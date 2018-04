Co si v daních ohlídat, abyste se neošidili a nechybovali

1. Nezapomeňte na nic, co si můžete z daní odečíst

Daně si můžete snížit o platby, které směřujete někam jinam. Třeba na své zajištění na stáří, potřebné vzdělání či na bydlení. Ve výsledku ušetříte 15 procent z částky, o kterou si snížíte daňový základ. To můžete udělat v těchto případech:

Úroky z úvěru na bydlení (stavební spoření, hypotéka) až 300 000 korun (limit 25 000 korun měsíčně).

Životní pojištění až 12 000 korun.

Penzijní spoření až 12 000 korun.

Dary a charita nejvýš 15 procent daňového základu.

Odborové příspěvky až 3 000 korun.

Další vzdělávání až 10 000 korun.

Zapomněli jste dát podklady na tyto úlevy zaměstnavateli? Oznamte to ve mzdové účtárně, vyžádejte si potvrzení o příjmech a podejte daňové přiznání na finanční úřad sami. Do 1. dubna na to máte čas.

2. Využijte všechny slevy, na které máte nárok, i za školku

Celou slevu na poplatníka si může odečíst každý, a to i v případě, že nevydělával celý rok, ale třeba jen jeden měsíc. Za rok 2014 si mohou odečítat slevu i vydělávající důchodci.

Novinkou je školkovné - sleva až 8 500 korun na to, co jste v roce 2014 zaplatili za umístění dítěte v předškolním zařízení. Pozor, musí jít skutečně o platbu za místo ve školce, ne za kroužky či stravné.

Na poplatníka (= na sebe) 24 840 Kč

Na studenta 4 020 Kč (335 Kč/měs.)

Jste-li invalidní důchodce 1. a 2. stupně 2 520 Kč (210 Kč/měs.)

Invalidní důchodce 3. stupně 5 040 Kč (420 Kč/měs.)

Jste-li ZTP/P 16 140 Kč (1 345 Kč/měs.)

Na dítě 13 404 Kč (1 117 Kč/měs.)

Na dítě ZTP/P 26 808 Kč (2 234 Kč/měs.)

Na vyživovaného manžela 24 840 Kč (2 070 Kč/měs.)

Na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč (4 140 Kč/měs.)

Za umístění dítěte ve školce až 8 500 Kč

Kouzlo daňového zvýhodnění na dítě-vydělávajícího studenta spočívá v tom, že slevu na dítě si odečte jeden z rodičů a student uplatní svou slevu na poplatníka současně se slevou na studenta.

3. Za dítě můžete dostat i bonusové peníze navíc

Když vyděláváte relativně málo peněz, můžete za výchovu svého dítěte ještě od státu dostat peníze. Pokud si totiž vypočtete nízkou daň a daňové zvýhodnění za dítě je vyšší (až 13 404 korun za rok), stát vám rozdíl doplatí. Je to jediný případ, kdy na dani z příjmů vyděláte.

Podmínky jsou stejné jako u uplatňování daňového zvýhodnění na dítě: vyživované dítě musí mít stejné bydliště a slevu odečítá jen jeden z rodičů. Navíc je třeba, abyste v roce 2014 měli svůj vlastní daňový základ alespoň 51 000 korun (tedy musíte mít zdanitelné příjmy). Těm, kdo nevydělávají vůbec, žádný bonus nenáleží.

4. V některých případech nemusíte danit 30 tisíc

Třicet tisíc korun je částka, kterou si mnozí pamatují, protože do této výše není třeba peníze danit. Pozor však, týká se to jen takzvaných ostatních příjmů, a to ještě jen těch příležitostných. Nejde tedy například o příjmy z pronájmu, honoráře ani o příjmy z pravidelných činností.

Ostatní příjmy vyjmenovává daňový zákon v § 10 a v daňových formulářích jsou na ně samostatné kolonky. Příklady činností, na které se třicetitisícová hranice vztahuje: příjem z prodeje štěňat, zahradních přebytků či odměna za zpracování webu, průzkumu, pomoc při organizaci hudební přehlídky a podobně.

