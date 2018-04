Nepřišla vám ještě složenka na daň z nemovitosti? Poradíme, co dělat

Ač se to může zdát neuvěřitelné, Češi se přestávají chovat podle pravidel, že nechávají všechno na poslední chvíli. Necelé dva týdny před termínem zaplacení daně z nemovitosti znervóznili především ti, kteří dosud nedostali složenku.

Nedostal jsem ještě složenku, soused už ji má, kdy ji můžu očekávat?

Poslední složenky k placení daně z nemovitostí by měly být doručeny v tomto týdnu. Složenky nejsou doručovány poplatníkům najednou po konkrétních lokalitách (v určitých regionech), ale jsou doručovány napříč celou republikou.

Dokdy mám čekat? Mám strach, že nestihnu zaplatit v termínu.

V případě, že vám složenka nedojde v průběhu tohoto týdne, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Ze zkušeností finanční správy plyne, že velké množství poplatníků daně z nemovitostí zapomíná finančnímu úřadu včas ohlásit změny v adrese bydliště, vdané ženy nehlásí změny příjmení apod. Tyto nedostatky pak způsobují, že složenky pošta nemůže doručit a vracejí se finanční správě zpět.

Nepřehlédněte Nová čísla účtů a další informace najdete v článku Daň z nemovitosti má nové číslo

Když nedostanu složenku, mám raději zaplatit loňskou částku na nové číslo účtu?

Doporučuji vám přesnou částku vyměřené daně z nemovitostí na rok 2013 ověřit u územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu.

V případě, že jste letos už provedl úhradu daně z nemovitostí na rok 2013, a to ve výši daně z nemovitostí vyměřené na rok 2012, a následně zjistíte, že částka vyměřené daně z nemovitostí na rok 2013 je vyšší, doplaťte vzniklý rozdíl do 31. 5. 2013 (možno na poště, příkazem k úhradě nebo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu).

V případě, že vyměřená částka daně z nemovitostí na rok 2013 bude menší než částka letos již zaplacená, můžete požádat vašeho správce daně o vrácení vzniklého přeplatku.

Je lepší platit převodem, i když to bude poslední den, nebo radši zajít na pokladnu finančního úřadu? Prý jsou tam ale fronty?

Za den platby se v případě, že platíte bankovním převodem nebo na poště, považuje až den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu.

Existuje i u téhle daně nějaké "hájení", když zaplatím později?

Úrok z prodlení, který je sankcí za to, že daň není uhrazena včas (do 31. 5. 2013), běží za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem prodlení (pátý pracovní den po splatnosti daně je pátek 7. 6. 2013). Z uvedeného vyplývá, že u platby připsané do 6. 6. 2013 na účet místně příslušného finančního úřadu se úrok z prodlení neuplatní. Z tohoto důvodu se jeví pohodlnější ještě 31. 5. 2013 platit pomocí internetového bankovnictví.

Když to nestihnu, jaké mě čekají sankce?

Úrok z prodlení se obecně řídí podle zákona č. 280/2009 Sb., informace naleznete v § 252 a následujících daňového řádu. Výše úroku podle § 252 odst. 2 odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Dále platí, že úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 korun.

Když budu chtít daň uhradit hotově, budou mít finanční úřady koncem května rozšířené provozní doby pokladen?

Územní pracoviště finančních úřadů se při provozu pokladen přizpůsobují aktuálnímu zájmu občanů o placení na pokladnách. Většina z nich rozšířila provozní dobu pokladen a informace o rozšířené provozní době zveřejnila. Informujte se proto přímo na územním pracovišti, kde platíte daň z nemovitostí.

Odpovědi na dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013 na www.financnisprava.cz jsou nyní rozšířeny o aktuality.