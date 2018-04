Další ztráta jedné miliardy

Celkové čisté prodeje domácích investorů se v uplynulém týdnu propady na -1,05 mld. Kč. Do fondů ze skupiny KBC přibylo 141 mil. Kč, ING fondy získaly 3,3 mil. Kč, avšak statistiky za domácí fondy v UNISu vykázala odliv 1,2 mld. Kč.

Vinou nesou dva fondy ze skupiny ČSOB: ČSOB fond stability (-1,04 mld. Kč) a ČSOB fond bohatství (-172 mil. Kč). Tyto dva fondy se k 1.7. sloučily do jednoho fondu. Přejímajícím fondem je sice ČSOB fond stability, ale výsledný fond si neponechá toto jména, ale naopak se přejmenuje na ČSOB fond bohatství. Podivné „škatulata hejbejte se“, ale přesto na ně nemůžeme svádět miliardový odliv. Obchodování se sloučeným a přejmenovaným fondem bude obnoveno 16. července.

V tomto týdnu poklesly čisté prodeje i ISČS Sporoinvestu (+173,8 mil. Kč), což už může znamenat prázdninovou náladu a obvyklý propad prodejů v tomto období. U

Překonáte výkonnost akciových fondů? Vyzkoušejte si své schopnosti portfolio manažerů v Investiční hře

Patrie a iDNES

ostatních fondů je situace v klasické podobě: do akciových fondů přibylo 11 mil. Kč, dluhopisové fondy jsou naopak o 124 mil. Kč lehčí.

Přestože začátek týdne vzbuzoval silné naděje na vysoký růst na akciových trzích, závěr týdne skončil většinou v záporném teritoriu. Všechny akciové fondy kromě ISČS Sporotrendu (2,42 %) a ČPI nové ekonomiky (+0,12 %) skončily se zápornou výkonností.

Podobná situace je u dluhopisových fondů. Všechny dluhopisové fondy, kromě čtveřice rizikovějších fondů, zaznamenaly pokles hodnoty podílových listů. Do zmíněné čtveřice fondů, které investují do více rizikovějších trhů či emitentů, nebo přebírají alespoň část měnového rizika, patří IKS Plus bondový (+0,90 %), ISČS Trendbond (+0,82 %), ČPI Korporátních dluhopisů (+0,22) a ISČS ČS korporátní dluhopisový (+0,12 %). První tři výše jmenované jsou v současnosti jediné fondy, které vykazují kladnou roční výkonnost. Ostatní se pohybují mezi 0 % a -3,5 %, nebo nemají dosud ani roční historii.

Celkový pohled na výkonnost fondů vylepšují smíšené fondy, z nichž takřka polovina udržela kladnou výkonnost. Nejlépe si opět vedl IKS Balancovaný (+1,01 %) a ISČS Výnosový (0,92 %).

Souhrnná tabulka kurzů

domácích podílových fondů

Druhý zajištěný fond Spořitelny

Od 7. července začíná běžet upisovací období v pořadí již druhého zajištěného fondu České spořitelny. ESPA-ČS zajištěný fond 2 nabízí návratnost celé investice a minimální garantovaný výnos 4 % za čtyřleté investiční období. Zajištěné fondy České spořitelny jsou vytvářeny rakouskou Erste Sparinvest. Minimální investice je ve výši 5 000 Kč, vstupní poplatek během upisovacího období, které končí 31. srpna, činí 0,3 %. Výnos fondu se odvíjí od růstu indexů S&P 500, Nikkei 225 a DJ Eurostoxx 50. Výnos není omezen maximální hranicí, participace na růstu je stanovena ve výši 83,5 % na průměrném zhodnocení za 4 roky trvání fondu.

Zatím první fond nabízený v objemu 400 mil. Kč byl vyprodán během prvních tří týdnů, což potvrzuje vysokou poptávku po těchto produktech.

Tu si mohou pochvalovat i v ČSOB, kde distribuují zajištěné fondy KBC. Domácí investoři již do nich vložili celkem 6,2 mld. Kč (jen od března 1,1 mld. Kč). Zajištěné fondy nyní představují 3 % všech investic domácích investorů do fondů.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 2,42% ČPI F. ropného a energ. pr. -0,85% ČPI Fond nové ekonomiky 0,12% ISČS EUROTREND -0,65% IKS Světových indexů -0,19% ČPI globál. značek -0,54% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,90% ISČS BONDINVEST -0,67% ISČS TRENDBOND 0,82% Živnobanka NADAČNÍ -0,54% ČPI korp. dluhopisů 0,22% ČSOB Bond Mix -0,43% Fondy fondů IKS Fond fondů 1,21% ISČS GLOBALTREND 0,35% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,04% IKS Peněžní trh -0,05% ČSOB výnosový 0,03% Živnobanka Sporokonto 0,01% ČPI Peněžní 0,03% Smíšené IKS Balancovaný 1,01% Živnobanka růstový fond -0,45% ISČS Výnosový 0,92% ČSOB stability -0,42% ČSOB středoevroproský 0,72% ČSOB Křišťálový fond -0,41% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 173,9 ČSOB stability -1 036,7 ČPI korp. dluhopisů 11,2 ČSOB Fond bohatství -172,6 IKS Balancovaný 7,4 ISČS SPOROBOND -70,2

Zdroj: UNIS ČR