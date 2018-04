Další zahraniční investice v korunách

Fond peněžního trhu denominovaný v české koruně nabízí již pět zahraničních společností. Kromě fondů ze skupin ING, ABN AMRO a KBC nalezneme fond peněžního trhu také u Erste Sparinvest (od prosince 2002) a nejnověji u HVB, respektive Capital Investu, který je součástí HVB Group. Nový HVB Fond peněžního trhu PLUS zaujme retailového klienta např. nízkou počáteční investicí, která je na úrovni 10 tisíc Kč, oproti 50 tis. Kč u Erste Sparinvest a 25 tis. KČ u fondu ABN AMRO (5 tis. Kč u KBC a 3 tis. Kč u fondů ING).

U zahraničních fondů uveďme ještě to, že „Fondem měsíce“ u ING je v březnu fond ING European Equity, což znamená, že podílové listy tohoto fondu nakupujete v měsíci březnu bez vstupního poplatku.

Obchodování podle UNISu

Až do této chvíle jsme byli zvyklí, že v Unii investičních společností byly sdruženy pouze české investiční společnosti. UNIS se však právě vydává jinou cestou. Členy Unie se totiž v brzké době stanou i zahraniční správci podílových fondů. (Tisková konference UNIS se koná až 5. března, kdy vám také přineseme další podrobné informace.) Jistě to bude mít pozitivní efekt, a to nehledě na skutečnost, že někteří správci zahraničních fondů jsou již sdružení v Asociaci pro kapitálový trh (AKAT). Prohloubí se informace z tohoto sektoru, tuzemští a zahraniční správci budou postupovat společně, např. při přípravě nového zákona o kolektivním investování a snad se také snáze podaří odstranit znevýhodnění tuzemských fondů v otázce daní.

Pokud se vrátíme k tabulce, která shrnuje, jak se vedlo fondům v minulém týdnu, můžeme si povšimnout některých skutečností. Např. to, že se již stabilně prodává více dluhopisových fondů než fondů peněžního trhu. Největší fond peněžního trhu ISČS Sporoinvest je s 13 mil. Kč čistých prodejů daleko za největším dluhopisovým fondem Sporobondem. NA Sporoinvest se však začíná pomalu dotahovat IKS Peněžní trh, který za poslední týden zvětšil majetek pod správou o 61 mil. Kč.

Celkově můžeme týden zhodnotit jako ne příliš úspěšný. Akciovým fondům se nedařilo v důsledku poklesu trhů. Akcie oslabovaly nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě (Německo, Francie), Českou republiku nevyjímaje. U nás nepomohly lepším výsledků akcií ani zveřejňované údaje o hospodaření firem v minulém roce, které byly často lepší než se očekávalo, alespoň co se ziskovosti týče (Více zde...). V posledních měsících se na předních místech u akciových fondů objevují sektorově zaměřené fondy ČP Investu. Energie a farmaceutický průmysl patří v současnosti k sektorům, kde dochází k menším ztrátám než u indexů celého trhu.

Peněžní ani dluhopisové fondy nezaznamenaly v uplynulém týdnu výrazné kladné zhodnocení. Nepomohlo ani snížení sazeb v Polsku (polská centrální banka snížila klíčovou sazbu o 25 bazických bodů na 6,25 %), které svědčí o správnosti předpokladu, že se sazby budou dále snižovat a přibližovat úrovni Evropské unie. Tento sektor je u dluhopisových fondů pro následující období jeden z nejpřitažlivějších (viz výsledky fondů jako ISČS Trendbond a IKS Plus Bondový minulých týdnech).