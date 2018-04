Prodávající nezaplatil daň z převodu nemovitosti. Co dělat?

Když prodáváte nemovitost, je vaší povinností zaplatit daň z převodu nemovitosti. To praví zákon o dani z převodu nemovitosti, který platí téměř dvacet let. A zákon také říká, že ručitelem je pro finanční úřad kupující. Čili jeho povinností je daň zaplatit v případě, že to prodávající neudělal.

"Přestože měl od nás finanční úřad odhad i kontaktní adresu na prodávajícího, nepodařilo se mu daň vymoci. Přitom nás původně ujišťovali, že se nemáme obávat, že mohou nařídit srážky ze mzdy či důchodu. Jenže neuspěli, a tak je placení na nás," posteskla si čtenářka Lucie s tím, že je na takovou situaci tenkrát jejich finanční poradkyně neupozornila. Může se paní Lucie nějak bránit?

Finančnímu úřadu zaplatit daň bude muset. Nicméně, protože prodávající nesplnil svou zákonnou povinnost, může na něm Lucie daň vymáhat. Na to má právo.

"Jen bych byl trochu skeptický k tomu, jestli to bude prakticky možné, když se to ani bernímu úřadu nepodařilo," podotýká advokát Tomáš Pelikán a radí, že by bylo dobré nejprve zjistit, zda ten člověk má nějaké peníze či majetek, ze kterého by mohl svůj dluh zaplatit. Jestli si paní Lucie není jistá, že nějaký majetek má nebo ty peníze za prodej už někde neprošustroval, nemá žaloba cenu.

"Musela by totiž uhradit soudní poplatky a vynaložit další náklady na vymáhání. A kdyby se prokázalo, že on nic nemá, bude mít sice papír s kulatým razítkem, že má na peníze nárok, ale fakticky je už nikdy nedostane. A bude chudší ještě navíc o soudní výlohy," upozorňuje Tomáš Pelikán.

"Pokud má paní Lucie doklad o tom, že ji poradkyně ubezpečovala, že jí nic nehrozí, může částku vymáhat na ní, protože jí poradila špatně," říká Tomáš Pelikán.

Bohužel písemně to Lucie nemá, vůbec ji nenapadlo, že by "rady" měla chtít s podpisem. Takže se takto bránit nemůže, maximálně se může poučit pro příště.

Když kupujete dům nebo byt, zajistěte si, aby kupní cena nebyla placena přímo prodávajícímu, ale skládána do úschovy u notáře, advokáta, banky, eventuálně alespoň u realitní kanceláře (i když poslední jmenovaná možnost je nejméně bezpečná). Správce úschovy pak odešle část ceny odpovídající dani přímo na účet finančního úřadu a zbytek dostane prodávající poté, co se stanete vlastníkem nemovitosti.

"Je to jednoduché, stačí to uvést ve smlouvě a běžně se to dnes dělá. Cokoli jiného, zejména přímá platba prodávajícímu, je hazard s penězi," upozorňuje Tomáš Pelikán. "Teď už vím, že jsme platbu daně měli smluvně ošetřit, ale abych pravdu řekla, nevěřila jsem, že existují lidé, kteří nezaplatí finančnímu úřadu, když ty peníze mají," dodává Lucie.

Co se chystá nového

Pokud nyní čerstvě schválený daňový balíček projde Senátem a podepíše ho prezident, zvýší se daň z převodu nemovitosti ze tří na čtyři procenta. Vypočítává se vždy z vyšší ceny, buď prodejní, nebo odhadní. U domu za tři miliony je rozdíl 30 tisíc korun. Místo nynějších 90 tisíc, zaplatí prodávající finančnímu úřadu 120 tisíc korun.

Další změna je plánována na rok 2014, zatím je však jen ve fázi úvah. Uvažuje se, že by místo prodávajícího měl mít povinnost zaplatit daň kupující. Navíc by u některých nemovitostí nebylo nutné pořizovat znalecký posudek. Ten by se vypracovával pouze v případě, kdy by měl finanční úřad pochybnosti, že částka se od obvyklé ceny liší více než o třetinu.