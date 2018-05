„Aby se na poštách a u pokladen netvořily nepříjemné fronty, složenky jsou rozesílány poplatníkům postupně tak, aby v jedné lokalitě neobdrželi všichni složenky současně. Poslední z nich poplatníci dostanou nejpozději do 22. května,“ říká tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Kateřina Vaidišová.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo má nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 korun, obdrží v téže obálce více složenek.

„Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky, stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí,“ upozorňuje Vaidišová.

Kdy do konce května a kdy do listopadu?

„V případě, že činí vypočtená daň z nemovitých věcí méně než 5 000 korun, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5 000 korun, lze částku daně uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů na oddělitelné části složenky. „Poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, obdrží namísto složenky e-mailovou zprávu se stejnou kompletní informací pro placení daně, jaká je na složence,“ dodává Vaidišová.

Rozhodující je stav k 1. lednu 2018

Pro platbu daně z nemovitých věcí pro rok 2018 je rozhodující stav k 1. lednu 2018. „I když došlo ke změně majitele nemovitosti například v březnu 2018, tak noví majitelé ještě daň pro rok 2018 neplatí. Budou ji platit až pro rok 2019,“ upozorňuje Ivanco.

V případě koupě nemovitosti během roku 2018 je však nutné do konce ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. „Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí dle lokality nemovitosti. Daňové přiznání se podává jen jednou a následně pouze, dojde-li ke změně rozhodných skutečností pro výpočet daňové povinnosti,“ dodává daňová poradkyně.

Samotná výše daně z nemovitých věcí záleží nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na lokalitě, kde se nachází, protože základní sazba daně se násobí příslušnými koeficienty. „V daňovém přiznání si tedy majitelé nemovitosti vypočítají daňovou povinnost, v následujících letech již dostávají od finančního úřadu poštovní poukázky s vyplněnou částkou daně, která se může i zvýšit, pokud dojde meziročně ke zvýšení příslušného koeficientu,“ vysvětluje Ivanco.

Co dělat, když výzva nedorazí

Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny před termínem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 1. června. Kdo se s placením daně opozdí, může ji bez sankce uhradit do

8. června, tedy během dalších pěti pracovních dní.

Jestliže vám výzva k zaplacení daně nedorazí, neznamená to, že daň platit nemusíte. „Pokud máte útržek z loňské složenky, stačí zaplatit daň ve stejné výši a na stejný účet jako před rokem. Jestli si výší platby nejste jistí, můžete se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází,“ radí daňová poradkyně Ivanco.