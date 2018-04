Na daň z nemovitostí zbývá už jen týden. Co ohlídat, aby nebyl problém

Koho se daň týká a co má dělat poplatník, jestliže mu nepřijde do schránky potřebná daňová složenka?

Daň z nemovitých věcí se týká všech vlastníků pozemků, staveb, bytů i nebytových prostor. Velká část složenek pro její uhrazení již dorazila do poštovních schránek, poslední měly k adresátům doputovat nejpozději do středy 25. května. Pokud se tak nestane, je vhodné telefonicky kontaktovat či osobně navštívit příslušný finanční úřad, resp. územní pracoviště.

Letošní novinkou je daňová složenka, za kterou se neplatí poštovní poplatek. Týká se to všech daňových poplatníků?

Nikoliv, daňovou složenku, za kterou se neplatí poštovní poplatek, rozeslala finanční správa nově jen fyzickým osobám.

Jak je možné daň zaplatit?

Možností, jak daň uhradit, je více. Součástí daňové složenky rozesílané fyzickým osobám je také QR kód, který slouží ke snazšímu uhrazení daně pomocí mobilního internetového bankovnictví. Daň lze zaplatit samozřejmě i bezhotovostním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví. Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně variabilního čísla poplatníka a kódu České národní banky, u které je bankovní účet finančního úřadu zřízen.

Daň z nemovitosti je také možné uhradit hotově v pokladně příslušného finančního úřadu.

Do konce ledna platila pro fyzické osoby možnost se zaregistrovat k platbě prostřednictvím SIPO. V takovém případě majitel nemovitosti žádnou zprávu nedostane a daň je mu automaticky stržena pomocí inkasa bez ohledu na to, zda se oproti předchozímu roku změnila její výše. Zde je třeba si dát pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO.

Jestliže je na složence od finanční správy uvedeno, že mám přeplatek, nebo naopak nedoplatek, jak mám postupovat?

Postup je jednoduchý. Pokud je na dokumentu od finanční správy evidovaný přeplatek, lze platbu daně o tento přeplatek ponížit. V případě nedoplatku je možné daň o tento nedoplatek zvýšit.

Jak je tomu u firem? Co by si měli ohlídat podnikatelé?

Právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku, přišla informace o daňové povinnosti do této schránky. Kdo datovou schránku nemá, dostal poštou „standardní“ složenku, která je zpoplatněná dle sazebníku České pošty.

Kdy je daň možné uhradit ve splátkách?

V případě, že vlastníku nemovitostí vychází daň vyšší než pět tisíc korun, lze podle zákona platbu rozdělit do dvou stejně vysokých splátek. První splátka musí být uhrazena v řádném termínu do konce května a zbývající část do konce listopadu. Pokud ale majitel nemovitosti nechce hradit daň nadvakrát, může ji do 31. května uhradit jednorázově v plné výši.

Pokud se s platbou někdo opozdí, jaká mu hrozí sankce?

Jestliže se s platbou opozdíte, je dobré vědět, že úrok z prodlení nabíhá počínaje pátým pracovním dnem zpoždění, což letos odpovídá 7. červnu. Úrok z prodlení se odvíjí od roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů, tedy aktuálně 14,05 %. V případě, kdy úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej nepředepíše.