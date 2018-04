Daň vám sníží pojištění, spoření i nový dům

Životní pojištění

V případě životního pojištění nemůže snížení daňového základu uplatňovat každý, kdo životní pojištění uzavřel. Záleží na typu sjednaného pojištění i jeho délce. Daňová úleva až do výše 12 000 korun ročně se vztahuje na důchodové pojištění či kapitálové životní pojištění nikoli na rizikové životní (pro případ smrti) a různá připojištění(například úrazové). Podmínkou pro přiznání daňové úlevy je, aby pojistné smlouvy byly uzavřeny nejméně na dobu pěti let. Pojištění musí zároveň končit nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let. Všichni klienti, kteří mají sjednáno životní pojištění, by už měli od pojišťovny dostat potvrzení o výši zaplaceného pojistného. Odpočet uplatní buď samostatně v rámci daňového přiznání, nebo o to požádají účtárnu svého zaměstnavatele. Vedle potvrzení o zaplacených platbách musí doložit podle platných předpisů také originál smlouvy o životním pojištění.

Stavební spoření, hypotéky

Zaplacenými úroky z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření (řádných i překlenovacích) ve výši až 300 tisíc korun lze snížit daňový základ. Podmínkou pro to však je použití úvěru k vymezenému účelu. Tak například pokud sloužil k výstavbě rodinného domu či bytu a jeho kolaudace proběhla do 4 let od uzavření smlouvy o úvěru. Naopak, když použije klient úvěr na nákup družstevního podílu a nekupuje ho přitom přímo od družstva, zaplacené úroky odpočítat nelze. V případě hypoték nemohou s daňovou úlevou počítat majitelé domu, který byl sice postaven z hypotéky, ale oni sami v Který formulář vyplnit? Typ A pokud: máte jednoho zaměstnavatele, ale nepodepsali jste u něj Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

máte příjmy od více zaměstnavatelů

splácíte hypoteční úvěr a odečítáte si od základu daně úroky Typ B, jestliže: podnikáte, máte příjmy ze svobodného povolání, přivyděláváte si, prodali jste věc, kterou je třeba zdanit něm nebydlí a pronajímají ho. Každá stavební spořitelna i hypotéční banka má podle zákona povinnost vystavit na začátku roku svému klientovi, který čerpá úvěr, potvrzení o skutečně zaplacených úrocích a výhledu na další rok. Další postup záleží na tom, zda podává samostatné daňové přiznání nebo ne. Daňový odpis muže uplatnit každý, kdo se na splácení úvěru podílí, například když jsou ve smlouvě o úvěru uvedeni oba manželé, může daňový odpis uplatňovat ten, pro kterého je to z daňového hlediska výhodnější, nebo oba, avšak rovným dílem a celkem maximálně do výše na úrocích zaplacené částky.

Penzijní připojištění

Od daňového základu je možné odečíst nejvýše dvanáct tisíc korun ročně a odepisovat je možné až částky nad 500 korun měsíčně. Maximální odpočet tedy muže uplatnit klient, který poukazuje penzijnímu fondu 1500 korun měsíčně. Nároky na daňové úlevy musí klient nahlásit své mzdové účtárně nebo finančnímu úřadu v rámci daňového přiznání. Potvrzení o zaplacených částkách měli dostat klienti fondu nejpozději 15. února tak, aby je mohli uplatnit včas u zaměstnavatele či v daňovém přiznání.

Jak postupovat?

Stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění

I. Zaměstnanec podává daňové přiznání.

Na základě žádosti pracovníka vystaví mzdová účtárna potvrzení o zdanitelných příjmech, známé jako „růžový papír“. Zaměstnanec uplatní daňové odpočty sám v Vše, co jste kdy chtěli vědět o daních a báli jste se na to zeptat, naleznete na stránkách dane.idnes.cz daňovém přiznání. Podává ho na formuláři typu „A“, pokud má příjmy jen od více zaměstnavatelů, nebo na „B“, jestliže si k jednomu nebo více platům přivydělává občasnou činností. K daňovému přiznání přikládá originály dokladů o zaplacených částkách, v případě životního pojištění i stavebního spoření navíc kopie smluv, případně výpis z katastru nemovitostí.

II. Zaměstnanec nepodává přiznání

Potvrzení o zaplacených částkách, kopie smluv o životním pojištění a úvěru ze stavebního spoření, případně výpisy z listu vlastnictví a další doklady je třeba odnést do 15. února do mzdové účtárny a současně požádat o roční zúčtování daně z příjmu. V jeho rámci provede účtárna daňové vyrovnání. Zaměstnanec se nemusí dále o nic starat, administrativu za něj vyřídí účtárna.

III. Podnikatel

V jeho případě je postup jednoduchý - úroky i splátky si odečte ze základu daně ve svém daňovém přiznání.

Hypotéky

Kdo má hypoteční úvěr, musí vždy podávat samostatné daňové přiznání. Pokud je zaměstnaný, požádá účtárnu o potvrzení o zdanitelných příjmech, které pak použije jako podklad pro daňové přiznání. A to i v případě, že má jen jeden příjem od jediného zaměstnavatele.

Využíváte maximálně státních podpor a daňových úlev u produktů osobních financí? Jsou pro vás tyto stimulace hlavním motivem k jejich využívání?