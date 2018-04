Daň z nemovitosti letos zaplatí víc lidí. Nově i majitelé novostaveb

Na přiznání k dani z nemovitostí zbývají už jen tři pracovní dny. Pokud jste ho ještě neodevzdali, máte nejvyšší čas, poslední termín je v pondělí 1. února.

Jestliže jste však svůj dům, byt či pozemek přiznali v minulosti a nic se na nich neměnilo, formulář vyplňovat nemusíte. Stačí jen počkat na daňovou složenku, která vám přijde do schránky na přelomu dubna a května. V každém případě se vás dotkne alespoň jedna z následujících změn.

Změna první: daň i za novostavby

Kdo si pořídil nový byt či dům nebo si ho sám postavil, do loňského roku měl velkou výhodu – 15 let od koupě nebo dokončení za něj nemusel platit daň. Od letoška je vše jinak, složenku z finančního úřadu dostane do schránky i on. Z rodinného rozpočtu přitom daň může ukrojit až několik tisíc korun.

Třeba za středně velký dům se zastavěnou plochou 120 metrů čtverečních s obytným přízemím a podkrovím na předměstí Hradce Králové to bude 1 980 korun.

Změna druhá: zvýšení sazeb na dvojnásobek

Tuto úpravu má na svědomí takzvaný Janotův balíček - vláda mimo jiné zvýšila většinu sazeb z daně z nemovitosti na dvojnásobek. U rodinných domů, bytů a stavebních pozemků se sazba zvýšila z koruny za metr čtvereční na dvě, u chat a chalup ze tří korun na šest.

Pokud na to obec nereagovala svou vyhláškou, což většina měst a vesnic neudělala, lidé vydají dvakrát více než vloni. Třeba majitelé 75metrového bytu v Opavě platili vloni 630 korun, letos to bude 1 260 korun.

Změna třetí: jiné koeficienty v obcích

Zákon umožňuje obcím, aby výši daně, a tedy příjmy do své kasy ovlivňovaly vyhláškami. Mohou si upravit základní koeficient podle velikosti obce a zavést místní koeficient, kterým se násobí základ daně. Řada obcí tuto možnost koncem loňského roku využila jako opatření proti vládnímu zvýšení sazeb.

Například v Jihlavě zrušili místní koeficient 2, kterým se daň zdvojnásobovala vloni, takže lidé letos zaplatí stejně jako dosud – za 75metrový byt 810 korun. Někde však naopak k vládnímu zvýšení ještě přidali. Kupříkladu v Rychnově nad Kněžnou zavedli místní koeficient 2, takže se daň zečtyřnásobila – u 75metrového bytu se zvedla z 225 korun na 900 korun.

Změna čtvrtá: nové ceny pozemků

Ceny některých druhů pozemků, jako zahrada nebo les, se počítají procentem z místní ceny udané pro jednotlivá katastrální území vyhláškou ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb. Od letošního ledna se ceny v některých obcích změnily novelou č. 427/2009 Sb. U běžných zahrad u domu to příliš nepocítíte, protože mají relativně malou výměru. Pokud však vyplňujete přiznání, musíte dát pozor, abyste počítali s letošními cenami.

Třeba v Andělské Hoře na Karlovarsku se cena zvýšila z 3,05 na 3,85 korun za metr čtvereční, v Kostelci u Zlína se naopak snížila z 6,82 na 5,06 korun. U zahrady s výměrou 1 000 metrů čtverečních to má za následek v Andělské Hoře zvýšení z 23 na 29 korun, v Kostelci u Zlína snížení z 51 na 38 korun.