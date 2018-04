Další chytré triky obchodníků, jak ze zákazníků vytáhnout více peněz

Trik Poslední tři kusy

Když je něčeho omezené množství, mají o to lidé větší zájem. Řekněme, že tričko má pět různých velikostí a pět barev.

E-shop si objedná z mezinárodního skladu 75 kusů daného trička. To ale znamená, že když si vyberete vaši barvu a velikost, ať už je jakákoli, zasvítí vám červeně: „Poslední tři kusy! Objednávejte rychle.“

A vy se bojíte, že zboží již nebude a objednáváte. Těsně před tím, než zboží dojde, objedná e-shop ze zahraničí další dodávku, aby stále měl něco na skladě.

Podobně to funguje například i u ubytování. Ubytování se prodává na loty. Server si rezervuje u hotelu například pět pokojů, což je onen lot. Takže velmi rychle se dostane do stavu, kdy se vám zobrazuje „Poslední dva volné pokoje“. Jedná se ale o poslední dva volné pokoje v tomto lotu, nikoli v celém hotelu. Jakmile bookovací server prodá všech pět pokojů, požádá hotel o lot dalších pěti pokojů.

Když chce obchodník zákazníka dostat pod hodně velký tlak, umisťuje na e-shopy oznámení typu „Právě se na produkt dívá 67 dalších zákazníků. Na skladě jsou poslední tři kusy. Sleva končí za 60 sekund, 59 sekund, 58 sekund…“

Trik Půjčky

Spotřebitelské půjčky považuji za největší obchodní zlo. Firmy a banky, které nabízejí spotřebitelské půjčky, jsou jako kasino: lidé si myslí, že přicházejí něco vyhrát. Kasina ale ví, že vyděláte jenom v menšině případů.

Obchod je tak schopen nabídnout vám slevu, když si pořídíte věc na splátku, protože mnohem více vydělá na splátkách úvěru. Počítá přitom s tím, že si hned nespočítáte, nakolik je to výhodné.

Trik Levnější, ale horší

Tuto taktiku nemám rád, ale dá se na ní velmi zbohatnout. Lidé většinou nejsou zbožíznalci, a tak jim stačí, že výrobek nese nějakou značku nebo má nějaké parametry. Většinu produktů si kupujeme vlastně proto, abychom nějak zapůsobili sami na sebe. A tak prodejce nabídne produkt, u kterého většina lidí nerozezná, že není tak kvalitní, ale vnímá, že je za nižší cenu.

S tím se pracuje velmi úmyslně. Řekněme, že toužíte po značce X nebo parametrech 1, 2 a 3. Prodejce vám takový produkt nabídne třeba za 5 000 korun, který nakoupil například za 4 200 korun. Pak vám ale nabídne i jiný produkt za 4 000 korun, který nakoupil za 2 000 korun. Vy raději nakoupíte ten za 4 000 korun, protože splňuje vaše parametry a ještě budete domů odcházet s tím, že jste utratili méně, než kolik jste plánovali. Co na tom, že je produkt méně kvalitní?

Trik Neporovnávat!

To poslední, co obchodník chce, je, aby byl zákazník schopen porovnávat zboží s výrobkem v jiném obchodě nebo e-shopu. Proto obchodník změní třeba název zboží, balení, velikost, číslo produktu, obal a podobně, abyste si nebyli jisti, zda se jedná o stejný produkt. Jakmile jste schopni použít zbožový porovnávač, je to pro obchodníka velmi často špatně.

I u služeb firmy sledují konkurenci a upravují své nabídky tak, abyste je nebyli schopni porovnávat.

Trik Zaplaťte 1 000, dostanete 300 korun zpátky

Tenhle typ slevy miluji, protože je velmi chytrá. Na první pohled se zdá, že jste schopni dostat slevu 30 procent. Ve skutečnosti ale obchodník napočítá cenu zboží tak, abyste při jakékoli kombinaci nebyli schopni na první pohled rozpoznat, že reálná sleva není 30 procent, ale ve skutečnosti třeba jenom 23 procent.