5. Sraženou daň můžete prvně dostat zpět

Jestli jste si přivydělali formou dohody či dostali honorář do deseti tisíc korun, nejspíš se vám stalo, že zaměstnavatel za vás neplatil zálohu na daň z příjmů, ale strhl takzvanou srážkovou daň. Patnáct procent z toho, co jste si vydělali. To byly peníze, které jste už žádným způsobem nemohli dostat zpět.

Za rok 2014 to je jinak - příjmy můžete zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si daňové slevy. Vyplatí se to těm, kdo pracovali jen po část roku, například jako studenti či důchodci na letní brigádě.

6. Když neschraňujete účtenky, využijte paušály

Podnikatelé a pronajímatelé si mohou ulehčit život a místo daňové evidence nebo účetnictví uplatnit takzvaný paušál. Je to jednodušší, ale má to i své nevýhody. Například tu, že kdo vyčísluje náklady paušálně, nemůže využívat slevu na vyživovaného manžela ani daňové zvýhodnění na děti. Pokud si podnikáním či pronájmem jen přivyděláváte a většina vašich příjmů je ze zaměstnání, toto pravidlo se vás netýká.

Paušální výdaje

80 % zemědělská výroba, lesní a vodní

hospodářství, řemeslné živnosti

hospodářství, řemeslné živnosti 60 % ostatní živnosti - ti, kdo mají

k podnikání živnostenské oprávnění

a přitom nejsou uvedeni v příloze

číslo 1 živnostenského zákona

k podnikání živnostenské oprávnění a přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona 40 % svobodná povolání, příjmy

z autorských práv, podnikání

podle zvláštních předpisů

z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů 30 % pronájmy nemovitostí a pravidelný

pronájem movitých věcí



Paušál 30 a 40 procent lze za rok 2014 uplatnit nejvýše proti příjmům do dvou milionů korun.

7. Datová schránka - z povinné daně přes počítač

Kdo si zřídil datovou schránku (ať už je podnikatel, nebo ne), musí povinně podat daňové přiznání elektronicky. Když tak neudělá, úředníci sice jeho daně zpracují, ale naúčtují mu pokutu, ta je standardně 2 000 korun, může se však vyšplhat až na 50 000, když finanční úřad nabude dojmu, že tím značně komplikujete správu daní.

8. Přiložte vše potřebné a napište na sebe telefon

Své příjmy doložte patřičnými potvrzeními a stejně tak dodejte doklady, pokud uplatňujete slevy či odpočty (potvrzení o zaplacených úrocích, o daru, o studiu dětí...). Někdy se může stát, že na danou věc žádné potvrzení není, třeba když dokládáte, že vyživovaná manželka nemá příjmy. V tom případě o tom sepište čestné prohlášení.

Pro jistotu počítejte s tím, že chybu může udělat každý a pečlivě na úvodní straně daňového přiznání vypište kontakty - když vás úřad bude uhánět telefonicky nebo e-mailem, bude to mnohokrát rychlejší, než když vás obešle doporučeným dopisem.

9. Pošlete daně na správný účet

Finanční úřady již před dvěma lety změnily čísla svých bankovních účtů. Jenže mnozí plátci stále posílají peníze na stará konta, v roce 2014 to bylo víc než 150 milionů korun. Nyní však již původní účty definitivně neexistují. Peníze zasílejte na tato čísla účtů:

Praha 721-77628031/0710

Středočeský kraj 721-77628111/0710

Jihočeský kraj 721-77627231/0710

Plzeňský kraj 721-77627311/0710

Karlovarský kraj 721-77629341/0710

Ústecký kraj 721-77621411/0710

Liberecký kraj 721-77628461/0710

Královéhradecký kraj 721-77626511/0710

Pardubický kraj 721-77622561/0710

Kraj Vysočina 721-67626681/0710

Jihomoravský kraj 721-77628621/0710

Olomoucký kraj 721-47623811/0710

Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710

Zlínský kraj 721-47620661/0710

Jako variabilní symbol uvedete své rodné číslo. U platby daní se uvádí i konstantní symbol 1148.

10. Udělejte vše včas a PODEPIŠTE SE

Pamatujte, že na podání daňového přiznání máte čas do 1. dubna 2015. Když využijete služeb daňového poradce termín si prodloužíte až do 1. července.

Na první pohled úsměvné připomenutí o podpisu má své opodstatnění. Podle finančních úředníků je to při odevzdávání formulářů ta nejčastější chyba.