Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí. Co dělat, když nepřišla složenka

Daňová povinnost se týká všech poplatníků, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2015. Ti, kteří nemovitost získali později, například letos v únoru, budou daň platit až příští rok. Pro zemědělce a chovatele ryb platí pozdější splatnost daně 31. srpna.

„Daň z nemovitých věcí je jako jediná daň stoprocentním příjmem obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Dále obce dostávají 30 procent z daní OSVČ, které na území obce bydlí, 1,5 procenta z daní zaměstnanců zde pracujících a samozřejmě podíly na celostátním výběru daní,“ vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.cz.

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a obci, v níž leží či stojí. Trvalé bydliště majitele v jiném regionu nehraje roli, daň vždy platí finančnímu úřadu kraje, v němž se nemovitost nachází. Výpočet daně se různí podle typu nemovitosti i podle typu pozemku, rozdílný výpočet se použije také podle počtu obyvatel dané obce.

Koeficient, kterým se násobí daň podle typu nemovitosti, si může obec stanovit sama vlastní vyhláškou. „Většina poplatníků letos na dani zaplatí stejnou sumu jako loni. Koeficient si navýšil pouze Jablonec nad Nisou, z 1,6 platných pro rok 2014 na současných 2,5. V Praze dle vyhlášky platí koeficient 5,“ přibližuje Blanka Štarmanová a odpovídá na nejčastější dotazy čtenářů.

Co když složenka daňovému poplatníkovi vůbec nepřišla?

Pokud má vlastník nemovitosti útržek z loňské složenky, stačí, když daň zaplatí ve stejné výši a na stejný účet jako před rokem. Pokud si však není jistý, může s dotazem kontaktovat krajský finanční úřad, na jehož území se nemovitost nachází. Při osobní návštěvě lze vyměřenou částku zaplatit přímo v pokladně. Právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, obdrží namísto složenky informace o daňové povinnosti do této schránky.

Jak mají postupoval ti, kteří získali nemovitost v minulém roce a složenka jim letos nepřišla?

Novopečený majitel, který získal nemovitost v loňském roce a jemuž nepřišla složenka o platbě daně, možná zapomněl na konci ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. V takovém případě je nutné jej co nejdříve podat a počítat se sankcemi. Pokuta činí 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokuty do 200 korun finanční úřady nevyměřují, takže pokud stihne daňové přiznání podat do 1. června 2015 a daň není vyšší než přibližně tři tisíce korun, žádná pokuta nehrozí.

Jaké jsou možnosti platby daně?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti (například pro Prahu platí účet: 7755-77628031/0710). Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu. Daň vyšší než pět tisíc korun lze rozdělit do dvou stejných splátek – první s datem splatnosti do 31. května, druhou do 30. listopadu.

Na jaký účet daň poslat Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 7755-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj: 7755-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj: 7755-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj: 7755-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj: 7755-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj: 7755-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj: 7755-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj: 7755-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj: 7755-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina: 7755-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: 7755-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj: 7755-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj: 7755-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj: 7755-47620661/0710

Jaké sankce hrozí při opožděné platbě daně?

Částka by měla být na účet připsána nejpozději 1. června, platbu převodem nebo složenkou je tedy třeba zadat optimálně v pátek 29. května, nejpozději poslední květnový den, který připadá na neděli. Další čtyři pracovní dny, ovšem správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Od 8. června včetně už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,05 procenta z vyměřené daně za rok.

Kdo je od daně osvobozen?

Osvobození je poměrně rozsáhlé – dani nepodléhají obecní a státní nemovitosti, diplomatické služby, církevní nemovitosti, pozemky pod komunikacemi, nemovitosti ve vlastnictví neziskových organizací, nemovitosti sloužící veřejně prospěšným účelům jako školy, galerie a podobně. Zdanění se týká především soukromých nemovitostí. Výjimkou jsou majitelé domů, kteří změnili způsob vytápění a přešli z tuhých paliv na alternativní metody vytápění. Daňové osvobození pro ně platí po dobu pěti let od změny.