Ministerstvo už začalo rozesílat složenky k úhradě daně z nemovitostí

9:50 , aktualizováno 9:50

Čtvrtek 31. května je posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012 nebo její první splátky. Složenky na úhradu této daně už začala poplatníkům rozesílat daňová správa. Do schránek by je lidé měli dostat postupně, a to nejpozději do poloviny května.