak již název napovídá, umísťuje fond své prostředky především na rozvíjejících se trzích. Minimálně 2/3 portfolia musí být alokovány na trzích Latinské Ameriky, Asie (bez Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky.

Zdá se, že tato akce na podporu prodeje ING vychází. Prodeje lednového fondu měsíce ING (L) Invest World se oproti předchozímu měsíci ztrojnásobily. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že čisté prodeje bývají v závěru roku obecně nižší a tím pádem je nižší i srovnávací základna pro porovnání nárůstu čistých prodejů.

AKAT: majetek ve správě o 18% vyšší

Asociace pro kapitálový trh ke konci roku 2002 potvrdila pokračování rostoucího trendu u majetku v asset managementu. K 31. prosinci 2002 členové spravovali majetek ve výši 141 mld. Kč, což je o 18 % více než bylo registrováno ke konci 3. čtvrtletí loňského roku. Členové AKAT zobchodovali v prosinci 2002 cenné papíry v objemu 225 mld. Kč.

Z údajů o spravovaném majetku klientů vyplývá, že přes 91 % těchto investic (129 mld. Kč) je pod aktivní správou a jen necelých 9 % (12 mld. Kč) majetku je spravováno formou poradenského mandátu.

Z informací AKATu též vyplývá, že téměř 86 % všech obchodů činily obchody s domácími dluhopisy, které dosáhly výše 193 mld. Kč. Objem obchodů s domácími akciemi činil 11 % (25 mld. Kč) a s emisemi fondů byla v prosinci uzavřena necelá 3 % obchodů (6,5 mld. Kč).

Všechny uvedené údaje vypovídají i o výkonnosti celého českého trhu. Současných 42 členů a partnerů AKAT totiž představuje:

• 95% podíl na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.,

• 90% obchodů se zahraničními fondy v ČR,

• všechny tzv. tvůrce trhu na českém trhu s dluhopisy,

• většinu účastníků devizového trhu v ČR.

Obchodování podle UNISu

Ani v pátém týdnu nového roku nezpomalil nárůst majetku spravovaného fondy členů Unie investičních společností. Na čistých prodejích ve výši 885 mil. Kč se nejvíce podílel IKS Dividendový, určený institucionálním investorům. Jeho čisté prodeje dalece překonaly úbytek způsobený obdobně zaměřeným fondem – ČSOB Výnosovým. Výše uvedenou tezi o klesajících prodejích ISČS Sporoinvestu potvrzuje i vývoj v tomto týdnu. Čisté prodeje dluhopisového ISČS Sporobondu opět výrazně překonaly fond peněžního trhu stejné investiční společnosti.

Na český akciový trh v tomto týdnu vtrhly korekce předchozího růstu. Přidáme-li k tomu obavy, které panují na světových trzích z důvodu stále pravděpodobnějšího konfliktu v Iráku, nelze se divit, že se akciovým fondům příliš nedařilo. Ztráty však nebyly neštěstí hrozivé. Nejhůře proto dopadly fondy fondů, které v průměru ztratily -4,06 %.

Nejen česká centrální banka, ale i její protějšek v Maďarsku snižoval úrokové sazby, a to velmi razantně. Nelze se proto divit, že ISČS Trendbond získal neobvykle během jediného týdne více než 2 %. Fond totiž investuje právě do český, maďarských a polských dluhopisů.