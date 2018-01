Nepropásněte termín, kdy státu přiznáte nabytí nemovité věci

Tato povinnost se týká i těch, kteří na již přiznané nemovitosti provedli výrazné zásahy jako například nástavbu, přístavbu či částečnou likvidaci. To samé platí také při změně velikosti pozemku. „Předmětem zdanění jsou také garáže, chaty i například rybníky,“ říká Jana Janoušková, daňová specialistka společnosti KODAP.

„Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází. Manželé, kteří kupují nebo prodávají nemovitost v rámci společného jmění, mohou podat jen jedno daňové přiznání,“ upřesňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

„V případě, kdy jste nemovitost darovali či prodali a už jiné nemovitosti u příslušného finančního úřadu nemáte, stačí písemnou formou ohlásit změnu ve vlastnictví nemovitosti,“ dodává Jana Janoušková.

Od listopadu 2016 tuto daň platí vždy nabyvatel, tedy ten, kdo nemovitost kupuje. „Daň činí čtyři procenta z ceny nemovitosti. Vychází se přitom z kupní ceny dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím,“ přibližuje Lukáš Zelený.

Znalecký posudek k daňovému přiznání přikládat nemusíte, lze to ale doporučit. „Finanční úřad si kromě sjednané kupní ceny zjišťuje ještě další hodnotu, se kterou tento údaj porovná. K tomu se používají buď speciální tabulky, podle nichž se vypočte obvyklá hodnota nemovitosti, anebo dodaný znalecký posudek. Cena zjištěná odhadem znalce většinou bývá pro plátce daně příznivější. Náklady na znalecký posudek si navíc můžete odečíst od základu daně,“ radí Lukáš Zelený.

Pozor na pokuty a formu podání

Nejzazší termín pro podání daňového přiznání je středa 31. ledna 2018, ovšem pokuta v podobě 0,05 procenta za každý den prodlení nabíhá až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty, tedy od čtvrtka 8. února. „Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 korun, zároveň nemůže být větší než pět procent stanovené daně a maximálně 300 000 korun,“ poznamenává daňová specialistka Janoušková.

Poplatníci si mohou vybrat, zda přiznání podají v papírové či elektronické podobě. Přiznání lze podat také prostřednictvím Daňového portálu, kde je k dispozici interaktivní formulář, který sám provádí výpočty i kontrolu.

Pokud chce poplatník využít elektronického podání a nedisponuje datovou schránkou ani elektronickým podpisem, musí do pěti dnů od podání doručit na příslušný finanční úřad vygenerovaný e-tiskopis, opatřený vlastnoručním podpisem.

Pozor by si měli dát poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku. “Jestliže majitel datové schránky podá daňové přiznání v listinné formě, ač ho má podávat elektronicky, bude mu uložena jednorázová pokuta ve výši 2000 korun, nicméně daňové přiznání bude platné a finanční úřad nebude zasílat výzvu k opravě,“ vysvětluje Jana Janoušková ze společnosti KODAP.

Úhrada daně do konce května

Na zaplacení daně z nabytí nemovitosti je čas. Pro většinu poplatníků platí, že musí daň uhradit nejpozději do 31. května. Během dubna a května bude finanční správa rozesílat daňové složenky. „Majitelé datových schránek - a to jak právnické, tak nově také fyzické osoby - dostanou informace pro placení daně do svých datových schránek a složenka jim už nebude zasílána. Složenku nedostanou ani ti, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail nebo platí daň prostřednictvím SIPO,“ upozorňuje Daniel Kotula z realitní kanceláře RE/MAX City.

V případě, že výše daně překročí hranici 5 000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. První je nutné uhradit v avizovaném termínu, druhou pak do 30. listopadu. Pro zemědělce či chovatele ryb je pak při dani vyšší než 5 000 korun prvním termínem 31. srpna a druhý termín se nemění. „Pokud je vypočtená daň nižší než 30 korun, není nutné ji hradit,“ dodává Daniel Kotula. Povinnost podat přiznání však v takovém případě zůstává.