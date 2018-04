Daň z nemovitosti: na kolik vás vyjde dům či byt

Daň z nemovitosti má z hlediska časové posloupnosti poněkud jinou metodiku než jsme zvyklí. Někdo si může myslet, že letos podáváme přiznání za rok 2006, avšak k 31.1. 2007 ve skutečnosti podáváme přiznání k dani z nemovitosti na rok 2007. Jinými slovy se v podstatě na rozdíl od daní z příjmů či daně z přidané hodnoty platí daň z nemovitosti dopředu.

Určitě potěšitelnou perličkou je ovšem fakt, že tyto peníze netečou do státního rozpočtu, nýbrž do rozpočtu obecních. Respektive ne do všech obecních rozpočtů, ale do toho obecního rozpočtu v němž se předmět daně z nemovitosti (stavba nebo pozemek) nachází. Těšit vás tedy snad může, že daní z nemovitosti přispíváte na krásu vašeho okolí a nikoli na „rozkvět“ velké politiky.

Daň z pozemků – sazba dle druhu pozemku bez ohledu na způsob využívání

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb. Jelikož i pozemky hodně z nás vlastní, tak se zkusme ve stručnosti zmínit i o nich. Daň z pozemku platí zpravidla ten, kdo je evidován v katastru nemovitostí u předmětného pozemku jako vlastník. Každý pozemek je z hlediska svého druhu označen a od tohoto typu se odvíjí i sazba daně. K tomu je nutné si uvědomit, co je základem daně. Pro zjednodušení vkládám vše do následující tabulky.

Druh pozemku Základ daně Sazba daně Chmelnice, vinice, zahrady, orná půda, ovocné sady Cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních ve vyhlášce Min. Zem. 0,75% Travnaté porosty Viz předchozí bod 0,25% Lesy, rybníky s intenzivním chovem ryb Cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 Kč 0,25% Stavební pozemky Skutečná výměra pozemku v metrech čtverečních zjištěná k 1.1. 2007 1,00 Kč Zastavěné plochy a nádvoří Viz předchozí bod 0,10 Kč Ostatní plochy Viz předchozí bod 0,10 Kč



Je tedy vhodné si pohledem na výpis z katastru nemovitostí ověřit, o jaký typ pozemku se jedná a potom na základě výše uvedené tabulky není problém výši daně z nemovitosti spočítat.

ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

ale stále nelegální ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

Daň ze staveb – majitelé bytů v novostavbách platit nemusí

Předmětem daně ze staveb jsou k 1.1.2007 následující nemovitosti:

Stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu

Stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané

Stavby pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené

Byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí

Nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí

Metodika výpočtu daně ze staveb Obytné domy a příslušenství 1 Kč za 1 metr čtvereční zastavěné plochy Stavby pro individuální rekreaci 3 Kč za 1 metr čtvereční zastavěné plochy Garáže vystavěné odděleně 4 Kč za 1 metr čtvereční zastavěné plochy Ostatní stavby 3 Kč za 1 metr čtvereční zastavěné plochy Byty a ostatní nebytové prostory 1 Kč za 1 metr čtvereční upravené podlahové plochy*

Pozn: upravenou podlahovou plochou se rozumí plocha bytu v metrech čtverečních povýšená o koeficient 1,2. Kromě toho je nutné počítat s tím, že se při výpočtu aplikuje takzvaný koeficient pro obec. Platí zde zásada, že čím větší obec nebo atraktivnější (např. lázeňská města), tím vyšší koeficient pro obec si ponesou.

Příklad: Pan P. vlastní v Praze byt jehož podlahová plocha je 50 metrů čtverečních. Jaká bude jeho daň z nemovitosti pro rok 2007? Tu vypočítáme podle jednoduchého vzorce.

Výsledná daň = násobek (vlastní podlahová plochy bytu, koeficient upravené podlahové plochy a koeficientu pro obec) = 50*1,2*5 = 300 Kč

Některé stavby jsou od daně z nemovitosti osvobozené. Nemá smysl zde zdůrazňovat širokou škálu osvobození, na které běžný občan nedosáhne. Má smysl ovšem zmínit, že poplatníkovi je odpuštěna daň, pokud vlastní novostavbu obytného domu anebo vlastní byt v novostavbě. Osvobození je účinné na dobu 15 let.

Za již podaná daňová přiznání k nemovitosti další nedávejte

Ve stručnosti jsme si vysvětlili základní fakta o dani z nemovitosti. Jak by se měl zachovat poplatník před blížícím se termínem podání? Především by si měl udělat osobní audit a vzpomenout si, zda v roce 2006 nepořídil nějakou nemovitost. Pro daň z nemovitosti je totiž rozhodující stav nemovitostí poplatníka vždy k prvnímu lednu. Pokud by se tedy lišilo jeho portfolio nemovitostí k 1.1.2006 a k 1.1.2007, pak by měl zbystřit a pravděpodobně ho nemine podat daňové přiznání na nově pořízenou nemovitost.

Poplatník ovšem nemá povinnost podávat přiznání k dani z nemovitosti v případě, že již k předmětné nemovitosti toto učinil v minulých zdaňovacích obdobích. Pakliže jste například před pěti lety koupili byt a správně jste podali daňové přiznání, pak určitě nic nepodávejte. Finanční úřad se probudí sám a pošle vám platební výměr. To platí i v případě, že vám vypršelo časově omezené osvobození.

Jenom pro doplnění – daňové přiznání se podává místně příslušnému Finančnímu úřadu, v jehož obvodu se předmětná nemovitost nachází.

ZAMĚSTNAVATELÉ JIŽ ODMĚŇUJÍ PODLE JINÝCH PRAVIDEL,

O co si budete moci nově říct? ZAMĚSTNAVATELÉ JIŽ ODMĚŇUJÍ PODLE JINÝCH PRAVIDEL,

Peníze si připravte na jaře

Jak jsem výše zmínil, tak daň z nemovitosti Finanční úřad vyměřuje. V praxi to funguje tak, že poplatník obdrží výměr (složenku k zaplacení daně). Jelikož se u drtivé většiny populace pohybuje daň z nemovitosti v řádech stokorun ročně, tak je daň splatná najednou – a to výměrem s výzvou k úhradě do 31.5.2007. Pro poplatníky s daňovou povinností vyšší než pět tisíc korun počítá zákon se splátkovým režimem.